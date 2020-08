17:32 Uhr

CL-Finalspiele 2020: Spielplan, Datum, Uhrzeit & TV-Termine fürs Viertelfinale heute am 13.8.20

Champions League 2020:. Wann und wo wird gespielt? Wer überträgt die Finalspiele live in TV oder Stream?

Die Champions League 2020: Spielplan, Datum, Uhrzeit, alle Termine - hier gibt es die Infos zu Viertelfinale, Halbfinale und Finale der CL.

Die Champions League 2020: Die Finalspiele der CL 2020 sind vom UEFA-Exekutivkomitee als Finalturnier im portugiesischen Lissabon geplant. Der Champions League-Sieger wird im Jahr 2020 in Form eines Blitzturniers mit K.-o.-System ermittelt. Der Modus gleicht dem einer WM oder EM. Das Finalturnier startete am 12. August mit dem Viertelfinale. Als deutsche Mannschaften sind der FC Bayern und RB Leipzig dabei.

Das Champions League-Finale findet am 23. August im Estádio da Luz, dem Heimstadion von Benfica Lissabon, statt. Alle anderen Finalpartien werden im Estádio da Luz oder im Estádio José Alvalade, Heimstätte von Sportings, ausgetragen. Ursprünglich war das Finale auf den 30. Mai datiert und sollte in Istanbul stattfinden. Istanbul wird nun 2021 Gastgeber des Finalspiels sein, der ursprüngliche Gastgeber Sankt Petersburg rutscht in das Jahr 2022, auch die Bayerische Landeshauptstadt München muss sich ein weiteres Jahr gedulden und wird statt 2022 erst 2023 Gastgeber des CL-Finals sein.

Champions League Finalturnier 2020: Spielplan, Datum, Uhrzeit,Termine

8. August: Achtelfinal-Rückspiele

Achtelfinal-Rückspiele 14., 15. und 16. August: Viertelfinale ( Lissabon )

Viertelfinale ( ) 18. und 19. August: Halbfinale ( Lissabon )

( ) 23. August: Finale ( Lissabon )

Viertelfinale der Champions League: Termine und Spiele

Im Champions League Viertelfinale treffen diese Fußballclubs aufeinander:

12. August 2020, 21 Uhr: Atalanta Bergamo - Paris Saint Germain

- 13. August 2020, 21 Uhr: RB Leipzig - Atlético Madrid

14. August 2020, 21 Uhr: FC Barcelona - FC Bayern

- 15. August 2020, 21 Uhr: Manchester City - Olympique Lyonnais

Halbfinale und Finale der Champions League 2020

Die Halbfinals bestreiten nach den Viertelfinalspielen Mitte August:

18. August: Gewinner aus Viertelfinal 1 - Gewinner aus Viertelfinal 3

18. August: Gewinner aus Viertelfinal 2 - Gewinner aus Viertelfinal 4

Das ist der Termin für das Finale der Champions League:

23. August 2020, 21 Uhr: Gewinner aus Halbfinale 1 - Gewinner aus Halbfinale 2

FC Bayern München und RB Leipzig

Zwei deutsche Mannschaften stehen im Viertelfinale: Der FC Bayern spielt gegen Barcelona, RB Leipzig muss gegen Atlético Madrid ran.

CL-Finalspiele: Übertragung in TV oder Stream: Free-TV?

Wo werden die Finalspiele der Königsklasse live in TV oder Stream übertragen? Auf Sky, DAZN, ARD, ZDF oder sogar im Free-TV? Die Übertragungsrechte für die Partien der Champions League teilen sich der Sport-Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Sowohl die Rückspiele der Achtelfinalspiele, als auch die Spiele das Viertelfinale, das Halbfinale und Finale werden übertragen. Auch DAZN streamt die Halbfinalspiele und das Endspiel live. Im Free-TV sind zumindest die Vorberichterstattung auf Sky Sport News HD und die besten Ausschnitte der Spiele im Anschluss daran zu sehen.

Die bisherigen Endspiele der UEFA Champions League:

In 14 Ländern und 20 verschiedenen Stadien fand die Champions League seit 1992/93 statt. Das Estádio do Sport Lissabon fungiert einsschließlich 2020 bereits das zweite Mal als Ausrichter - auch Paris, Athen, Mailand, London, Rom oder Madrid hatten bereits die Ehre eines Finalspiels der CL. Allein München richtete bis dato drei mal das Endspiel der Champions League aus.

