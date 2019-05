Bundesliga-Übertragung auf noch mehr verschiedenen Kanälen?

Desaströses Rückspiel

"Historisches Fiasko": Barça und das Déjà-vu von Anfield

Zum zweiten Mal in Folge scheidet Barça schwer blamiert aus der Champions League aus. Nach der Schmach von Rom 2018 erlebt das Team ein Debakel in Liverpool. Es werden Verantwortliche gesucht. Ein Idol steht in der Kritik, jemand anders offenbar sogar nah am Abgrund.