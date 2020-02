08:05 Uhr

Champions League, Achtelfinale: Spielplan, Live-Ticker, Ergebnisse heute am 26.2.20

Live-Ticker und Spielplan zur Champions League 2019/20 heute: Gegen wen spielen FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig im Achtelfinale? Hier finden Sie TV-Termine und einen Live-Ticker, der Spielstand, Ergebnis und Tabelle bietet.

Das Achtelfinale der Champions League 2019/20 geht in die nächste Runde. Heute am 26.2.20 stehen die Partien Real Madrid - Manchester City und Olympique Lyon - Juventus Turin an.

Gegen wen spielen die deutschen Mannschaften FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig? Wann finden die Rückspiele statt?

In diesem Artikel finden Sie den kompletten Spielplan. Außerdem bieten wir einen Live-Ticker zu allen Spielen der CL. Damit bekommen Sie immer aktuell den Spielstand und erfahren alle Ergebnise.

Champions League 2019/20 heute im Live-Ticker: Spielplan, Ergebnisse und Spielstand

Spielplan zur Champions League 2019/2020: Termine, Zeitplan und Kalender im Überblick

17. September 2019, Gruppenphase, Spieltag eins

Inter Mailand - Slavia Prag

- Olympique Lyon - Zenit St. Petersburg

- Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund ( BVB ) - FC Barcelona

( ) - SSC Neapel - FC Liverpool

- FC Salzburg - KRC Genk

- Benfica Lissabon - RB Leipzi

- RB Leipzi FC Chelsea - FC Valencia

- Ajax Amsterdam - OSC Lille

18. September, Gruppenphase, Spieltag eins

FC Brügge - Galatasaray Istanbul (18.55 Uhr/ Dazn , Sky Konferenz)

- (18.55 Uhr/ , Sky Konferenz) Olympiakos Piräus - Tottenham Hotspur (18.55 Uhr/ Dazn , Sky Konferenz)

- (18.55 Uhr/ , Sky Konferenz) FC Bayern München - Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr/live bei Sky)

- (21.00 Uhr/live bei Sky) Bayer 04 Leverkusen - Lok Moskau (21.00 Uhr/live bei Dazn )

- Lok (21.00 Uhr/live bei ) Paris Saint-Germain - Real Madrid (21.00 Uhr/ Dazn , Sky Konferenz)

- (21.00 Uhr/ , Sky Konferenz) Schachtar Donezk - Manchester City (21.00 Uhr/ Dazn , Sky Konferenz)

- (21.00 Uhr/ , Sky Konferenz) Dinamo Zagreb - Atalanta Bergamo (21.00 Uhr/ Dazn , Sky Konferenz)

- (21.00 Uhr/ , Sky Konferenz) Atletico Madrid - Juventus Turin (21.00 Uhr/ Dazn , Sky Konferenz)

1. Oktober: Gruppenphase, Spieltag zwei

18.55 Uhr: Real Madrid - Club Brugge

- Club 18.55 Uhr: Atalanta - Shakhtar

21.00 Uhr: Tottenham - Bayern

- Bayern 21.00 Uhr: Juventus - Leverkusen

- 21.00 Uhr: Galatasaray - Paris

- 21.00 Uhr: Crvena zvezda - Olympiacos

21.00 Uhr: Manchester City - Dinamo

- Dinamo 21.00 Uhr: Lokomotiv Moskva - Atlético

2. Oktober: Gruppenphase, Spieltag zwei

18.55 Uhr: Genk - Napoli

18.55 Uhr: Slavia Praha - Dortmund

21.00 Uhr: Leipzig - Lyon

- Lyon 21.00 Uhr: Liverpool - Salzburg

- 21.00 Uhr: Barcelona - Inter

- Inter 21.00 Uhr: Zenit - Benfica

21.00 Uhr: Valencia - Ajax

21.00 Uhr: LOSC Lille - Chelsea

22. Oktober: Gruppenphase, Spieltag drei

18.55 Uhr: Shakhtar - Dinamo

18.55 Uhr: Atlético - Leverkusen

21.00 Uhr: Olympiacos - Bayern

21.00 Uhr: Club Brugge - Paris

- 21.00 Uhr: Galatasaray - Real Madrid

- 21.00 Uhr: Tottenham - Crvena zvezda

- Crvena zvezda 21.00 Uhr: Manchester City - Atalanta

- Atalanta 21.00 Uhr: Juventus - Lokomotiv Moskva

23. Oktober: Gruppenphase, Spieltag drei

18.55 Uhr: Ajax - Chelsea

- Chelsea 18.55 Uhr: Leipzig - Zenit

- Zenit 21.00 Uhr: Inter - Dortmund

21.00 Uhr: Salzburg - Napoli

- 21.00 Uhr: Genk - Liverpool

21.00 Uhr: Slavia Praha - Barcelona

21.00 Uhr: Benfica - Lyon

- Lyon 21.00 Uhr: LOSC Lille - Valencia

5. November: Gruppenphase, Spieltag vier

18.55 Uhr: Zenit - Leipzig

18.55 Uhr: Barcelona - Slavia Praha

- Slavia Praha 21.00 Uhr: Dortmund - Inter

- Inter 21.00 Uhr: Liverpool - Genk

- Genk 21.00 Uhr: Napoli - Salzburg

- 21.00 Uhr: Lyon - Benfica

21.00 Uhr: Chelsea - Ajax

21.00 Uhr: Valencia - LOSC Lille

6. November: Gruppenphase, Spieltag vier

18.55 Uhr: Bayern - Olympiacos

18.55 Uhr: Lokomotiv Moskva - Juventus

Moskva - 21.00 Uhr: Leverkusen - Atlético

- Atlético 21.00 Uhr: Paris - Club Brugge , Real Madrid - Galatasaray

- Club , - 21.00 Uhr: Crvena zvezda - Tottenham

21.00 Uhr: Dinamo - Shakhtar

21.00 Uhr: Atalanta - Manchester City

26. November: Gruppenphase, Spieltag fünf

18.55 Uhr: Lokomotiv Moskva - Leverkusen

Moskva - 18.55 Uhr: Galatasaray - Club Brugge

- Club 21.00 Uhr: Crvena zvezda - Bayern

21.00 Uhr: Real Madrid - Paris

- 21.00 Uhr: Tottenham - Olympiacos,

- Olympiacos, 21.00 Uhr: Manchester City - Shakhtar

- Shakhtar 21.00 Uhr: Atalanta - Dinamo

21.00 Uhr: Juventus - Atlético

27. November: Gruppenphase, Spieltag fünf

18.55 Uhr: Zenit - Lyon

18.55 Uhr: Valencia - Chelsea

21.00 Uhr: Barcelona - Dortmund

- 21.00 Uhr: Leipzig - Benfica

- 21.00 Uhr: Liverpool - Napoli

- 21.00 Uhr: Genk - Salzburg

21.00 Uhr: Slavia Praha - Inter

21.00 Uhr: LOSC Lille - Ajax

10. Dezember: Gruppenphase, Spieltag sechs

18.55 Uhr: Napoli - Genk

- Genk 18.55 Uhr: Salzburg - Liverpool

- 21.00 Uhr: Dortmund - Slavia Praha

- Slavia Praha 21.00 Uhr: Lyon - Leipzig

21.00 Uhr: Inter - Barcelona

21.00 Uhr: Benfica - Zenit

- Zenit 21.00 Uhr: Chelsea - LOSC Lille

21.00 Uhr: Ajax - Valencia

11. Dezember: Gruppenphase, Spieltag sechs

18.55 Uhr: Shakhtar - Atalanta

18.55 Uhr: Dinamo - Manchester City

21.00 Uhr: Bayern - Tottenham

21.00 Uhr: Leverkusen - Juventus

- 21.00 Uhr: Paris - Galatasaray

- 21.00 Uhr: Club Brugge - Real Madrid

- 21.00 Uhr: Olympiacos - Crvena zvezda

21.00 Uhr: Atlético - Lokomotiv Moskva

16. Dezember: Auslosung Achtelfinale, Nyon

18./19./25./26. Februar

18. Februar: Achtelfinale, Hinspiele

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

- 21.00 Uhr: Atlético Madrid - FC Liverpool

19. Februar: Achtelfinale Hinspiele

21.00 Uhr: Tottenham Hotspur - RB Leipzig

- 21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - FC Valencia

25. Februar: Achtelfinale, Hinspiele

21.00 Uhr: FC Chelsea - FC Bayern München

- 21.00 Uhr: SSC Neapel - FC Barcelona

26. Februar: Achtelfinale, Hinspiele

21.00 Uhr: Real Madrid - Manchester City

- 21.00 Uhr: Olympique Lyon - Juventus Turin

Spielplan Champions League 2019/2020: 10./11./17./18. März: Achtelfinale, Rückspiele

10. März: Achtelfinale Rückspiele

21.00 Uhr: RB Leipzig - Tottenham Hotspur

- 21.00 Uhr: FC Valencia - Atalanta Bergamo

11. März: Achtelfinale, Rückspiele

21.00 Uhr: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

- 21.00 Uhr: FC Liverpool - Atlético Madrid

17. März: Achtelfinale, Rückspiele

21.00 Uhr: Manchester City - Real Madrid

- 21.00 Uhr: Juventus Turin - Olympique Lyon

18. März: Achtelfinale, Rückspiele

21.00 Uhr: FC Bayern München - FC Chelsea

- 21.00 Uhr: FC Barcelona - SSC Neapel

20. März: Auslosung Viertel- und Halbfinale, Nyon

7./8. April: Viertelfinale, Hinspiele

14./15. April: Viertelfinale, Rückspiele

28./29. April: Halbfinale, Hinspiele

5./6. Mai: Halbfinale, Rückspiele

30. Mai: Finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

CL 2019/20: Gruppen im Überblick

Gruppe A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Brügge und Galatasaray Istanbul.



Gruppe B: Bayern München , Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad



Gruppe C: Manchester City, Schachtjor Donezk, Dinamo Zagreb und Atalanta Bergamo.



Gruppe D: Juventus Turin, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau.



Gruppe E: FC Liverpool, SSC Neapel, FC Salzburg und KRC Genk.



Gruppe F: FC Barcelona, Borussia Dortmund , Inter Mailand und Slavia Prag.



Gruppe G: Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Olympique Lyon und RB Leipzig .



Gruppe H: FC Chelsea, Ajax Amsterdam, FC Valencia und OSC Lille.

Champions League 2019/20 heute live: Spielplan, Zeitplan, Termine, Kalender

Die oben genannten Termine sind bis auf weiteres gültig. Die Uefa weist jedoch darauf hin, dass sich Termine aus gewissen Gründen noch ändern können. Dies ist in aller Regel jedoch nicht der Fall, sodass der Spielplan, Zeitplan und Kalender so stimmen dürfte. Sobald genauere Daten und Fakten wie auch die Uhrzeiten und Anstoßzeiten bekannt sind, aktualisieren wir dies an dieser Stelle.

