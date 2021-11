FC Bayern mit Rückkehrer Coman gegen Kiew - Sabitzer fehlt

Mit Rückkehrer Kingsley Coman bestreitet der FC Bayern München sein Gruppenspiel in der Champions League gegen Dynamo Kiew.

Der Flügelspieler, der zuletzt beim 1:2 in Augsburg wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, soll in der Ukraine helfen, den vorzeitigen Gruppensieg des deutschen Fußball-Serienmeisters zu sichern. Nicht im Aufgebot steht dagegen Marcel Sabitzer. Der Österreicher fehlt laut Club-Mitteilung wegen muskulärer Probleme in der linken Wade.

Wegen zahlreicher Ausfälle hat Trainer Julian Nagelsmann bei der Partie im Olympiastadion bei Schneefall und nur etwas über Null Grad nur vier Feldspieler auf der Ersatzbank. Niklas Süle und Josip Stanisic sind nach ihren Corona-Infektionen noch nicht wieder zurück. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Dayot Upamecano muss gegen Kiew wegen einer Gelbsperre aussetzen.

Der FC Bayern steht bereits als Achtelfinalist fest. Mit einem eigenen Punktgewinn sichern sich die Münchner unabhängig vom Ergebnis zwischen Barcelona und Benfica Lissabon auch vorzeitig den Gruppensieg.

