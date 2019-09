vor 18 Min.

Champions League: Spiele von Bayer Leverkusen live in TV und Stream sehen

Bayern Leverkusen trifft am ersten Spieltag der Champions League 2019/2020 auf Lokomotive Moskau. Wir sagen, wie Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream sehen. Sky oder DAZN oder kommt das Spiel gar im Free-TV?

Bayer 04 Leverkusen - Lokomotive Moskau: So lautet am 18. September 2019 das Auftaktmatch in der Champions League für den vierten deutschen Vertreter. Die Fans fragen sich, wie es mit den TV-Rechten aussieht. Wie sieht die Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream aus? Kommen die Spiele umsonst und ohne Anmeldung im Gratis-Stream und Free-TV oder nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN? Wir geben Antwort.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer starken Truppe in diesjährige CL-Saison und hat mit Kai Havertz einen starken Spieler in den Reihen mit Potenzial zum Mega-Start. Zwar musste man mit Julian Brandt einen starken Außenspieler abgeben, konnte sich jedoch auch verstärken mit Kerem Demirbay, der für 32 Millionen Euro von Hoffenheim kam. Außerdem neu dabei: Moussa Diaby, Nadiem Amiri und Daley Sinkgraven. Mal sehen, wie weit Leverkusen damit kommt gegen die Gruppengegner Lokomotive Moskau, Juventus Turin und Atletico Madrid.

Bei uns finden Sie alle Infos zu TV-Rechten, den kommenden Spielen und zum gesamten Spielplan von Bayer 04 in der diesjährigen CL-Saison.

Bayer 04 Leverkusen live in TV und Stream sehen: Sky oder DAZN?

Bayer 04 - Moskau live sehen: Das Spiel Bayer 04 Leverkusen vs. Lokomotive Moskau ist lediglich im Pay-TV zu sehen und zwar auf dem reinen Streaming-Portal DAZN und nicht auf Sky oder SkyGo. Eine Live-Übertragung umsonst und kostenlos und live in TV, Stream und Fernsehen ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream wird es leider nicht geben - jedenfalls auf legalem Wege.

Wer: Bayer 04 Leverkusen - Lokomotive Moskau

Wann: 18. September 2019, 21 Uhr

Wo: Leverkusen, BayArena

Live: DAZN

Leverkusen in der Champions League live: TV-Termine, Spielplan und anstehende Spiele

Hier finden Sie den Spielplan von Leverkusen in der Champions League Saison 2019/2020 bis zum Ende der Gruppenphase und alle weiteren Termine der CL.

18. September - 21 Uhr: Leverkusen - Lokomotive Moskau, live auf DAZN

1. Oktober - 21 Uhr: Juventus Turin - Bayer 04, live auf Sky

22. Oktober - 18.55 Uhr: Uhr Atletico Madrid - Leverkusen, live auf DAZN

6. November - 21 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madrid, live auf DAZN

26. November - 18.55 Uhr: Lokomotive Moskau - Bayer 04, live auf DAZN

11. Dezember - 21 Uhr: Bayer Leverkusen - Juventus Turin, live auf DAZN

Bayer Leverkusen in der CL: Termine vom Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis Finale

Hier finden Sie nach der Gruppenphase alle Termine und den Spielplan von Bayer 04 Leverkusen in der CL 2019/20 vom Achtelfinale über Viertelfinale und Halbfinale bis zum Champions League-Finale:

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

TV-Rechte Champions League 2019/20: Diese Partien zeigen DAZN oder Sky

Wie in den letzten Jahren teilen sich DAZN und Sky (SkyGo) die TV-Rechte an der CL auf. So können Zuschauer auch dieses Jahr nur bezahlt auf beiden Sendern CL schauen. Basis der Verteilung ist ein schwierig zu durchschauendes Picking-System, das Fans jedoch nicht im Detail kennen müssen. Hier finden Sie alle Informationen zur Live-Übertragung der Champions League-Spiele von Bayer 04 Leverkusen live in TV, Fernsehen und Stream und alle Informationen, ob Sky oder DAZN den entsprechenden Spieltag live übertragen.

