Champions League: Sky verliert Rechte für Übertragung

Sky wird die Champions League ab 2021 nicht mehr übertragen. Die Rechte gingen an DAZN und Amazon.

Bei der Übertragung der Champions League gibt es Änderungen. Sky hat die Rechte verloren. Ab 2021 übertragen DAZN und Amazon. Das ZDF überträgt die Endspiele.

Von Sascha Geldermann

Aktuell teilen sich Sky und DAZN die Übertragung der Champions League auf. Ab der Saison 2021/2022 wird sich das ändern: Wie Sky am Donnerstag bestätigt hat, wird der Sender die Rechte verlieren.

Nach rund 20 Jahren Zusammenarbeit mit der UEFA sei keine Einigung bei den TV-Rechten gelungen, teilte der Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt mit. Die aktuelle und die kommende Saison werden aber weiterhin bei dem Sender zu sehen sein.

Wie die Bild berichtet, wird zum Großteil DAZN die Champions League 2021/2022 übertragen. Außerdem hat sich Amazon das Top-Spiel am Dienstag an jedem Spieltag der CL gesichert. Für Fußball-Fans bedeutet das, dass sie weiterhin zwei Anbieter abonnieren müssen, um alle Spiele zu sehen. Das Finale wird von 2022 bis 2024 immer auch im Free-TV im ZDF zu sehen sein.

Amazon hatte am Dienstag bestätigt, künftig die Champions League zu übertragen. Das Unternehmen setzt international immer stärker auf Sport-Übertragungen. In Großbritannien sind zum Beispiel auch einige Spiele der Premier League und die US Open auf Amazon zu sehen.

Champions League live im TV und Stream: Aktuell teilen sich Sky und DAZN die Übertragung

In der aktuellen Saison der Champions League ist am Mittwoch die Gruppenphase zu Ende gegangen. Im Achtelfinale im Februar und März sind drei deutsche Mannschaften dabei - der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die Übertragung teilen sich aktuell noch Sky und DAZN.

Das ZDF wird die Endspiele der Champions League live im TV

Eine weitere Neuerung, die von 2022 bis 2024 gelten wird: Das Endspiel der Champions League wird live im Free-TV gezeigt. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte sechs Jahre lang und bis 2018 die Rechte an der Königsklasse, bis er von DAZN abgelöst worden war. Das ZDF scheiterte mit dem Versuch, zumindest für das Finale eine Sub-Lizenz zu kaufen, am Veto von DAZN. Nun gibt das ZDF ein Comeback.

