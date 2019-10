10:07 Uhr

Champions League live im TV und Stream: Sky oder DAZN?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Übertragung der Champions League live im TV und Stream bei Sky oder DAZN läuft.

Die Champions League komm heute live im TV und Stream. Laufen die Partien von FC Bayern, BVB, Leverkusen und RB Leipzig auf Sky oder DAZN? Die Infos zur Übertragung.

Hier finden Sie den Spielplan, Ergebnisse und einen Live-Ticker zur Champions League 2019/20.

Champions League 2019/20: Heute stehen die Partien zwischen Atlético Madrid – Bayer Leverkusen und Olympiakos Piräus - FC Bayern live im TV und Stream an. Läuft die Champions League 2019/20 auf Sky oder DAZN? Hier gibt es alle aktuellen Infos zur Übertragung mit TV-Terminen zu Spieltag 3 in der Champions League.

Champions League am Dienstag, 22.10.19, und Mittwoch, 23.10.19: Spiele im TV und Live-Stream - DAZN oder Sky?

Dienstag, 22. Oktober 2019, Spieltag 3

18.55 Uhr: Atlético Madrid – Leverkusen ( DAZN )

– ( ) 18.55 Uhr: Donezk – Dinamo ( DAZN )

– Dinamo ( ) 21.00 Uhr: Olympiakos – FC Bayern (Sky)

(Sky) 21.00 Uhr: Man City – Atalanta ( DAZN )

– Atalanta ( ) 21.00 Uhr: Galatasaray – Real Madrid ( DAZN )

– ( ) 21.00 Uhr: FC Brügge – PSG ( DAZN )

– ( ) 21.00 Uhr: Tottenham – Roter Stern ( DAZN )

– Roter Stern ( ) 21.00 Uhr: Juventus – Lok Moskau ( DAZN )

Mittwoch, 23. Oktober 2019, Spieltag 3

18.55 Uhr: RB Leipzig – Zenit ( DAZN )

– Zenit ( ) 18.55 Uhr: Ajax – Chelsea ( DAZN )

– Chelsea ( ) 21.00 Uhr: Inter Mailand – BVB (Sky)

– (Sky) 21.00 Uhr: Slavia Prag – Barcelona ( DAZN )

– ( ) 21.00 Uhr: Red Bull Salzburg – Neapel ( DAZN )

– ( ) 21.00 Uhr: KRC Genk – Liverpool ( DAZN )

– ( ) 21.00 Uhr: Lille – Valencia ( DAZN )

– Valencia ( ) 21.00 Uhr: Benfica – Lyon ( DAZN )

Hier gibt es mehr Infos zu den deutschen Vereinen:

Olympiakos Piräus - FC Bayern live im TV und Stream.

Inter Mailand – Borussia Dortmund (BVB) live im TV und Stream.

Atlético Madrid – Bayer Leverkusen live im TV und Stream.

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg live im TV und Stream.

Champions League live im TV und Stream: Termine und Übertragung der Gruppen-Phase

FC BAYERN MÜNCHEN (FCB)

18.09.2019, 21 Uhr: FC Bayern München - Roter Stern Belgrad , live auf Sky

01.10.2019, 21 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Bayern , live auf DAZN

22.10.2019, 21 Uhr: Olympiakos Piräus - FCB, live auf Sky

- FCB, live auf Sky 06.11.2019, 18.55 Uhr: FCB - Olympiakos Piräus , live auf Sky

, live auf Sky 26.11.2019, 21 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern München , live auf DAZN

- , live auf 11.12.2019, 21 Uhr: FC Bayern - Tottenham Hotspur , live auf Sky

BAYER 04 LEVERKUSEN

18. September - 21 Uhr: Leverkusen - Lokomotive Moskau , live auf DAZN

1. Oktober - 21 Uhr: Juventus Turin - Bayer 04 , live auf Sky

22. Oktober - 18.55 Uhr: Uhr Atletico Madrid - Leverkusen , live auf DAZN

- , live auf 6. November - 21 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Atletico Madrid , live auf DAZN

- , live auf 26. November - 18.55 Uhr: Lokomotive Moskau - Bayer 04 , live auf DAZN

- , live auf 11. Dezember - 21 Uhr: Bayer Leverkusen - Juventus Turin , live auf DAZN

BORUSSIA DORTMUND (BVB)

17. September, 21 Uhr: BVB vs. FC Barcelona , live auf Sky

2. Oktober, 18.55 Uhr: Slavia Prag vs. Borussia Dortmund , live auf Sky

23. Oktober, 21 Uhr: Inter Mailand vs. BVB , live auf Sky

vs. , live auf Sky 5. November, 21 Uhr: BVB vs. Inter Mailand , live auf DAZN

vs. , live auf 27. November, 21 Uhr: FC Barcelona vs. Borussia Dortmund , live auf Sky

vs. , live auf Sky 10. Dezember, 21 Uhr: BVB vs. Slavia Prag , live auf DAZN

RB LEIPZIG

17. September, 21 Uhr: Benfica Lissabon RB Leipzig , live auf DAZN

2. Oktober, 18.55 Uhr: RB Leipzig Olympique Lyon , live auf DAZN

23. Oktober, 21 Uhr: RB Leipzig Zenit St. Petersburg, live auf DAZN

Zenit St. Petersburg, live auf 5. November, 21 Uhr: Zenit St. Petersburg RB Leipzig , live auf Sky

, live auf Sky 27. November, 21 Uhr: RB Leipzig Benfica Lissabon , live auf DAZN

, live auf 10. Dezember, 21 Uhr: Olympique Lyon RB Leipzig , live auf Sky

Im Folgenden finden Sie alle generellen Infos zu den TV-Rechten der Champions League Saison 2019/20.

Champions League 2019/20 live im TV & Stream: Was zeigt DAZN? Was überträgt Sky?

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich Sky (SkyGo) und DAZN die TV-Rechte an der Champions League für den deutschen Markt. Und wie bereits in der letzten Spielzeit ist der Modus der Aufteilung (das sogenannte Picking-System) sehr kompliziert.

Bei Sky und SkyGo wird es 34 Spiele der Champions League live zu verfolgen geben. Dazu bietet Sky auch wieder eine Konferenzschaltung an. DAZN wird mindestens 104 von allen 125 CL-Spielen zeigen - und das natürlich nur im Live-Stream, ist DAZN doch eine reine Streaming-Plattform.

Sky und DAZN haben wie bereits erwähnt ein kompliziertes Picking-System etabliert, welches die Aufteilung der Champions League Spiele regelt. Hat ein Live-Anbieter eine Partie gewählt, wird dieses Spiel live nur auf dieser Plattform gesendet (TV oder Stream). Das aktuelle Picking-System sieht für jede Runde (Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale) einen eigenen Modus vor. Generell zeigt DAZN viel mehr Fußball-Partien in kompletter Länge. Sky hingegen hat meist den Vorrang bei der Auswahl der CL-Partien.

Es lohnt sich kaum, sich als Fan zu intensiv mit dem Modus auseinanderzusetzen, zumal man nicht wissen kann, wofür sich welcher Sender entscheidet. Deshalb finden Sie hier immer zeitnah alle Infos darüber, wer die Champions League Partien des jeweiligen Spieltags live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream zeigt.

CL 2019/20 live im TV & Stream: Was ist mit Free-TV und kostenlosem Gratis-Stream?

Die traurige Nachricht gleich vorweg: Von der Champions League 2019/20 wird es keine kostenlose Übertragung live im Free-TV oder umsonst und ohne Anmeldung im Gratis-Stream geben. Somit ist die CL heuer nicht im ZDF, in der ARD oder bspw. auf Eurosport, RTL oder Sport1 live zu sehen.

Champions League, Saison 2019/2020: Welche Mannschaften sind im Rennen?

Spanien : FC Barcelona , Atletico Madrid , Real Madrid , FC Valencia

: , , , Italien : Juventus Turin , SSC Neapel , Atalanta Bergamo, Inter Mailand



: , , Atalanta Bergamo, England : Manchester City , FC Liverpool , FC Chelsea , Tottenham Hotspur

: , , , Deutschland : FC Bayern , Borussia Dortmund , RB Leipzig , Bayer Leverkusen

: , , , Frankreich : Paris Saint-Germain , OSC Lille , Olympique Lyon

: , , Russland : Zenit St. Petersburg, Lokomotive Moskau

: Zenit St. Petersburg, Lokomotive Portugal : Benfica Lissabon

: Ukraine : Schachtjor Donezk

: Schachtjor Türkei : Galatasaray Istanbul



: Belgien : KRC Genk , Club Brügge

: , Club Österreich : FC Salzburg

: Tschechien : Slavia Prag

: Niederlande : Ajax Amsterdam

: Griechenland : Olympiakos Piräus

: Kroatien : GNK Dinamo Zagreb

: GNK Serbien : Roter Stern Belgrad

Themen folgen