Champions League 2019/20: Spielplan, Termine, Gruppen & Kalender

Der FC Bayern hat in der Champions League 2019/20 keine leichte Gruppe erwischt. Hier die Infos rund um die CL-Gruppen, Termine, Spielplan und Kalender.

Zur Champions League Saison 2019/20 finden Sie hier Spielplan, Termine und Gruppen - samt Kalender für die Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis zum Finale.

Der Spielplan zur Champions League 2019/20 steht fest: Wer spielt wann und in welchen Gruppen? Von wann bis wann geht die Gruppenphase und wann sind Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale? Hier alle Antworten zur CL 2019/2020. Hier die Infos rund um Spielplan, Zeitplan, Termine und Kalender.

Der FC Bayern München muss in seiner Gruppe gegen Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad ran - keine ganz einfachen Gegner. Auch Borussia Dortmund hat ein schweres Los: Unter anderem spielt der BVB gegen den FC Barcelona und Inter Mailand. Auf Bayer Leverkusen warten Gegner wie Juventus Turin und Atlético Madrid. RB Leipzig hat vergleichsweise einfache Gegner erwischt.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Gruppen und den kompletten Spielplan:

Champions League 2019/20: Gruppen im Überblick

Gruppe A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Brügge und Galatasaray Istanbul.



Gruppe B: Bayern München, Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad



Gruppe C: Manchester City, Schachtjor Donezk, Dinamo Zagreb und Atalanta Bergamo.



Gruppe D: Juventus Turin, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau.



Gruppe E: FC Liverpool, SSC Neapel, FC Salzburg und KRC Genk.



Gruppe F: FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Mailand und Slavia Prag.



Gruppe G: Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Olympique Lyon und RB Leipzig.



Gruppe H: FC Chelsea, Ajax Amsterdam, FC Valencia und OSC Lille.

Champions League 2019/20: Spielplan, Termine, Zeitplan und Kalender

29. August 2019

Auslosung Gruppenphase, Monaco

17. September 2019, Gruppenphase, Spieltag eins

18.55 Uhr: Inter - Slavia Praha

18.55 Uhr: Lyon - Zenit

21.00 Uhr: Dortmund - Barcelona

21.00 Uhr: Napoli - Liverpool

21.00 Uhr: Salzburg - Genk

21.00 Uhr: Benfica - Leipzig

21.00 Uhr: Chelsea - Valencia

21.00 Uhr: Ajax - LOSC Lille

18. September, Gruppenphase, Spieltag eins

18.55 Uhr: Club Brugge - Galatasaray

18.55 Uhr: Olympiacos - Tottenham

21.00 Uhr: Bayern - Crvena zvezda

21.00 Uhr: Leverkusen - Lokomotiv Moskva

21.00 Uhr: Paris - Real Madrid

21.00 Uhr: Shakhtar - Manchester City

21.00 Uhr: Dinamo - Atalanta

21.00 Uhr: Atlético - Juventus

1. Oktober: Gruppenphase, Spieltag zwei

18.55 Uhr: Real Madrid - Club Brugge

18.55 Uhr: Atalanta - Shakhtar

21.00 Uhr: Tottenham - Bayern

21.00 Uhr: Juventus - Leverkusen

21.00 Uhr: Galatasaray - Paris

21.00 Uhr:Crvena zvezda - Olympiacos

21.00 Uhr: Manchester City - Dinamo

21.00 Uhr: Lokomotiv Moskva - Atlético

2. Oktober: Gruppenphase, Spieltag zwei

18.55 Uhr: Genk - Napoli

18.55 Uhr: Slavia Praha - Dortmund

21.00 Uhr: Leipzig - Lyon

21.00 Uhr: Liverpool - Salzburg

21.00 Uhr: Barcelona - Inter

21.00 Uhr: Zenit - Benfica

21.00 Uhr: Valencia - Ajax

21.00 Uhr: LOSC Lille - Chelsea

22. Oktober: Gruppenphase, Spieltag drei

18.55 Uhr: Shakhtar - Dinamo

18.55 Uhr: Atlético - Leverkusen

21.00 Uhr: Olympiacos - Bayern

21.00 Uhr: Club Brugge - Paris

21.00 Uhr: Galatasaray - Real Madrid

21.00 Uhr: Tottenham - Crvena zvezda

21.00 Uhr: Manchester City - Atalanta

21.00 Uhr: Juventus - Lokomotiv Moskva

23. Oktober: Gruppenphase, Spieltag drei

18.55 Uhr: Ajax - Chelsea

18.55 Uhr: Leipzig - Zenit

21.00 Uhr: Inter - Dortmund

21.00 Uhr: Salzburg - Napoli

21.00 Uhr: Genk - Liverpool

21.00 Uhr: Slavia Praha - Barcelona

21.00 Uhr: Benfica - Lyon

21.00 Uhr: LOSC Lille - Valencia

5. November: Gruppenphase, Spieltag vier

18.55 Uhr: Zenit - Leipzig

18.55 Uhr: Barcelona - Slavia Praha

21.00 Uhr: Dortmund - Inter

21.00 Uhr: Liverpool - Genk

21.00 Uhr: Napoli - Salzburg

21.00 Uhr: Lyon - Benfica

21.00 Uhr: Chelsea - Ajax

21.00 Uhr: Valencia - LOSC Lille

6. November: Gruppenphase, Spieltag vier

18.55 Uhr: Bayern - Olympiacos

18.55 Uhr: Lokomotiv Moskva - Juventus

21.00 Uhr: Leverkusen - Atlético

21.00 Uhr: Paris - Club Brugge, Real Madrid - Galatasaray

21.00 Uhr: Crvena zvezda - Tottenham

21.00 Uhr: Dinamo - Shakhtar

21.00 Uhr: Atalanta - Manchester City

26. November: Gruppenphase, Spieltag fünf

18.55 Uhr: Lokomotiv Moskva - Leverkusen

18.55 Uhr: Galatasaray - Club Brugge

21.00 Uhr: Crvena zvezda - Bayern

21.00 Uhr: Real Madrid - Paris

21.00 Uhr: Tottenham - Olympiacos,

21.00 Uhr: Manchester City - Shakhtar

21.00 Uhr: Atalanta - Dinamo

21.00 Uhr: Juventus - Atlético

27. November: Gruppenphase, Spieltag fünf

18.55 Uhr: Zenit - Lyon

18.55 Uhr: Valencia - Chelsea

21.00 Uhr: Barcelona - Dortmund

21.00 Uhr: Leipzig - Benfica

21.00 Uhr: Liverpool - Napoli

21.00 Uhr: Genk - Salzburg

21.00 Uhr: Slavia Praha - Inter

21.00 Uhr: LOSC Lille - Ajax

10. Dezember: Gruppenphase, Spieltag sechs

18.55 Uhr: Napoli - Genk

18.55 Uhr: Salzburg - Liverpool

21.00 Uhr: Dortmund - Slavia Praha

21.00 Uhr: Lyon - Leipzig

21.00 Uhr: Inter - Barcelona

21.00 Uhr: Benfica - Zenit

21.00 Uhr: Chelsea - LOSC Lille

21.00 Uhr: Ajax - Valencia

11. Dezember: Gruppenphase, Spieltag sechs

18.55 Uhr: Shakhtar - Atalanta

18.55 Uhr: Dinamo - Manchester City

21.00 Uhr: Bayern - Tottenham

21.00 Uhr: Leverkusen - Juventus

21.00 Uhr: Paris - Galatasaray

21.00 Uhr: Club Brugge - Real Madrid

21.00 Uhr: Olympiacos - Crvena zvezda

21.00 Uhr: Atlético - Lokomotiv Moskva

16. Dezember: Auslosung Achtelfinale, Nyon

Spiele werden noch ermittelt.

FEBRUAR 2020

18./19./25./26. Februar: Achtelfinale, Hinspiele

MÄRZ 2020 - SPIELPLAN CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020

10./11./17./18. März: Achtelfinale, Rückspiele

20. März: Auslosung Viertel- und Halbfinale, Nyon

APRIL 2020 - ZEITPLAN

7./8. April: Viertelfinale, Hinspiele

14./15. April: Viertelfinale, Rückspiele

28./29. April: Halbfinale, Hinspiele

MAI 2020

5./6. Mai: Halbfinale, Rückspiele

30. Mai: Finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Champions League 2019/2020

Die oben genannten Termine sind bis auf weiteres gültig. Die Uefa weist jedoch darauf hin, dass sich Termine aus gewissen Gründen noch ändern können. Dies ist in aller Regel jedoch nicht der Fall, sodass der Spielplan, Zeitplan und Kalender so stimmen dürfte. Sobald genauere Daten und Fakten wie auch die Uhrzeiten und Anstoßzeiten bekannt sind, aktualisieren wir dies an dieser Stelle.

