Champions League heute live in TV & Stream sehen

CL-Halbfinale: So sehen Sie die Rückspiele live in TV & Stream - Sky oder DAZN? Free-TV oder Pay-TV?

Champions League Halbfinale 2019 - die Rückspiele stehen an: Heute Abend versucht Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool die 0:3 Niederlage aus dem Hinspiel gegen Barcelona aufzuholen. Wir verraten, wie Sie die CL-Spiele diese Woche live in der TV-Übertragung, im Fernsehen und im Live-Stream sehen können und beantworten die Frage: Wer überträgt? Sky oder DAZN?

CL 2019: Das Halbfinale der Champions League geht heute am Dienstag und morgen am Mittwoch mit den Rückspielen weiter: Tottenham Hotspur muss die 0:1 Niederlage gegen Ajax Amsterdam ausbügeln und der FC Liverpool hofft nach der 0:3 Niederlage im Hinspiel auf ein Fußball-Wunder gegen den FC Barcelona (Barca). Fans und Fußballfreunde fragen sich, wann die Champions League-Spiele beginnen und wo man sie live in TV, Fernsehen und Live-Stream verfolgen kann. Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder Gratis-Stream? Oder sind die Spiele nur live auf Sky oder DAZN zu sehen im Pay-TV? Es gibt gute Nachrichten für die Abonnenten beider bekannten Pay-TV-Anbieter!

FC Liverpool - FC Barcelona & Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur live

FC Liverpool - FC Barcelona (Barca): Es sieht schlecht aus für den FC Liverpool vom deutschen Star-Trainer Jürgen Klopp. Das Hinspiel im Halbfinale der Champions League ging vergangene Woche in Barcelona mit 0:3 verloren. Die Reds benötigen also ein mittelgroßes Fußballwunder. Wem aber wäre dies aktuell mehr zuzutrauen, als Liverpool und Klopp? Die Fans hoffen auf schnelle Tore durch Liverpool und ein dann spannendes Spiel. Experten glauben, dass Klopps Mannen durchaus noch Chancen auf einen Finaleinzug haben. Bitter aber: Die Star-Stürmer Salah und Firminho fallen sicher aus. Update: "Zwei der besten Angreifer der Welt fehlen und wir müssen vier Tore schießen. Das macht das Leben nicht leichter, aber so lange wir elf Spieler auf dem Feld haben, werden wir es versuchen", sagte Klopp. "Wir werden es mit allem, was wir haben, versuchen", kündigte der Coach weiter an. "Wir müssen bereit sein für 95 Minuten, vielleicht auch länger." Was sich ändern müsse? "Das Ergebnis."

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur: Spannung verspricht das zweite Halbfinal-Rückspiel der Champions League 2019: Das Überraschungsteam der Saison, Ajax Amsterdam, konnte das Auswärts-Hinspiel bei Tottenham Hotspur mit 1:0 gewinnen und geht nicht nur wegen des Auswärtstores leicht favorisiert in das Rückspiel am Mittwoch. Fans sollten genau hinsehen, droht dem Team aus Amsterdam doch nach der Saison der große Ausverkauf.

Champions League Halbfinale - die Rückspiele heute: live in TV und Live-Stream

Mittwoch, 7. Mai 2019:

FC Liverpool - FC Barcelona (Barca) , 21 Uhr, live auf Sky, SkyGo & DAZN



Ergebnis Hinspiel: Barca - Liverpool: 3:0

Mögliche Aufstellung Tottenham:



Mögliche Aufstellung Ajax:

Stadion: Camp Nou

Dienstag, 6. Mai 2019:

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur, 21 Uhr, live auf Sky, SkyGo & DAZN

Ergebnis Hinspiel: Tottenham - Ajax: 0:1

Mögliche Aufstellung Tottenham:

Mögliche Aufstellung Ajax:

Stadion: Amsterdam Arena

Champions League Halbfinale live: Free-TV und Gratis-Stream vs. Sky und DAZN

Die Rückspiele im Champions League Halbfinale mit Tottenham Hotspur – Ajax Amsterdam und FC Barcelona – FC Liverpool sind live in TV und Live-Stream zu sehen – und zwar auf beiden bekannten Sport-Pay-TV-Sendern: Sowohl Sky (SkyGo) als auch DAZN zeigen die Spiele live in Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream. Eine Übertragung kostenlos ins Free-TV oder als Gratis-Stream gibt es leider nicht. Auch zeigen die öffentlichen Sender ARD oder ZDF keine Live-Bilder in TV, Stream oder Free-TV.

Finale der Champions League

Aktuell sieht es so aus, als würde das Finale zwischen Barcelona und Ajax Amsterdam ausgetragen werden - doch warten wir die Rückspiele ab.

Finale: Samstag, 1. Juni, 21.00 Uhr

Austragungsort ist das Estadio Metropolitano, Madrid (Stadion von Atletico Madrid)

