G2 erkämpft sich Gruppensieg in CS:GO ESL Pro League

G2 Esports hat sich in der Counter-Strike-Liga ESL Pro League knapp den Gruppensieg gesichert.

Gegen Complexity Gaming siegte G2 mit 2:1, stand zwischenzeitlich aber kurz vor dem Aus.

"Was ein Spiel. Wir sind gerade so noch einmal davongekommen," schrieb G2-Ansager Rasmus "HooXi" Palisgaard Nielsen auf X, ehemals Twitter. "Wir waren nicht von Beginn an bereit und müssen das für die Playoffs nun beheben."

Mit Siegen gegen Lynn Vision und Virtus.pro sicherte sich G2 die Playoffs vorzeitig. Im Upper-Bracket-Finale wurde Complexity, zuvor unerwartet siegreich gegen Cloud9, aber zur großen Herausforderung.

Die Nordamerikaner gingen zunächst in Führung, verspielten auf der zweiten Karte aber einen 15:10-Vorsprung und verloren in der Verlängerung. Die dritte Karte holte G2 dann deutlich mit 16:4.

Cloud9 holte im Rest der Gruppenphase keinen Sieg mehr, und kassierte das Aus schon am Samstag gegen Eternal Fire. Die türkische Mannschaft schlug im letzten Spiel auch Team Liquid, und steht erstmals in den Playoffs eines großen Turniers.

(dpa)