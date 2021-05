Champions League 2021, Halbfinale: Übertragung heute am 4.5.21 im Live-TV oder Stream – Free-TV, DAZN oder Sky?

Welcher Sender überträgt die Partien der Champions League 2020/21 heute im TV und Stream? Infos zu Terminen der CL 20/21 und ob die Partien live im Free-TV auf ARD oder ZDF zu sehen sind oder im Stream bei DAZN oder Sky: hier. Außerdem bieten wir einen gratis Live-Ticker.

Alle Termine zum Spielplan der Champions League 2020/21, zu Datum, Uhrzeit und Terminen gibt es hier. Außerdem Wissenswertes zur Übertragung live im TV und Stream, im Free-TV, auf Sky oder DAZN.

Die Champions League 2020/2021 hatte am 8. August mit den Vorrundenspielen begonnen. Aktuell stehen die Spiele im Halbfinale an. Wann die Partien live zu sehen sind und alle Infos zur Übertragung im TV und Stream, erhalten Sie hier. Am Ende des Artikels folgt außerdem ein Live-Ticker, der gratis Spielstand und Ergebnisse liefert.

Champions-League-Übertragung: Halbfinale 2021 heute live im TV und Stream

Dienstag, 27.4.21, 21 Uhr

Real Madrid - FC Chelsea: DAZN und Sky

Mittwoch, 28.4.21, 21 Uhr

Paris Saint-Germain - Manchester City: DAZN und Sky

Dienstag, 4.5.21, 21 Uhr

Manchester City - Paris Saint-Germain: DAZN und Sky

Mittwoch, 5.5.21, 21 Uhr

FC Chelsea - Real Madrid: DAZN und Sky

Champions-League 2020/21: So lief die Übertragung des Viertelfinales

Dienstag, 6.4.21, 21 Uhr

Real Madrid - FC Liverpool: Sky

Manchester City - Borussia Dortmund: DAZN und Sky-Konferenz

Mittwoch, 7.4.21, 21 Uhr

FC Bayern - Paris Saint-Germain: DAZN und Sky-Konferenz

- Paris Saint-Germain: DAZN und Sky-Konferenz FC Porto - Chelsea: Sky

Dienstag, 13.4.21, 21 Uhr

Paris Saint-Germain - FC Bayern : Sky

: Sky Chelsea - FC Porto: DAZN und Sky-Konferenz

Mittwoch, 14.4.21, 21 Uhr

Borussia Dortmund - Manchester City: Sky

FC Liverpool - Real Madrid: DAZN und Sky-Konferenz

Champions-League 2020/21: So lief die Übertragung des Achtelfinales

Dienstag, 16.02.2021, 21 Uhr

RB Leipzig - Liverpool FC: DAZN

- Liverpool FC: DAZN FC Barcelona - Paris Saint-Germain: Sky Sport

Mittwoch, 17.02.2021, 21 Uhr

FC Porto - Juventus Turin: Sky Sport)

Sevilla FC - Borussia Dortmund: DAZN

Dienstag, 23.02.2021, 21 Uhr

Lazio Rom - FC Bayern München : Sky Sport

: Sky Sport Atlético Madrid - Chelsea FC: DAZN

Mittwoch, 24.02.2021, 21 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Manchester City: DAZN

- Manchester City: DAZN Atalanta - Real Madrid: Sky Sport

Dienstag, 09.03.2021, 21 Uhr

Juventus Turin - FC Porto: DAZN

Borussia Dortmund - Sevilla FC: Sky Sport

Mittwoch, 10.03.2021, 21 Uhr

Liverpool FC - RB Leipzig : Sky Sport)

: Sky Sport) Paris Saint-Germain - FC Barcelona: DAZN

Dienstag, 16.03.2021, 21 Uhr

Manchester City – Borussia Mönchengladbach: Sky Sport

Real Madrid - Atalanta: DAZN

Mittwoch, 17.03.2021, 21 Uhr

FC Bayern München - Lazio Rom: Sky Sport

Chelsea - Atlético: DAZN

Champions-League 2020/21: So lief die Übertragung der Gruppenphase:

1. Spieltag

Dienstag, 20.10.2020, 18.55 Uhr

Zenit St. Petersburg - Club Brügge : DAZN oder Sky -Konferenz

- Club : oder -Konferenz Dynamo Kiew - Juventus Turin : DAZN oder Sky -Konferenz

Dienstag, 20.10.2020, 21 Uhr

Lazio Rom - Borussia Dortmund : live auf Sky

- : live auf RB Leipzig - Basaksehir FK: DAZN oder Sky -Konferenz

- Basaksehir FK: oder -Konferenz Stade Rennes - FK Krasnodar : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Chelsea - FC Sevilla : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Barcelona - Ferencvaros Budapest: DAZN oder Sky -Konferenz

- Ferencvaros Budapest: oder -Konferenz Paris Saint-Germain - Manchester United : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 21.10.2020, 18.55 Uhr

RB Salzburg - Lok Moskau : DAZN oder Sky -Konferenz

- Lok : oder -Konferenz Real Madrid - Donezk : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 21.10.2020, 21 Uhr

FC Bayern München - Atletico Madrid : live auf Sky

- : live auf Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Olympiakos Piräus - Olympique Marseille : DAZN oder Sky -Konferenz

: oder -Konferenz Ajax Amsterdam - FC Liverpool : DAZN oder Sky -Konferenz

: oder -Konferenz Manchester City - Porto : DAZN oder Sky -Konferenz

: oder -Konferenz Ajax Amsterdam - FC Liverpool : DAZN oder Sky -Konferenz

: oder -Konferenz FC Midtjylland - Atalanto Bergamo : DAZN oder Sky -Konferenz

2. Spieltag

Dienstag, 27.10.2020, 18.55 Uhr

Lokomotive Moskau - FC Bayern München : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Schachtjor Donezk - Inter Mailand : DAZN oder Sky -Konferenz

Dienstag, 27.10.2020, 21 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid : live auf Sky

- : live auf Atletico Madrid - FC Salzburg : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Porto - Olympiakos Piräus : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Olympique Marseille - Manchester City : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Liverpool - FC Midtjylland : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 28.10.2020, 18.55 Uhr

FK Krasnodar - FC Chelsea : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Istanbul Basagsehir - Paris Saint Germain : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 28.10.2020, 21 Uhr

Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg : live auf Sky

- Zenit : live auf Manchester United - RB Leipzig : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Juventus Turin - FC Barcelona : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Sevilla - Stade Rennes : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Club Brügge - Lazio Rom : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Ferencvaros Budapest - Dynamo Kiew : DAZN oder Sky -Konferenz

3. Spieltag

Dienstag, 03.11.2020, 18.55 Uhr

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Lokomotive Moskau - Atletico Madrid : DAZN oder Sky -Konferenz

Dienstag, 03.11.2020, 21 Uhr

RB Salzburg - FC Bayern München : live auf Sky

- : live auf Real Madrid - Inter Mailand : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Manchester City - Olympiakos Piräus : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Porto - Olympique Marseille : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Midtjylland - Ajax Amsterdam : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Atalanta Bergamo - FC Liverpool : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 04.11. 2020, 18.55 Uhr

Zenit St. Petersburg - Lazio Rom : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Istanbul Basaksehir - Manchester United : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 04.11. 2020, 21 Uhr

Club Brügge - Borussia Dortmund : live auf Sky

- : live auf RB Leizpig - Paris Saint-Germain : DAZN oder Sky -Konferen

: oder -Konferen FC Chelsea - Stade Rennes : DAZN oder Sky -Konferenzz

- : oder -Konferenzz FC Sevilla - FK Krasnodar : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Barcelona - Dynamo Kiew : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Ferencvaros Budapest - Juventus Turin : DAZN oder Sky -Konferenz

4. Spieltag

Dienstag, 24.11. 2020, 18.55 Uhr

Stade Rennes - FC Chelsea : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FK Krasnodar - FC Sevilla : DAZN oder Sky -Konferenz

Dienstag, 24.11. 2020, 21 Uhr

Borussia Dortmund - Club Brügge : DAZN oder Sky -Konferenz

- Club : oder -Konferenz Paris Saint-Germain - RB Leipzig : live auf Sky

- : live auf Lazio Rom - Zenit St. Petersburg : DAZN oder Sky -Konferenz

- Zenit : oder -Konferenz Dynamo Kiew - FC Barcelona : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Juventus Turin - Ferencvaros Budapest: DAZN oder Sky -Konferenz

- Ferencvaros Budapest: oder -Konferenz Manchester United - Istanbul Basaksehir: DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 25.11.2020, 18.55 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Schachtjor Donezk : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Olympiakos Piräus - Manchester City : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 25.11.2020, 21 Uhr

FC Bayern - RB Salzburg : live auf Sky

- : live auf Atletico Madrid - Lokomotive Moskau : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Inter Mailand - Real Madrid : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Olympique Marseille - FC Porto : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Ajax Amsterdam - FC Midtjylland : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Liverpool - Atalanta Bergamo : DAZN oder Sky -Konferenz

5. Spieltag

Dienstag, 1.12.2020, 18.55 Uhr

Lokomotive Moskau - FC Salzburg : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Schachtjor Donezk - Real Madrid : DAZN oder Sky -Konferenz

Dienstag, 1.12.2020, 21 Uhr

Atletico Madrid - FC Bayern : live auf Sky

- : live auf Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Olympique Marseille - Olympiakos Piräus : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Porto - Manchester City : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Liverpool - Ajax Amsterdam : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Atalanta Bergamo - FC Midtjylland : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 2.12.2020, 18.55 Uhr

Istanbul Basaksehir - RB Leipzig : DAZN oder Sky -Konferenz

Basaksehir - : oder -Konferenz FK Krasnodar - Stade Rennes : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 2.12.2020, 21 Uh r

Borussia Dortmund - Lazio Rom : live auf Sky

- : live auf FC Sevilla - FC Chelsea : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Club Brügge - Zenit St. Petersburg : DAZN oder Sky -Konferenz

- Zenit : oder -Konferenz Juventus Turin - Dynamo Kiew : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Ferencvaros Budapest - FC Barcelona : DAZN oder Sky -Konferenz

: oder -Konferenz Manchester United - Paris Saint-Germain : DAZN oder Sky -Konferenz

6. Spieltag

Dienstag, 8.12.2020, 18.55 Uhr

Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Lazio Rom - Club Brügge : DAZN oder Sky -Konferenz

Dienstag, 8.12.2020, 21 Uhr

RB Leipzig - Manchester United : live auf Sky

- : live auf FC Barcelona - Juventus Turin : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Stade Rennes - FC Sevilla : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Chelsea - FK Krasnodar : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Dynamo Kiew - Ferencvaros Budapest: DAZN oder Sky -Konferenz

- Ferencvaros Budapest: oder -Konferenz Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir: DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 9.12.2020, 18.55 Uhr

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Midtjylland - FC Liverpool : DAZN oder Sky -Konferenz

Mittwoch, 9.12.2020, 21 Uhr

FC Bayern - Lokomotive Moskau : live auf Sky

- : live auf Real Madrid - Borussia Mönchengladbach : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz FC Salzburg - Atletico Madrid : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Inter Mailand - Schachtjor Donezk : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Olympiakos Piräus - FC Porto : DAZN oder Sky -Konferenz

- : oder -Konferenz Manchester City - Olympique Marseille : DAZN oder Sky -Konferenz

Hier gibt es alle Infos zu den deutschen Mannschaften:

Übertragung der CL-Spiele 2020/21 im TV und Stream: Im Free-TV, auf Sky oder DAZN?

In der Saison 2020/21 wird nur Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen. An jedem Abend wird zudem ein Einzelspiel live und exklusiv übertragen. Darunter fallen die besten Einzelspiele mit deutscher Beteiligung während der Gruppenphase sowie alle Entscheidungsspiele der deutschen Clubs im Achtel- und Viertelfinale.

Auch der Streaming-Dienst Anbieter DAZN überträgt die Spiele der Champions League im Live-Stream. Pro Saison zeigt DAZN etwa 100 Partien der Königsklasse live, die meisten exklusiv. DAZN überträgt weiterhin gemeinsam mit Sky die Königsklasse in Deutschland.

CL 2020/21: Gruppenphase im Oktober, November und Dezember 2020

Sky Sport News übertrug die Auslosung der Gruppenphase in Genf ab 17.30 Uhr live im Free-TV sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Nach der Auslosung erfolgte die Bekanntgabe der Einzelspiele, die live von Sky übertragen wurden.

1. Oktober Auslosung Gruppenphase in Genf , Sky Sport News, ab 17.30 Uhr live im Free-TV

20./21. Oktober: Gruppenphase , Spieltag 1

27./28. Oktober: Gruppenphase , Spieltag 2

3./4. November: Gruppenphase , Spieltag 3

24./25. November: Gruppenphase , Spieltag 4

01./02. Dezember: Gruppenphase , Spieltag 5

08./09. Dezember: Gruppenphase , Spieltag 6

Auslosung der Gruppenphase der Champions-League: Das waren die Paarungen

Folgende Paarungen wurden bei der Auslosung am 1.10.2020 in den RTS-Studios in Genf in der Schweiz ermittelt. Der amtierende Champions-League-Sieger FC Bayern traf auf Atletico Madrid und Lok Moskau, die Dortmunder bekamen in Gruppe F Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und den FC Brügge zugelost. Der RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach hatten ein relativ schwieriges Los mit Paris St. Germain, Manchester United und Istanbul in Gruppe H sowie in Gruppe B gegen Real Madrid, Inter Mailand und Donezk.

Die Gruppen der Gruppenphase CL 2020/21 im Überblick:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H FC Bayern Real Madrid FC Porto FC Liverpool FC Sevilla Zenit St. Petersburg Juventus PSG Atletico Madrid Schachtjor Donezk Manchester City Ajax FC Chelsea Borussia Dortmund FC Barcelona Manchester United FC Salzburg Inter Mailand Olympiakos Atalanta Bergamo FC Krasnodar Lazio Rom Dynamo Kiew RB Leipzig Lokomotive Moskau Borussia Mönchengladbach Olympique Marseille FC Midtjylland Stade Rennes FC Brügge Ferencvaros Budapest Istanbul Basaksehir



CL 2020/21 – Die Paarungen der Auslosung zur CL am 1.10.2020:

A: Bayern & Dortmund

B: Sevilla & Atletico de Madrid

& de Madrid C: Real Madrid & Barcelona

& Barcelona D: Liverpool & Man. United

& Man. United E: Juventus & Inter

& Inter F: Paris & Marseille

& Marseille G: Zenit & Lokomotiv

H: Man. City & Chelsea

I: Shaktar & Dynamo Kyiv

J: RB Leipzig & Mönchengladbach

& K: Lazio & Atalanta

Champions League 2020/21, K.o.-Runde: Das waren die Gegner im Viertelfinale

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - FC Chelsea

FC Bayern München - Paris SG

- Paris SG Real Madrid - FC Liverpool

Champions League 2020/21, K.o.-Runde: Das sind die Gegner im Halbfinale

Manchester City - Paris SG

Real Madrid - FC Chelsea

Die Spiel-Termine:

6./7. April: Viertelfinale, Hinspiel

13./14. April: Viertelfinale, Rückspiel

27./28. April: Halbfinale, Hinspiele

4./5. Mai: Halbfinale, Rückspiele

Champions League Finale 2020/21: Datum, Uhrzeit und Termin

Das Finale der Champions League 2020/21 findet am 29. Mai 2021 in Istanbul im Atatürk-Olympiastadion statt. Ursprünglich sollte bereits das Finale 2020 am 30. Mai in Istanbul stattfinden. Aufgrund der Corona-Krise wurden alle Finalspiele in einem Blitzturnier in Lissabon ausgetragen. Sankt Petersburg wird im Jahr 2022 Gastgeber des Finalspiels sein und die Bayerische Landeshauptstadt München wird statt 2022 im Jahr 2023 Ausrichter des CL-Final-Spiels.

Champions League 2020/21 im Live-Ticker

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.