Champions League 2019/20: Spielplan, Termine & Kalender

Die Champions League 2019/20 startet bald. Hier gibt es Infos rund um Termine, Spielplan und Kalender. Am 29. August müssen aber erst einmal die Gruppen ausgelost werden.

Zur Champions League Saison 2019/20 finden Sie hier alle Termine sowie Zeitplan und Spielplan - samt Kalender für die Gruppenphase über das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis zum Finale.

Infos zur Champions League 2019/20: Termine, Spielplan, Zeitplan, Datum & Kalender: Wer spielt wann und in welcher Gruppe? Von wann bis wann geht die Gruppenphase und wann sind Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale? Hier alle Antworten zur CL 2019/2020.

Am 29. August findet die Auslosung der Gruppenphase statt. Gegen wen spielen die deutschen CL-Teilnehmer FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen? Sobald der Spielplan nach der Auslosung feststeht, aktualisieren wir diesen Artikel.

Champions League 2019/20: Spielplan, Termine, Zeitplan & Kalender

TERMINE AUGUST 2019

29. August: Auslosung Gruppenphase, Monaco

SEPTEMBER 2019

17./18. September: Gruppenphase, Spieltag eins

OKTOBER 2019 - DATUM

1./2. Oktober: Gruppenphase, Spieltag zwei

22./23. Oktober: Gruppenphase, Spieltag drei

NOVEMBER 2019

5./6. November: Gruppenphase, Spieltag vier

26./27. November: Gruppenphase, Spieltag fünf

DEZEMBER 2019 - KALENDER CL 2019/20

10./11. Dezember: Gruppenphase, Spieltag sechs

16. Dezember: Auslosung Achtelfinale, Nyon

FEBRUAR 2020

18./19./25./26. Februar: Achtelfinale, Hinspiele

MÄRZ 2020 - SPIELPLAN CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020

10./11./17./18. März: Achtelfinale, Rückspiele

20. März: Auslosung Viertel- und Halbfinale, Nyon

APRIL 2020 - ZEITPLAN

7./8. April: Viertelfinale, Hinspiele

14./15. April: Viertelfinale, Rückspiele

28./29. April: Halbfinale, Hinspiele

MAI 2020

5./6. Mai: Halbfinale, Rückspiele

30. Mai: Finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Termine, Spielplan, Zeitplan & Kalender: Champions League 2019/2020

Die oben genannten Termine sind bis auf weiteres gültig. Die Uefa weist jedoch darauf hin, dass sich Termine aus gewissen Gründen noch ändern können. Dies ist in aller Regel jedoch nicht der Fall, sodass der Spielplan, Zeitplan und Kalender so stimmen dürfte. Sobald genauere Daten und Fakten wie auch die Uhrzeiten und Anstoßzeiten bekannt sind, aktualisieren wir dies an dieser Stelle.

