Caligiuri in der Startelf gegen seinen Ex-Club: So spielt der FCA gegen Schalke

Gegen den Tabellenletzten aus Gelsenkirchen will der FC Augsburg drei Punkte holen. Daniel Caligiuri trifft auf seinen Ex-Club.

Drei Jahre war Daniel Caligiuri beim FC Schalke 04, in mehr als 100 Partien hat er das königsblaue Trikot getragen. Heute kann der 33-Jährige mit dem FCA seinen Ex-Club ein Stück näher Richtung zweite Liga schießen. Die Situation in Augsburg hingegen hat sich dank des 2:1-Erfolgs zuletzt gegen Hoffenheim etwas entspannt.

Der FCA könnte mit einem Sieg gegen Schalke dem Klassenerhalt ganz nah kommen

Die 32 Punkte des FCA reichen aber noch nicht, um sich im Kampf gegen den Abstieg ganz sicher zu fühlen. "Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht", sagt Caligiuri zwar, weiß aber genau, dass weitere folgen müssen. "Wenn wir so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim, werden wir auch in den nächsten Spielen punkten. Den nächsten Schritt möchte man mit einem Sieg auf Schalke gehen.

FCA-Trainer Herrlich warnte davor, den Tabellenletzten FC Schalke zu unterschätzen. "Das ist eine undankbare Aufgabe", sagte er vor dem Spiel. In Leverkusen hätten es die Schalker zuletzt richtig gut gemacht, außerdem hätten sie viele Spieler mit hoher Qualität in ihren Reihen. Nur, weil es gegen den Tabellenletzten gehe, sei das kein Selbstläufer, so der Trainer. Gleichzeitig lobte er aber auch die Form der eigenen Mannschaft: "Wir stehen in der Rückrundentabelle auf Platz acht, da weiterzumachen muss unser Anspruch sein." (AZ)

Mit dieser Aufstellung spielt der FCA gegen Schalke

Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Gumny - R. Khedira, Gruezo, Caligiuri, Vargas - Hahn, Richter

