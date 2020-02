vor 48 Min.

Bundesliga live: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt abgesagt

SV Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Die Übertragung beim Fußball am Sonntag, 1.3.20, wurde abgesagt.

Update: Am Freitag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) entschieden, dass das Bundesliga-Spiel zwischen Bremen und Frankfurt abgesagt wird. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt. Hintergrund ist, dass das Europa-League-Spiel der Eintracht wegen einer Orkanwarnung von Donnerstag auf Freitag, 28.2.20, verschoben worden war und die Mannschaften in der Bundesliga mindestens zwei volle Tage zur Regeneration bekommen sollen.

Das war die ursprüngliche Meldung vor der Absage:

In der Bundesliga wird beim Fußball am Sonntag, 1.3.20, das Spiel Werder Bremen gegen Frankfurt live im TV und Stream gezeigt. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Welcher TV-Sender zeigt die Partie Bremen - SGE live? Sky oder DAZN? Im Free-TV oder Gratis-Stream läuft sie auf jeden Fall nicht. Unser Live-Ticker weiter unten im Artikel bietet aber kostenlos Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Bundesliga-Tabelle.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt im Live-TV und Stream - Übertragung und TV-Sender am Sonntag, 1.3.20: Sky oder DAZN?

Wann spielt Werder Bremen gegen Frankfurt? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag: Sonntag, 1.3.20

Anpfiff: 18 Uhr

Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

Pay-TV: Sky

Live-Ticker: Bei uns weiter unten im Datencenter

Online-Stream: Sky Go

Bremen gegen Frankfurt live: Bundesliga live im Free-TV, Bezahl-Fernsehen und Live-Stream

Die Bundesligaspiele dieser Saison werden kaum im Free-TV live übertragen. Das Streamingportal DAZN und der Bezahlsender Sky zeigen jeweils einen Teil der Begegnungen, nachdem Eurosport seine Übertragungsrechte an DAZN verkauft hat. Im öffentlichrechtlichen Fernsehen können Sie zwei ausgewählte Freitagsspiele im ZDF sehen.

ZDF Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Bundesliga

Fernsehen - Freitagsspiele am 17. und 18. Spieltag der Sky Fernsehen - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Sky Go Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr

Stream - alle Samstagsspiele in der Konferenz, alle Sonntagsspiele um 15.30 & 18 Uhr DAZN Stream - alle Freitagsspiele und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

In einer englischen Woche zeigt Sky die Spiele am Dienstag und Mittwoch um 18.30 und 20.30 Uhr.

Bremen im Live-Ticker: Spielstand, Spielplan, Ergebnisse und Bundesliga-Tabelle

Werder Bremen verlor keines der letzten elf Bundesliga-Spiele gegen Hertha BSC. Darunter konnte die Mannschaft fünf Siege und sechs Unentschieden verbuchen. Den aktuellen Spielstand, Ergebnisse und die Tabelle bekommen Sie topaktuell über unser Datencenter.

Werder Bremen heute live: Vor Ort im Stadion oder im Fernsehen

Der Name des Vereins ist von “Stadtwerder”, was an der Weser gelegen ist, abgeleitet. Dort fand das erste Training des Vereins statt. Das Wort “Werder” bezeichnet ursprünglich das Land, das von einem Fluss aufgeschwemmt wurde. Das gilt auch für Peterswerder, wo sich das heutige Bremer Weserstadion befindet und in dem die Heimspiele ausgetragen werden.

Werder Bremen ist schon seit den Anfängen der Bundesliga dabei

Der Fußballverein Werder hat seit seiner Gründung im Jahr 1899 stetig wachsende Fan-Zahlen. Im Bremer Stadion finden 42.100 Fans Platz. Ob die Werder Bremen Fans am heutigen achten Bundesligaspieltag jubeln können, sehen Sie live im TV, online im Live-Stream oder natürlich direkt im Stadion. (AZ)

