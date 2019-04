07:45 Uhr

Champions League Halbfinale: Termine, Paarungen & Datum

Das Halbfinale der Champions League Saison 2018/2019 steht an. Fußball-Fans stellen sich die Frage, wann findet die Auslosung statt und wann finden die Halbfinal-Paarungen- bzw. Partien statt? Hier alle Informationen zum Champions League-Halbfinale, der Auslosung, den Terminen, den Paarungen und Partien.

Das Halbfinale der Champions League 2019 steht an. Fans fragen sich, wann findet die Auslosung statt und wann finden die Halbfinal-Paarungen- bzw. Partien statt? Hier alle Infos zum CL-Halbfinale, der Auslosung, den Terminen, den Paarungen, dem Datum und den Partien.

In den Viertel-Final Begegnungen konnten sich Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin, der FC Liverpool gegen den FC Porto, Tottenham Hotspur gegen Manchester City und der FC Barcelona gegen Manchester United durchsetzen. Was viele Fans nicht wissen: Für das Halbfinale der Champions League findet keine gesonderte Auslosung statt. Die Auslosung der Spiele wurde bereits bei der Auslosung der Viertelfinalpartien festgelegt.

Datum & Termine: Wann findet das CL-Halbfinale 2019 statt?

Die Halbfinal-Spiele in der CL werden zu Beginn des Monats Mai ausgetragen: Nach dem 30. April und 1. Mai 2019, an dem die beiden Hinspiele steigen, stehen nach den Rückspielen am 7. bzw. 8. Mai 2019 die beiden Final-Teilnehmer im Endspiel in Madrid fest.

Halbfinale Champions League: Wann spielen Ajax Amsterdam, FC Barcelona, Tottenham Hotspur und FC Liverpool?

Der Sieger aus dem Spiel Tottenham Hotspur vs. Manchester City tritt gegen den Gewinner von Ajax Amsterdam - Juventus Turin an. Zudem treten im Halbfinale der CL die Sieger der Spiele FC Barcelona - Manchester United sowie FC Liverpool vs. FC Porto gegeneinander an. Das Champions League Finale 2019 findet am 1. Juni im Estadio Wanda Metropolitano, dem brandneuen Heimstadion von Atletico Madrid, statt.

Termin, Uhrzeit, Datum & Spielplan: Wann finden die Halbfinalspiele der Champions League 2019 statt?

Aktuell ist es noch nicht klar, an welchem der Tage folgende Spiele stattfinden:

30. April: Tottenham Hotspur - Ajax Amsterdam, 21 Uhr, Sky und DAZN

1. Mai, FC Barcelona - FC Liverpool, 21 Uhr, Sky und DAZN

Übertragung live in TV und Stream: Wer bringt das Halbfinale der CL live in TV, Fernsehen, Live-Stream und Free-TV?

Ebenfalls ist noch nicht geklärt, welcher Sender welches Spiel live in TV und Stream zeigt. Welche Partie zeigt DAZN, welche Sky? Gibt es eine Übertragung live im Free-TV? Wir berichten zeitnah.

Themen Folgen