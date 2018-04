vor 55 Min.

Champions League Halbfinale: Die Auslosung live im TV und im Stream Sport

Gegen wen spielt der FC Bayern im Halbfinale der Königsklasse? Die Auslosung gibt es im TV und im Live-Stream zu sehen.

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Champions League - aber gegen wen müssen die Münchner antreten? Die Auslosung gibt es am Freitag, 13. April, um 13 Uhr live aus Nyon zu sehen. Live im TV sowie im kostenlosen Live-Stream.

Champions League: Die Auslosung live im TV und im Stream

Dabei bot das Viertelfinale packende Spiele: Während der FC Bayern sich souverän gegen Sevilla durchsetzte, kamen der AS Rom, Real Madrid und der FC Liverpool auf jeweils spektakuläre Art und Weise weiter. Jürgen Klopp gewann gegen den Favoriten Manchester City mit 3:0 und 2:1. Dem AS Rom gelang gegen den FC Barcelona eine sensationelle Aufholjagd: Nach einer 1:4-Pleite im Hinspiel schaffte die Roma gegen Barca ein 3:0. Um ein Haar wäre dem anderen italienischen Team das auch geglückt. Doch obwohl Juventus Turin nach einem 0:3 im heimischen Stadion bis zur 90. Minute im Santiago Bernabeu mit 3:0 in Führung lag, konnte Italiens Meister sich nicht in die Verlängerung retten: Cristiano Ronaldo verwandelte einen in der Nachspielzeit gegebenen Elfmeter zum 1:3 - damit steht Madrid im Halbfinale und kann das Kunststück schaffen, zum dritten Mal in Folge die Königsklasse zu gewinnen.

Für den FC Bayern war das Erreichen der Runde der letzten vier Teams ein lukratives Geschäft: Von der Uefa gibt es dafür 7,5 Millionen Euro. Damit liegen die Münchner, was die Prämieneinnahmen im laufenden Wettbewerb angeht, bei stolzen 40,2 Millionen Euro. Im Falle des Titelgewinns würde sich die Gesamtprämie der Bayern auf 55,7 Millionen Euro summieren. Der Gewinner des Endspiels am 26. Mai in Kiew erhält 15,5 Millionen Euro, der Verlierer elf Millionen. Hinzu kommen noch die variablen Einnahmen aus dem Uefa-Marktpool von etwa 30 Millionen Euro sowie die Zuschauereinnahmen aus nun insgesamt sechs Bayern-Heimspielen. Der deutsche Meister könnte damit in dieser Saison die 100-Millionen-Marke in der Champions League durchbrechen.

Welche beiden Mannschaft das Finale der diesjährigen Champions-League-Saison bestreiten, wird am Dienstag, 24. April, sowie am Mittwoch, 25. April 2018 ermittelt. Die Rückspiele steigen eine Woche später: am Dienstag, 1. Mai und Mittwoch, 2. Mai. Das Finale wird am Samstag, 26. Mai, im ukrainischen Kiew ausgetragen.

Auslosung Halbfinale Champions League im Live-Stream

Wer sich ansehen möchte, wer im Halbfinale gegen wen spielt, kann am Freitag ab 13 Uhr beim frei empfangbaren Sender Sky Sport News einschalten. Der Infokanal des Bezahlsender überträgt die Auslosung aus Nyon. Neben der Übertragung im Free-TV bietet der Sender einen Stream an. Dieser ist hier zu erreichen.

