Champions League Auslosung der Gruppenphase 2021/22: Übertragung im TV und alle Infos

Heute wird ausgelost, welche Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League aufeinandertreffen. Alle Infos zur Übertragung der Auslosung im TV oder Live-Stream haben wir hier für Sie.

In der Champions League treten insgesamt 32 Mannschaften in acht Gruppen gegeneinander an, wobei jeweils zwei Mannschaften pro Gruppe in das Achtelfinale einziehen. Das K.O.-System in der Königsklasse des europäischen Fußballs läuft anders als etwa bei den Europa- oder Weltmeisterschaften. In den Endrunden gibt es immer ein Hin- und Rückspiel und die Sieger werden durch das Zusammenzählen der Tore in beiden Spielen ermittelt. Im Gegensatz zum Achtel-, Viertel-, und Halbfinale treten die beiden Mannschaften im Finale dann aber nur einmal gegeneinander an.

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Auslosung der Gruppenphase der Champions League 21/22. Welche Mannschaften sind dabei? Wann ist der genaue Termin? Wie läuft die Übertragung? Die Antworten auf all diese Fragen haben wir hier für Sie.

Champions League 21/22: Auslosung der Gruppenphase morgen - Termin und Uhrzeit

Hier finden Sie alle wichtigen Eckdaten zur Auslosung der Gruppenphase der Champions League 21/22 im Überblick:

Wettbewerb: UEFA Champions League

Auslosung : Gruppenphase

: Datum: Donnerstag, 26. August 2021

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Nyon ( Schweiz )

Champions League Auslosung: Übertragung live im TV und Stream - im Free-TV?

Gratis im Free-TV wird es die Auslosung der Gruppenphase der Champions League 21/22 nicht zu sehen geben. Übertragen wird das Sport-Event am 26. August um 18 Uhr vom Streaming-Dienst DAZN. Bisher stehen erst 26 Teams der insgesamt 32 teilnehmenden Mannschaften fest. Spätestens einen Tag vor der Auslosung, also am 25. August 2021, entscheidet sich dann welche sechs weiteren Mannschaften in dieser Saison um den begehrten Titel kämpfen.

Auslosung Champions League 2021: Diese Mannschaften sind dabei

In der nachfolgenden Übersicht finden Sie nach Ländern sortiert alle Mannschaften, die in 2021/22 in der Champions League dabei sein werden.

Spanien: Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla, FC Villarreal

England: Manchester City, Manchester United, FC Liverpool, FC Chelsea

Deutschland: FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg

Italien: Inter Mailand, AC Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin

Frankreich: LOSC Lille, Paris Saint-Germain

Portugal: Sporting Lissabon, FC Porto

Russland: Zenit St. Petersburg

Belgien: Club Brügge

Ukraine: Dynamo Kiew

Niederlande: Ajax Amsterdam

Türkei: Besiktas Istanbul

Lostöpfe bei der Auslosung der Champions League 21/22

Bisher wurden noch nicht alle Mannschaften einem der vier Lostöpfe zugeteilt. Zwei Plätze in Lostopf 3 und zwei Plätze in Lostopf 4 müssen noch gefüllt werden. Das sind die bisher zugeteilten Mannschaften:

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 FC Chelsea Real Madrid FC Porto AC Mailand FC Villarreal FC Barcelona Ajax Amsterdam VfL Wolfsburg Manchester City Juventus Turin RB Leipzig FC Brügge Atletico Madrid Paris Saint-Germain Atalanta Bergamo Malmö FF FC Bayern München Manchester United Zenit St. Petersburg Young Boys Bern Inter Mailand FC Liverpool Benfica Lissabon Dinamo Zagreb LOSC Lille FC Sevilla Schachtar Donezk Sheriff Tiraspol Sporting Lissabon Borussia Dortmund FC Salzburg Beşiktaş Istanbul

Termine der Champions League 21/22: Gruppenphase und K.O.-Runde

Gruppenphase

26. August 2021: Auslosung Gruppenphase

14./15. September 2021: 1. Spieltag

28./29. September 2021: 2. Spieltag

19./20. Oktober 2021: 3. Spieltag

2./3. November 2021: 4. Spieltag

23./24. November 2021: 5. Spieltag

7./8. Dezember 2021: 6. Spieltag

K.-O.-Runde

13. Dezember 2021: Auslosung Achtelfinale

15./16./22./23. Februar und 8./9./15./16. März 2022: Achtelfinale

18. März 2022: Auslosung Viertel- und Halbfinale

5./6. und 12./13. April 2022: Viertelfinale

26./27. April und 3./4. Mai 2022: Halbfinale

28. Mai 2022: Endspiel

