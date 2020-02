18:30 Uhr

Champions League - Achtelfinale heute am 19.2.20 im Live-TV oder Stream: Übertragung auf Sky oder DAZN?

Wie läuft die Übertragung heute beim Achtelfinale der Champions League? Was zeigt DAZN, was Sky? Hier finden Sie die Informationen und TV-Termine - auch zu FC Bayern, BVB und RB Leipzig.

Hier finden Sie den Spielplan, Ergebnisse und einen Live-Ticker zur Champions League 2019/20.

Champions League - Achtelfinale heute live im TV und Stream: Sky oder DAZN - welcher Sender ist heute für die Übertragung zuständig? Lesen Sie hier die Antworten.

Drei deutsche Mannschaften sind in der Champions League nach der Gruppenphase noch dabei: Der FC Bayern trifft auf den FC Chelsea, RB Leipzig spielt gegen Tottenham und der BVB will nach seinem 2:1-Sieg im Hinspiel im Rückspiel die gute Leistung gegen PSG wiederholen.

Wie läuft die Übertragung in der Champions League für das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale? Hier gibt es die Infos.

Champions League heute live im TV und Stream mit Übertragung auf Sky oder DAZN - TV-Termine im Achtelfinale - heute am Mittwoch, 19.2.20

Das sind die Hinspiele im Achtelfinale der Champions League:

18. Februar

21.00 Uhr: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

- (komplett auf , in der Konferenz auf Sky) 21.00 Uhr: Atlético Madrid - FC Liverpool (komplett auf Sky)

19. Februar

21.00 Uhr: Tottenham Hotspur - RB Leipzig (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - FC Valencia (komplett auf Sky)

25. Februar

21.00 Uhr: FC Chelsea - FC Bayern München (komplett auf Sky)

- (komplett auf Sky) 21.00 Uhr: SSC Neapel - FC Barcelona (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

26. Februar

21.00 Uhr: Real Madrid - Manchester City (komplett auf Sky)

- (komplett auf Sky) 21.00 Uhr: Olympique Lyon - Juventus Turin (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

Hier die Infos zu den einzelnen Spielen der deutschen Vereine:

Das sind die Rückspiele im Achtelfinale der Champions League:

10. März

21.00 Uhr: RB Leipzig - Tottenham Hotspur (komplett auf Sky)

- (komplett auf Sky) 21.00 Uhr: FC Valencia - Atalanta Bergamo (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

11. März

21.00 Uhr: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (komplett auf Sky)

- (komplett auf Sky) 21.00 Uhr: FC Liverpool - Atlético Madrid (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

17. März

21.00 Uhr: Manchester City - Real Madrid (komplett auf Sky)

- (komplett auf Sky) 21.00 Uhr: Juventus Turin - Olympique Lyon (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

18. März

21.00 Uhr: FC Bayern München - FC Chelsea (komplett auf Sky)

- (komplett auf Sky) 21.00 Uhr: FC Barcelona - SSC Neapel (komplett auf DAZN , in der Konferenz auf Sky)

Champions League im TV und Live-Stream: TV-Termine für FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig

Das sind die künftigen und bisherigen TV-Termine und Spiele der deutschen Mannschaften FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig.

FC BAYERN MÜNCHEN (FCB)

18.09.2019, 21 Uhr: FC Bayern München - Roter Stern Belgrad , live auf Sky

- , live auf Sky 01.10.2019, 21 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Bayern , live auf DAZN

- , live auf 22.10.2019, 21 Uhr: Olympiakos Piräus - FCB, live auf Sky

- FCB, live auf Sky 06.11.2019, 18.55 Uhr: FCB - Olympiakos Piräus , live auf Sky

, live auf Sky 26.11.2019, 21 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München , live auf Sky

- , live auf Sky 11.12.2019, 21 Uhr: FC Bayern - Tottenham Hotspur , live auf Sky

- , live auf Sky 25.02.2020, 21 Uhr: FC Chelsea - FC Bayern München , live auf Sky

18.03.2020, 21 Uhr: FC Bayern München - FC Chelsea , live auf Sky

BORUSSIA DORTMUND (BVB)

17. September, 21 Uhr: BVB - FC Barcelona , live auf Sky

- , live auf Sky 2. Oktober, 18.55 Uhr: Slavia Prag - Borussia Dortmund , live auf Sky

- , live auf Sky 23. Oktober, 21 Uhr: Inter Mailand - BVB , live auf Sky

- , live auf Sky 5. November, 21 Uhr: BVB - Inter Mailand , live auf DAZN

- , live auf 27. November, 21 Uhr: FC Barcelona - Borussia Dortmund , live auf Sky

- , live auf Sky 10. Dezember, 21 Uhr: BVB - Slavia Prag , live auf DAZN

- , live auf 18.02.2020, 21 Uhr: BVB - Paris Saint-Germain , live auf DAZN

- , live auf 11.03.2020, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - BVB , live auf Sky

RB LEIPZIG

17.09.2019, 21 Uhr: Benfica Lissabon - RB Leipzig , live auf DAZN

- , live auf 02.10.2019, 18.55 Uhr: RB Leipzig - Olympique Lyon , live auf DAZN

- , live auf 23.10.2019, 21 Uhr: RB Leipzig - Zenit St. Petersburg, live auf DAZN

- Zenit St. Petersburg, live auf 05.11.2019, 21 Uhr: Zenit St. Petersburg - RB Leipzig , live auf Sky

, live auf Sky 27.11.2019, 21 Uhr: RB Leipzig - Benfica Lissabon , live auf DAZN

- , live auf 10.12.2019, 21 Uhr: Olympique Lyon - RB Leipzig , live auf Sky

- , live auf Sky 19.02.2020, 21 Uhr: Tottenham Hotspur - RB Leipzig , live auf DAZN

10.03.2020, 21 Uhr: RB Leipzig - Tottenham Hotspur , live auf Sky

Im Folgenden finden Sie alle generellen Infos zu den TV-Rechten der Champions League Saison 2019/20.

CL 2019/20 live im TV und Stream auf DAZN oder Sky: Übertragung von Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich Sky (SkyGo) und DAZN die TV-Rechte an der Champions League für den deutschen Markt. Und wie bereits in der letzten Spielzeit ist der Modus der Aufteilung (das sogenannte Picking-System) sehr kompliziert.

Bei Sky und SkyGo wird es 34 Spiele der Champions League live zu verfolgen geben. Dazu bietet Sky auch wieder eine Konferenzschaltung an. DAZN wird mindestens 104 von allen 125 CL-Spielen zeigen - und das natürlich nur im Live-Stream, ist DAZN doch eine reine Streaming-Plattform.

Sky und DAZN hatten in der Gruppenphase ein kompliziertes Picking-System. In der K.O.-Phase ist die Übertragung einfacher geregelt:

Hinspiele im Achtelfinale: Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, DAZN zeigt die anderen

Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, zeigt die anderen Rückspiele im Achtelfinale: Sky zeigt alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv

Sky zeigt alle mit deutscher Beteiligung exklusiv Hinspiele im Viertelfinale: Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, DAZN zeigt die anderen

Sky wählt ein Top-Spiel mit deutscher Beteiligung, zeigt die anderen Rückspiele im Viertelfinale: Sky zeigt alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv

Sky zeigt alle mit deutscher Beteiligung exklusiv Halbfinale der Champions League : Übertragung beider Spiele auf Sky und DAZN

Übertragung beider Spiele auf Sky und Finale der Champions League : Übertragung auf Sky und DAZN

CL 2019/20 live: Free-TV oder Gratis-Stream?

Die traurige Nachricht gleich vorweg: Von der Champions League 2019/20 wird es keine kostenlose Übertragung live im Free-TV oder umsonst und ohne Anmeldung im Gratis-Stream geben. Somit ist die CL heuer nicht im ZDF , in der ARD oder bspw. auf Eurosport , RTL oder Sport1 live zu sehen.

Champions League, Saison 2019/2020: Mannschaften und Teams

Diese Mannschaften haben in der Champions League die K.o.-Phase erreicht:

Deutschland : FC Bayern München , Borussia Dortmund , RB Leipzig

: , , Italien : Juventus Turin , Atalanta Bergamo , SSC Neapel

: , , Spanien : Real Madrid , FC Barcelona , Atlético Madrid , FC Valencia

: , , , England : FC Liverpool , FC Chelsea , Manchester City , Tottenham Hotspus

: , , , Hotspus Frankreich: Paris Saint-Germain , Olympique Lyon

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen