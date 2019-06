01.06.2019

CL-Finale 2019: Liverpool schlägt Tottenham

Heute live im TV oder online im Stream: das UEFA Champions League Finale 2019 in Madrid. Sky oder DAZN oder Free-TV in ARD oder ZDF? Alle Infos hier.

Im Finale der UEFA Champions League taf Tottenham Hotspur gestern Abend auf den FC Liverpool.

Am gestrigen Samstagabend standen sich im Finale der Champions League 2019 die beiden Premier League Clubs Liverpool und Tottenham gegenüber. Tottenham verpasste unter Trainer Pochettino die Möglichkeit, den begehrten Pokal erstmals zu gewinnen. Das Team von Ex-Dortmunder Jürgen Klopp holte den Titel zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte nach Liverpool.

CL-Finale 2019 live: Liverpool vs. Tottenham in TV & Stream

Samstag fand im europäischen Wettbewerb ein englische Duell der Spitzenklasse statt. Hier die wichtigsten Infos zum Champions League Finale 2019 in Madrid:

Datum: Samstag, 1. Juni 2019

Anstoßzeit: Anpfiff war um 21.00 Uhr

Ort und Stadium: Wanda Metropolitano in Madrid (Spanien)

Wanda Metropolitano in Madrid (Spanien) Endstand: Tottenham 0:2 Liverpool

Welcher Anbieter hat die Rechte für die Champions League 2019?

Das Finale der Champions League können Sie nicht im Free-TV, aber live im Pay-TV sehen. Aber nicht nur dort, auch im Livestream wird die Partie übertragen. DAZN und Sky teilen sich die Rechte für die Übertagung, ARD und ZDF durften das Finale also nicht ausstrahlen. Spiele können Sie im Fernseher bei Sky sehen. Online werden das Champions League Spiele 2019 im Livestream von DAZN übertagen:

Live im TV bei Sky

Online im Livestream: DAZN und SkyGo

Champions League 2019: Vorberichte und Kommentatoren Samstag live im TV und Stream

Sky berichtet in der Regel auf Sky Sport 1 (HD, UHD, Sky Go und Sky Ticket). Die Vorberichte wurden von Sebastian Hellmann moderiert. Zu Gast waren die Fußballexperten Lothar Matthäus und Erik Meijer sowie der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack. Ab 20.55 Uhr übertrug Sky das Champions League Finale live aus Madrid. Kommentator des Spiels war Wolff Fuss, der vor Ort von Dietmar Hamann unterstützt wurde. Im Anschluss an das Spiel konnte man auf Sky Sport 1 noch die Analyse des Spiels anschauen. Auf DAZN konnte man die Partie um 21.00 Uhr live im Stream online verfolgen.

