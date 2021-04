Champions League 2021: Termine und Spielplan fürs Viertelfinale im Überblick - Spiele am 7.4.21

UEFA Champions League 20/21: Hier finden Sie den Spielplan und alle Termine der CL. Heute steht das Viertelfinale an.

Zur CL 2020/21 finden Sie in diesem Artikel den kompletten Spielplan und alle Termine. Wir geben damit einen Überblick, wann welche Teams spielen. Aus Deutschland sind in der Champions League in der Saison 20/21 noch die Mannschaften FC Bayern München und Borussia Dortmund dabei.

Spielplan: Alle Termine der CL 2020/21 auf einen Blick

Hier finden Sie erst einmal die Rahmen-Termine zur Champions League 20/21, bevor weiter unten der ausführliche Spielplan zur Gruppenphase und dem Achtelfinale folgt:

Qualifikation:

08.08.2020 - 11.08.2020 Vorrunde

18.08.2020 - 19.08.2020 Qualifikationsrunde

25.08.2020 - 26.08.2020 Zweite Qualifikationsrunde

15.09.2020 - 16.09.2020 Dritte Qualifikationsrunde

22.09.2020 - 30.09.2020 Playoffs

Gruppenphase:

20.10.2020 - 21.10.2020 1. Spieltag

27.10.2020 - 28.10.2020 2. Spieltag

3.11.20202 - 4.11.2020 3. Spieltag

24.11.2020 - 25.11.2020 4. Spieltag

1.12.2020 - 2.12.2020 5. Spieltag

8.12.2020 - 9.12.2020 6. Spieltag

K.o.-Runde:

16.02.2020 - 17.03.2020 Achtelfinale

06.04.2020 - 14.04.2020 Viertelfinale

27.04.2020 - 05.05.2020 Halbfinale

29.05.2020 Endspiel

Das Finale der Champions League 2020/21 wird in Istanbul stattfinden, das ursprünglich als Austragungsort für 2020 vorgesehen war. Sankt Petersburg, das für 2021 als Austragungsort von der UEFA eingeplant war, wird dann das Finale 2021/22 ausrichten. Für München als Final-Austragungsort bedeutet das eine Verschiebung in das Jahr 2023.

Hier gibt es alle Infos zu den deutschen Mannschaften:

Champions League 2020/21: Spielplan - Das waren die Termine der Gruppenphase

1. Spieltag

Dienstag, 20.10.2020, 18.55 Uhr

Zenit St. Petersburg - Club Brügge

- Club Dynamo Kiew - Juventus Turin

Dienstag, 20.10.2020, 21 Uhr

Lazio Rom - Borussia Dortmund

- RB Leipzig - Basaksehir FK

- Basaksehir FK Stade Rennes - FK Krasnodar

- FC Chelsea - FC Sevilla

- FC Barcelona - Ferencvaros Budapest

- Ferencvaros Budapest Paris Saint-Germain - Manchester United

Mittwoch, 21.10.2020, 18.55 Uhr

RB Salzburg - Lok Moskau

- Lok Real Madrid - Donezk

Mittwoch, 21.10.2020, 21 Uhr

FC Bayern München - Atletico Madrid

- Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach

- Olympiakos Piräus - Olympique Marseille

- Ajax Amsterdam - FC Liverpool

- Manchester City - Porto

- Porto Ajax Amsterdam - FC Liverpool

- FC Midtjylland - Atalanto Bergamo

2. Spieltag

Dienstag, 27.10.2020, 18.55 Uhr

Lokomotive Moskau - FC Bayern München

- Schachtjor Donezk - Inter Mailand

Dienstag, 27.10.2020, 21 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid

- Atletico Madrid - FC Salzburg

- FC Porto - Olympiakos Piräus

- Olympique Marseille - Manchester City

- Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam

- FC Liverpool - FC Midtjylland

Mittwoch, 28.10.2020, 18.55 Uhr

FK Krasnodar - FC Chelsea

- Istanbul Basagsehir - Paris Saint Germain

Mittwoch, 28.10.2020, 21 Uhr

Borussia Dortmund - Zenit St. Petersburg

- Zenit Manchester United - RB Leipzig

- Juventus Turin - FC Barcelona

- FC Sevilla - Stade Rennes

- Club Brügge - Lazio Rom

- Ferencvaros Budapest - Dynamo Kiew

3. Spieltag

Dienstag, 03.11.2020, 18.55 Uhr

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach

- Lokomotive Moskau - Atletico Madrid

Dienstag, 03.11.2020, 21 Uhr

RB Salzburg - FC Bayern München

- Real Madrid - Inter Mailand

- Manchester City - Olympiakos Piräus

- FC Porto - Olympique Marseille

- FC Midtjylland - Ajax Amsterdam

- Atalanta Bergamo - FC Liverpool

Mittwoch, 04.11. 2020, 18.55 Uhr

Zenit St. Petersburg - Lazio Rom

- Istanbul Basaksehir - Manchester United

Mittwoch, 04.11. 2020, 21 Uhr

Club Brügge - Borussia Dortmund

- RB Leizpig - Paris Saint-Germain

- FC Chelsea - Stade Rennes

- FC Sevilla - FK Krasnodar

- FC Barcelona - Dynamo Kiew

- Ferencvaros Budapest - Juventus Turin

4. Spieltag

Dienstag, 24.11. 2020, 18.55 Uhr

Stade Rennes - FC Chelsea

- FK Krasnodar - FC Sevilla

Dienstag, 24.11. 2020, 21 Uhr

Borussia Dortmund - Club Brügge

- Club Paris Saint-Germain - RB Leipzig

- Lazio Rom - Zenit St. Petersburg

- Zenit Dynamo Kiew - FC Barcelona

- Juventus Turin - Ferencvaros Budapest

- Ferencvaros Budapest Manchester United - Istanbul Basaksehir

Mittwoch, 25.11.2020, 18.55 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Schachtjor Donezk

- Olympiakos Piräus - Manchester City

Mittwoch, 25.11.2020, 21 Uhr

FC Bayern - RB Salzburg

- Atletico Madrid - Lokomotive Moskau

- Inter Mailand - Real Madrid

- Olympique Marseille - FC Porto

- Ajax Amsterdam - FC Midtjylland

- FC Liverpool - Atalanta Bergamo

5. Spieltag

Dienstag, 1.12.2020, 18.55 Uhr

Lokomotive Moskau - FC Salzburg

- Schachtjor Donezk - Real Madrid

Dienstag, 1.12.2020, 21 Uhr

Atletico Madrid - FC Bayern

- Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand

- Olympique Marseille - Olympiakos Piräus

- FC Porto - Manchester City

- FC Liverpool - Ajax Amsterdam

- Atalanta Bergamo - FC Midtjylland

Mittwoch, 2.12.2020, 18.55 Uhr

Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

Basaksehir - FK Krasnodar - Stade Rennes

Mittwoch, 2.12.2020, 21 Uhr

Borussia Dortmund - Lazio Rom

- FC Sevilla - FC Chelsea

- Club Brügge - Zenit St. Petersburg

- Zenit Juventus Turin - Dynamo Kiew

- Ferencvaros Budapest - FC Barcelona

Manchester United - Paris Saint-Germain

6. Spieltag

Dienstag, 8.12.2020, 18.55 Uhr

Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund

- Lazio Rom - Club Brügge

Dienstag, 8.12.2020, 21 Uhr

RB Leipzig - Manchester United

- FC Barcelona - Juventus Turin

- Stade Rennes - FC Sevilla

- FC Chelsea - FK Krasnodar

- Dynamo Kiew - Ferencvaros Budapest

- Ferencvaros Budapest Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir

Mittwoch, 9.12.2020, 18.55 Uhr

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo

- FC Midtjylland - FC Liverpool

Mittwoch, 9.12.2020, 21 Uhr

FC Bayern - Lokomotive Moskau

- Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

- FC Salzburg - Atletico Madrid

- Inter Mailand - Schachtjor Donezk

- Olympiakos Piräus - FC Porto

- Manchester City - Olympique Marseille

So lief das Achtelfinale

Dienstag, 16.02.2021, 21.00 Uhr

RB Leipzig - Liverpool FC

- FC FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Mittwoch, 17.02.2021, 21.00 Uhr

FC Porto - Juventus Turin

- Sevilla FC - Borussia Dortmund

Dienstag, 23.02.2021, 21.00 Uhr

Lazio Rom - FC Bayern München

- Atlético Madrid - Chelsea FC

Mittwoch, 24.02.2021, 21.00 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

- Atalanta - Real Madrid

Dienstag, 09.03.2021, 21.00 Uhr

Juventus Turin - FC Porto

- Borussia Dortmund - Sevilla FC

Mittwoch, 10.03.2021, 21.00 Uhr

Liverpool FC - RB Leipzig

FC - Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Dienstag, 16.03.2021, 21.00 Uhr

Manchester City – Borussia Mönchengladbach

– Real Madrid - Atalanta

Mittwoch, 17.03.2021, 21.00 Uhr

FC Bayern München - Lazio Rom

- Chelsea - Atlético

Champions League: Viertelfinale 2021 - Spielplan und CL-Termine

Dienstag, 6.4.21, 21 Uhr

Real Madrid - FC Liverpool

- Manchester City - Borussia Dortmund

Mittwoch, 7.4.21, 21 Uhr

FC Bayern - Paris Saint-Germain

FC Porto - Chelsea

Dienstag, 13.4.21, 21 Uhr

Paris Saint-Germain - FC Bayern

- Chelsea - FC Porto

Mittwoch, 14.4.21, 21 Uhr

FC Liverpool - Real Madrid

- Borussia Dortmund - Manchester City

Halbfinale der Champions League 21: Termine

Dienstag, 27.4.21

Teams noch unklar

Teams noch unklar

Dienstag, 4.5.21

Teams noch unklar

Teams noch unklar

Champions League: Finale 2021 - Termin und Teams

Samstag, 29.5.21

Teams noch unklar

Champions League 2020/21: Wann fanden die Auslosungen statt?

Die Auslosungen erfolgen stets im UEFA-Stammsitz in Nyon, in der Schweiz. Folgende Termine wurden für die Auslosung der einzelnen Termine festgelegt:

17.07.2020 Auslosung Vorrunde

09.08.2020: Auslosung erste Qualifikationsrunde

10.08.2020: Auslosung zweite Qualifikationsrunde

31.08.2020: Auslosung dritte Qualifikationsrunde

01.09.2020: Auslosung Playoffs

01.10.2020: Auslosung Gruppenphase , Athen

14.12.2020: Auslosung Achtelfinale

19.03.2021: Auslosung Viertel- und Halbfinale

Das sind die ältesten Champions League Sieger, Spieler und Torschützen

Unter den ältesten Spielern der UEFA Champions League überwiegen Spieler aus Italien. Unter den Veteranen finden sich Marco Ballotta, Francesco Totti und Paolo Maldini. Ballotta hat mit 43 Jahren im Jahr 2007 für Lazio gegen Real Madrid gespielt, Gianluigi Buffon von Juventus 2019 im Alter von 41 Jahren gegen Leverkusen. Als ältester Rekord-Torschütze macht sich Francesco Totti einen Namen. Mit 38 Jahren erzielte er gegen CSKA Moskva 2014 ein Tor. Ältester Finalist der UEFA Champions League können sich Edwin van der Sar mit 40 Jahren von Manchester United, wiederum Gianluigi Buffon mit 39 Jahren mit Juventus gegen Real Madrid und Paolo Maldini mit 38 Jahren vom AC Milan im Spiel gegen Liverpool 2007 betiteln. Gewonnen hat im Jahr 2007 Paolo Maldini die Champions League – und zwar mit 38 Jahren und 331 Tagen – im Spiel AC Milan gegen Liverpool.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.