CHIO Aachen 2019: Teilnehmer, Zeitplan und Termine

Beim CHIO Aachen 2019 treten 10 Tage lang Reitsportler aus aller Welt in fünf Disziplinen gegeneinander an.

Das internationale Pferdesport-Turnier CHIO findet vom 12. Juli bis zum 21 Juli 2019 wieder in Aachen statt. Hier die Infos zu Programm, Teilnehmern und Zeitplan.

Trotz eines Aussetzers am Donnerstag hat die deutsche Dressur-Mannschaft heute beim CHIO in Aachen die Führung übernommen. Start-Reiterin Helen Langehanenberg hatte mit ihrem Pferd Damsey Probleme, doch ihre Team-Kolleginnen sammelten anschließend genug Prozentpunkte für Platz eins. Vor der zweiten Teilprüfung des Nationenpreises am Samstag führt Deutschland vor Dänemark und den USA.

Mehr als 360.000 Besucher waren im Jahr 2018 beim Concours Hippique International Officiel in Aachen. Vom 12.07. bis 21.07.2019 werden wieder Hunderttausende beim Weltfest des Pferdesports erwartet, die den Reitern, Voltigierern und Fahrern aus 30 Nationen beim Wettkampf zujubeln wollen. Neben Top-Sport in den Disziplinen Springen, Dressur, Voltigieren, Fahren und Vielseitigkeit können sich die Besucher auf ein spannendes Rahmenprogramm in der Aachener Soers freuen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über das aktuelle Programm und die Teilnehmer in den unterschiedlichen Disziplinen.

CHIO Aachen 2019: Das Programm im Überblick

Freitag, 19. Juli 2019

08.30: Vielseitigkeit - SAP-Cup - Teilprüfung Dressur

11.00: Fahren - Preis der Euregio Maas-Rhein - Vierspänner-Hindernisfahren "Jagd um Punkte"

11.15: Springen - VBR-Preis - Zwei-Phasen Springprüfung

13.00: Springen - RWE Preis von Nordrhein-Westfalen - Springprüfung mit zwei Umläufen

16.15: Springen - YAGEO-Preis - Jagdspringprüfung über Gräben und Wälle

17.45: Vielseitigkeit - SAP-Cup - Teilprüfung Springen

18.30: Dressur - Lindt-Preis

20.45: Dressur - Preis des Handwerks - Quadrillen Championat Aachen 2019, Nationale Dressurprüfung

Samstag, 20. Juli 2019

09.30: Vielseitigkeit - SAP-Cup - Teilprüfung Cross-Country

10.00: Dressur - MEGGLE-Preis - 2. Wertungsprüfung für den Lambertz Nationenpreis

13.15: Springen - Finale von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, Preis der Familie Müter

14.00: Fahren - Preis der schwartz GmbH - Marathonprüfung für Vierspänner, 2. Wertungsprüfung

15.00: Springen - Allianz-Preis - Springprüfung mit Siegerrunde

17.30: Dressur - Lambertz Nationenpreis - Mannschaftswertung, Siegerehrung

19.00: Dressur - WOTAX-Preis - Intermediaire I

19.00: Springen - Sparkassen-Youngsters-Cup - FINALE

21.30: Springen - Lavazza-Cup - Kombinierte Spring-, Vielseitigkeits-, und Fahrprüfung

21.30: Dressur - LUMILEDS-Preis - Grand Prix Kür

Sonntag, 21. Juli 2019

10.00: Dressur - Deutsche Bank Preis - Großer Dressurpreis von Aachen, Grand Prix Kür

10.00: Fahren - Boehringer Ingelheim-Preis - Vierspänner-Hindernisfahren mit Siegerrunde FINALE

13.00: Springen - SAP-Preis - Springprüfung

15.15: Springen - Rolex Grand Prix - Teil des Rolex Grand Slam of Show Jumping, Der Große Preis von Aachen

18.50: Abschlussfeier

CHIO Aachen 2019: Das sind die Teilnehmer

Springen (18 Nationen, 65 Teilnehmer, 213 Pferde)

Österreich: Max Kühner

Max Kühner Belgien: Niels Bruynseels, Jérôme Guery, Olivier Philippaerts, Gregory Wathelet

Niels Bruynseels, Jérôme Guery, Olivier Philippaerts, Gregory Wathelet Brasilien : Eduardo Menezes

: Eduardo Menezes Kanada: Eric Lamaze

Eric Lamaze Kolumbien: Carlos Enrique Lopez Lizarazo

Carlos Enrique Lopez Lizarazo Ägypten: Sameh El Dahan

Sameh El Dahan Spanien: Eduardo Alvarez Aznar

Eduardo Alvarez Aznar Frankreich : Roger Yves Bost, Guillaume Foutrier, Pénélope Leprevost, Olivier Robert, Kevin Staut

: Roger Yves Bost, Guillaume Foutrier, Pénélope Leprevost, Olivier Robert, Kevin Staut Großbritannien: Scott Brash, Ben Maher

Scott Brash, Ben Maher Deutschland: Christian Ahlmann, Simone Blum, Daniel Deusser, Marcus Ehning, Maurice Tebbel, Sandra Auffahrt, Ludger Beerbaum, Felix Hassmann, Laura Klaphake, Christian Kukuk, Gerrit Nieberg, Sven Schlüsselburg, Hendrik Sosath, Jörne Sprehe, Patrick Stühlmeyer, Andre Thieme, Philipp Weishaupt, Jan Wernke

Christian Ahlmann, Simone Blum, Daniel Deusser, Marcus Ehning, Maurice Tebbel, Sandra Auffahrt, Ludger Beerbaum, Felix Hassmann, Laura Klaphake, Christian Kukuk, Gerrit Nieberg, Sven Schlüsselburg, Hendrik Sosath, Jörne Sprehe, Patrick Stühlmeyer, Andre Thieme, Philipp Weishaupt, Jan Wernke Irland: Bertram Allen, Darragh Kenny, Peter Moloney, Cian O'Connor, Shane Sweetnam

Bertram Allen, Darragh Kenny, Peter Moloney, Cian O'Connor, Shane Sweetnam Israel: Daniel Bluman

Daniel Bluman Italien: Lorenzo de Luca, Lucia le Jeune Vizzini

Lorenzo de Luca, Lucia le Jeune Vizzini Niederlande: Willem Greve, Marc Houtzager, Doron Kuipers, Maikel van der Vleuten, Jur Vrieling

Willem Greve, Marc Houtzager, Doron Kuipers, Maikel van der Vleuten, Jur Vrieling Portugal : Luciana Diniz

: Luciana Diniz Schweiz: Bryan Balsiger, Arthur da Silva, Martin Fuchs, Steve Guerdat, Pius Schwizer

Bryan Balsiger, Arthur da Silva, Martin Fuchs, Steve Guerdat, Pius Schwizer Schweden: Peder Fredericson, Irma Karlsson, Evelina Tovek, Henrik von Eckermann, Angelie von Essen

Peder Fredericson, Irma Karlsson, Evelina Tovek, Henrik von Eckermann, Angelie von Essen USA: Kent Farrington, Laura Kraut, Elizabeth Madden, Nicole Shahinian-Simpson, McLain Ward

Dressur (16 Nationen, 51 Teilnehmer, 68 Pferde)

Australien: Tristan Tucker

Tristan Tucker Österreich: Ulrike Prunthaller

Ulrike Prunthaller Dänemark: Daniel Andersen Bachmann, Anders Dahl, Cathrine Dufour, Agnete Kirk Thinggaard

Daniel Andersen Bachmann, Anders Dahl, Cathrine Dufour, Agnete Kirk Thinggaard Spanien: Borja Carrascosa, Claudio Castilla Ruiz, Juan Antonio Jimenez Cobo, Juan Matute Guimon, Pablo Gomez Molina

Borja Carrascosa, Claudio Castilla Ruiz, Juan Antonio Jimenez Cobo, Juan Matute Guimon, Pablo Gomez Molina Finnland: Mikaela Fabricius-Bjerre, Henri Ruoste, Susanna Steinberg

Mikaela Fabricius-Bjerre, Henri Ruoste, Susanna Steinberg Frankreich: Morgan Barbancon

Morgan Barbancon Großbritannien: Louise Anne Bell, Charlotte Dujardin, Charlotte Fry

Louise Anne Bell, Charlotte Dujardin, Charlotte Fry Deutschland: Helen Langehanenberg, Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth, Anna-Christina Abbelen, Kristin Biermann, Matthias Bouten, Jill de Ridder, Annabel Frenzen, Ingrid Klimke, Fabienne Müller-Lütkemeier, Sönke Rothenberger, Hubertus Schmidt, Benjamin Werndl

Helen Langehanenberg, Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth, Anna-Christina Abbelen, Kristin Biermann, Matthias Bouten, Jill de Ridder, Annabel Frenzen, Ingrid Klimke, Fabienne Müller-Lütkemeier, Sönke Rothenberger, Hubertus Schmidt, Benjamin Werndl Irland: Heike Holstein, Anna Merveldt, Judy Reynolds

Heike Holstein, Anna Merveldt, Judy Reynolds Luxemburg: Nicolas Wagner

Nicolas Wagner Niederlande: Adelinde Cornelissen, Marlies van Baalen, Joyce Heuitink, Anne Meulendijks

Adelinde Cornelissen, Marlies van Baalen, Joyce Heuitink, Anne Meulendijks Portugal: Maria Caetano

Maria Caetano Schweiz: Birgit Wientzek Pläge

Birgit Wientzek Pläge Schweden: Michelle Hagman Hassink, Rose Mathisen, Therese Nilshagen, Antonia Ramel

Michelle Hagman Hassink, Rose Mathisen, Therese Nilshagen, Antonia Ramel USA: Katherine Bateson-Chandler, Shelly Francis, Adrienne Lyle, Steffen Peters

Vielseitigkeit (11 Nationen, 41 Teilnehmer, 49 Pferde)

Australien: Christopher Burton, Isabel English, Andrew Hoy, Kevin McNab

Christopher Burton, Isabel English, Andrew Hoy, Kevin McNab France: Jean Lou Bigot, Alexis Goury, Christopher Six, Nicolas Touzaint, Julien Guillot

Jean Lou Bigot, Alexis Goury, Christopher Six, Nicolas Touzaint, Julien Guillot Großbritannien: Laura Collett, Piggy French, Imogen Murray, Gemma Tattersall, Selina Milnes

Laura Collett, Piggy French, Imogen Murray, Gemma Tattersall, Selina Milnes Deutschland: Andreas Dibowski, Michael Jung, Ingrid Klimke, Josefa Sommer, Sandra Auffahrt, Frank Ostholt, Kai Rüder, Dirk Schrade, Anna Siemer, Peter Thomsen

Andreas Dibowski, Michael Jung, Ingrid Klimke, Josefa Sommer, Sandra Auffahrt, Frank Ostholt, Kai Rüder, Dirk Schrade, Anna Siemer, Peter Thomsen Irland: Susannah Berry, Cathal Daniels, Joseph Murphy

Susannah Berry, Cathal Daniels, Joseph Murphy Japan: Kazuma Tomoto

Kazuma Tomoto Niederlande: Tim Lips

Tim Lips Neuseeland: Jesse Campbell, Daniel Jocelyn, Jonelle Price, Tim Price, James Avery

Jesse Campbell, Daniel Jocelyn, Jonelle Price, Tim Price, James Avery Polen: Pawel Spisak

Pawel Spisak Schweden: Niklas Lindbäck, Malin Josefson, Louise Romeike

Niklas Lindbäck, Malin Josefson, Louise Romeike USA: Phillip Dutton, Elisabeth Halliday-Sharp, Caroline Martin

Fahren (12 Nationen, 25 Teilnehmer, 148 Pferde)

Australien: Boyd Exell

Boyd Exell Belgien: Dries Degrieck, Glenn Geerts, Edouard Simonet

Dries Degrieck, Glenn Geerts, Edouard Simonet Tschechien: Jiri Nesvacil Jr

Jiri Nesvacil Jr Frankreich: Benjamin Aillaud, Thibault Coudry, Anthony Horde

Benjamin Aillaud, Thibault Coudry, Anthony Horde Grossbritannien: Wilf Bowman-Ripley, Daniel Naprous

Wilf Bowman-Ripley, Daniel Naprous Deutschland: Michael Brauchle, Mareike Harm, Georg von Stein, Anna Sandmann, Christoph Sandmann

Michael Brauchle, Mareike Harm, Georg von Stein, Anna Sandmann, Christoph Sandmann Ungarn: József Dobrovitz, József Dobrovitz Jr.

József Dobrovitz, József Dobrovitz Jr. Niederlande: Bram Chardon, Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde

Bram Chardon, Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde Polen: Piotr Mazurek

Piotr Mazurek Schweiz: Jérôme Voutaz

Jérôme Voutaz Schweden: Fredrik Persson

Fredrik Persson USA: Chester Weber, Misdee Wrigley-Miller

