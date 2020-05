vor 17 Min.

Bundesliga-Übertragung live im TV und Stream: Sky, DAZN oder Amazon Prime Video?

Fußball-Bundesliga im Live-TV und Online-Stream: Free-TV, Sky, DAZN oder Amazon Prime Video? Hier gibt es die Infos zur Übertragung an Spieltag 29.

Hier finden Sie den Bundesliga-Spielplan, einen Live-Ticker und alle Ergebnisse.

Die Übertragung der Bundesliga geht heute mit Spieltag 29 am 29.5.20 weiter. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Spiele live im TV und Stream sehen können. Auf Sky oder DAZN? Auch auf Amazon Prime Video sind mittlerweile Spiele zu sehen.

Wie sind die Bundesliga-Rechte verteilt? Hier erfahren Sie, wie die Bundesliga-Übertragung im Live-TV und Online-Stream abläuft.

Übertragung: Bundesliga im Live-TV und Stream: DAZN oder Sky? Wo laufen die Spiele?

2019/20 hat der Online-Streaming-Dienst DAZN die Bundesliga-Rechte von Eurosport übernommen. Bei DAZN können Sie daher die 30 Freitags-Partien der Bundesliga verfolgen, wobei das Paket auch jeweils fünf Sonntags- bzw Montagsspiele umfasst.

Bundesliga 2019/20 im TV und Live-Stream: Die TV-Rechte - so sind sie verteilt

Wo ist die Bundesliga im TV zu sehen - diese Grafik gibt Auskunft. Bild: AZ Infografik

Live ist die Bundesliga weiterhin zum größten Teil bei Sky zu sehen. Der Münchner Sender zeigt bis auf die 45 Spiele, die bei DAZN zu sehen sind, alle Partien live. Immerhin drei Spiele wurden parallel im ZDF live übertragen: Das Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde sowie das Freitagsspiel des 17. Spieltags.

Am Dienstag und Mittwoch sind die meisten Spiele auf Sky zu sehen, DAZN zeigt aber die beiden Mittwoch-Partien ab 18.30 Uhr am 27. Mai ( Leipzig gegen Hertha) und am 17. Juni (Frankfurt gegen Schalke).

Auf Amazon Prime Video sind diese Spiele zu sehen:

27. Mai, 18.30 Uhr: RB Leipzig gegen Hertha BSC Berlin

gegen 29. Mai, 20.30 Uhr: SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen

gegen 1. Juni, 20.30 Uhr: 1. FC Köln gegen RB Leipzig

gegen 5. Juni, 20.30 Uhr: SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach

gegen 7. Juni, 13.30 Uhr: Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg

gegen 12. Juni, 20.30 Uhr: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig

gegen 17. Juni, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04

Die Höhepunkte jedes Spiels sind 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN zu sehen sowie am Samstag in der ARD -Sportschau, am Samstagabend im ZDF -Sportstudio sowie am Sonntagmorgen in Sport1 . Bei den Montagsspielen kommt zusätzlich RTL Nitro ab 22.15 Uhr ins Spiel.

Auch die 2. Liga gibt es im TV und Live-Stream

Live ist das Unterhaus komplett auf Sky zu sehen. Die Höhepunkte verteilen sich wie in der Bundesliga auf ARD und Sport1 .

