vor 18 Min.

Champions-League-Finale 2018 live: Real Madrid - Liverpool im TV und Stream Sport

Im Champions League Finale 2018 trifft Real Madrid am Samstag auf den FC Liverpool. Das Endspiel können Sie live im TV und Stream sehen.

Es ist der begehrteste Vereinstitel Europas: Am Samstagabend, 26. Mai, treffen ab 20.45 Uhr der FC Liverpool und Real Madrid im Finale der Champions League aufeinander. Beide Teams haben hinreichend Erfahrung dabei, den Henkelpott hochzustemmen: Liverpool gewann den Cup bislang fünf Mal, die Madrilenen haben ihn sogar zwölf Mal gewonnen und sind damit Rekordsieger des Wettbewerbs. Zu sehen gibt es die Partie live im TV und im Stream.

Real Madrid - Liverpool live: Champions League im TV und Stream sehen

Dabei wird vieles in diesem Endspiel auf die beiden Superstars der Teams ankommen: Bei Madrid ist das der Portugiese Cristiano Ronaldo, beim FC Liverpool der Aufsteiger der Saison, Mohamed Salah. Der Ägypter hat mit einer Fabelquote von 32 Toren in 36 Ligaspielen den bisherigen Rekord in der Premier League gebrochen und wurde zum Spieler der Saison gewählt - vor den Spielern des Meisters von Manchester City.

Auch in der Champions League hat Salah beeindruckende Zahlen: In zwölf Spielen traf er zehn Mal. Ebenso stark liest sich die Statistik von Ronaldo: Der 33-Jährige traf in 27 Ligaspielen 26 Mal. In der Champions League kommt er sogar auf 15 Tore in zehn Spielen.

Das diesjährige Finale der Champions Leaague ist auch die Abschiedsvorstellung des ZDF - ebenso endet auch das Kapitel Champions League im frei empfangbaren Fernsehen. Das ZDF hatte seit der Saison 2012/2013 den wichtigsten europäischen Wettbewerb im Vereinsfußball mit einem vielseitigen Programmkonzept übertragen. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann sagte dazu: "Wir blicken auf sechs Jahre zurück, in denen wir herausragenden Fußball einem breiten Publikum im frei empfangbaren Fernsehen hochprofessionell präsentiert haben. Leider endet diese Phase."

Rund 7,8 Millionen Zuschauer verfolgten seit 2012/2013 durchschnittlich die Live-Übertragungen der Spiele im ZDF. Den höchsten Wert erreichte die Premieren-Saison mit 8,99 Millionen TV-Zuschauer im Schnitt. Die aktuelle Saison (ohne Finale) steht bei 7,90 Millionen.

Champions League live: Finale Real - Liverpool im Free-TV und Live-Stream

Bereits um 19.20 Uhr stimmt das "UEFA Champions League Magazin" die ZDF-Zuschauer auf das Finale ein. Mit der Übertragung aus dem Olympiastadion in Kiew beginnt der öffentlich-rechtliche Sender ab 20.25 Uhr. Moderator ist Jochen Breyer - an seiner Seite ZDF-Experte Oliver Kahn. Das Spiel kommentiert Béla Réthy. Der Live-Stream des ZDF ist hier zu sehen.

Wer das Spiel der Münchner gegen Ronaldo & Co. lieber übers Smartphone sehen will, kann das über die ZDF-App machen. Auch diese bietet einen Streamingdienst. Der Download ist für Android-Nutzer hier zu erreichen, Apple-Nutzer können sich die App hier herunterladen. (eisl)

