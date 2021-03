16.03.2021

Ciro Immobile: Vom Gescheiterten zum Schrecken der Abwehrreihen

Ciro Immobile war in Dortmund schon abgeschrieben – und ist in Rom einer der weltbesten Stürmer. Die kommende Aufgabe dürfte aber selbst für ihn zu schwer sein.

Von Tilmann Mehl

Soll keiner sagen, der Profi-Fußball sei ein unfaires Geschäft. Kaum ein Bereich, in dem so viel verziehen wird wie in der Branche leidlich gut gegen den Ball kickender Männer. Präsidenten werden nach im Gefängnis abgesessener Strafe wieder feierlich als oberster Vereinsrepräsentant inthronisiert. Trainer können nach mehreren erfolglosen Stationen immer und immer wieder auf eine neue Anstellung hoffen. Im Zweifelsfall benötigt der FC Schalke 04 mal wieder einen Coach. Die Spieler können gar nach etlichen hauptsächlich auf der Auswechselbank verbrachten Spielzeiten immer noch auf den großen Durchbruch hoffen.

Ciro Immobilie hatte den Großteil seiner Karriere hinter sich, als er 2016 zu Lazio Rom wechselte. Der Stürmer war zu diesem Zeitpunkt zwar erst 26 Jahre alt, schien aber seine Phase überregionalen Ruhms schon beendet haben. Als italienischer Torschützenkönig war er 2014 vom FC Turin zu Borussia Dortmund gewechselt, sollte da ein gleichwertiger Ersatz für den nach München entschwundenen Robert Lewandowski sein.

Für Borussia Dortmund traf Ciro Immobile nur selten

Lewandowski traf im Trikot des FC Bayern immer weiter, Immobile dagegen agierte im Dortmunder Dress meist unglücklich. Nach drei Toren in 24 Ligaspielen ging man wieder getrennter Wege und keine der beiden Parteien schien wirklich unglücklich darüber zu sein. Immobile fand auch anschließend in Sevilla nicht mehr zu alter Form war, galt er als eines jener Phänomene, die der Weltfußball immer mal wieder ausspuckt – um sie kurz darauf in Vergessenheit geraten zu lassen.

Ciro Immobile im Trikot von Borussia Dortmund. Bild: Marius Becker, dpa

Mittlerweile aber gilt Immobile seit geraumer Zeit schon wieder zum Kreis der weltbesten Mittelstürmer. In der vergangenen Saison erzielte er 36 Tore in 37 Spielen. Mehr Treffer gelangen keinem anderen Spieler in einer der europäischen Top-Ligen. Hauptsächlich seine Tore waren es, die Lazio Rom in die Champions League spülten. Dort werden die Italiener am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel in München nach dem 1:4 im Hinspiel wohl ausscheiden. Auch, weil auf der Gegenseite Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft.

Die Leistungen des 31-jährigen Immobile ficht das selbstverständlich nicht an. Mit seinem schnörkellosen Spiel hält er seine Mannschaft auch in dieser Saison in der Nähe der Europapokal-Plätze. Doch selbst, wenn er mit Lazio das internationale Geschäft verpasst, wird er wohl nicht wieder auf Wanderschaft gehen. "Uns geht es rundum gut in Rom. Meine Familie liebt es hier", so Immobile. Zusammen mit seiner Frau Jessica Melena (Model und Influencerin – so viel Klischee sei erlaubt) und den drei Kindern ist er in der Hauptstadt nach seinen Wanderjahren heimisch geworden. Abgelöst als Stürmer hat er dort 2016 Miroslav Klose nach dessen Karriereende. Der fungiert derzeit beim FC Bayern als Co-Trainer. Das Fußballgeschäft sorgt für seine Darsteller.

