CL-Auslosung Viertelfinale & Halbfinale – live in TV & Stream, Free-TV?

Atléticos Marcos Llorente (3.v.l) spielt seine Mannschaft gegen Liverpool in das Viertelfinale der Champions League. Jetzt erfolgt die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale live in TV und Stream.

Lange Zeit war es ungewiss: Wann wird das Achtelfinale der CL 2020 zu Ende gespielt, wann findet die Auslosung des Viertelfinals und Halbfinales statt? Hier erfahren Sie Termin, Datum und Zeit der Champions League Auslosung. Wird diese live in TV und Stream übertragen? Im ZDF Stream, auf Sky, DAZN, Eurosport oder sogar im Free-TV?

CL-Auslosung wann? Die Auslosung für die Spiele im August ist nun auf den 10. Juli datiert: Um 12 Uhr startet die Auslosung für das Viertelfinale in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon, direkt im Anschluss daran werden auch die Paarungen für das Halbfinale gezogen. Im derzeitigen Auslosungsmodus gibt es keinerlei Begrenzungen - Vereine aus dem gleichen Land und Verband können einander zugelost werden. Auch das Duell zweier Bundesligisten zwischen RB Leipzig und Bayern München wäre damit möglich. Laut UEFA sollen auch die restlichen Partien für die Europa League in Nyon per Los zugeteilt werden.

Alle derzeit noch ausstehenden Partien der Champions League Saison finden ab dem Viertelfinale in Lissabon statt.

CL-Auslosung Viertelfinale & Halbfinale live in TV & Stream: Datum, Termine, Ort

Was: Champions League Viertelfinale Auslosung

Viertelfinale Wann : 10. Juli, Freitag – 12 Uhr

: 10. Juli, Freitag – 12 Uhr Wo: Nyon , Schweiz

, Übertragung: DAZN /Sky Sport News HD: ab 11.30 Uhr live (frei empfangbar hier im Stream)







Was: Champions League Halbfinale Auslosung



Wann : 10. Juli, Freitag – im Anschluss an Auslosung Viertelfinale

: 10. Juli, Freitag – im Anschluss an Viertelfinale Wo: Nyon , Schweiz

, Übertragung: DAZN /Sky Sport News HD: ab 11.30 Uhr live (frei empfangbar hier im Stream)

Champions-League Auslosung live in TV, Stream oder Free-TV?

Wird die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale am 10. Juli live im TV übertragen? Auf Sky, DAZN , Eurosport, im ZDF, im Stream oder sogar im Free-TV? Echte Fans können sich im Kalender notieren: Die Auslosung des Viertelfinales wird von Sky Sport News HD live ab 11.30 im Free-TV übertragen. Auch die Auslosung des Halbfinales kann im Anschluss daran live verfolgt werden. Zudem ist die Auslosung der Paarungen im Live-Stream auf DAZN zu sehen.

Champions League 2020 – Diese Teams sind bereits qualifiziert:

Als qualifizierte Teams stehen derzeit fest:

RB Leipzig (GER)

(GER) Atlético Madrid ( ESP )

( ) Paris Saint-German (FRA)

Saint-German (FRA) Atalanta Bergamo (ITA)

Titelverteidiger Liverpool ist ausgeschieden. Die noch ausstehenden Qualifizierungsspiele der CL 2020 werden am 7. und 8. August nachgeholt. Wer dort gewinnt, qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale. Weiter gab die UEFA bekannt, dass auch zwei Teams aus derselben Liga aufeinander treffen können.

Ausstehende Achtelfinal-Spiele:

Chelsea - Bayern München (Hinspiel 0:3)

(Hinspiel 0:3) SSC Neapel - FC Barcelona (Hinspiel: 1:1)

- (Hinspiel: 1:1) Olympique Lyon - Juventus Turin (Hinspiel 1:0)

- (Hinspiel 1:0) Real Madrid - Manchester City (Hinspiel 1:2)

Zeit, Termin, Spielplan und Datum der Champions League in Lissabon

Die Achtelfinal-Rückspiele sind nun für den 7. und 8. August angesetzt, die Viertelfinal-Partien zwischen dem 12. und 15. August. Die Halbfinal-Spiele finden am 18. und 19. August statt, das Finale der Champions League schließlich am 23. August.

