Club Brügge - Paris St. Germain: So sehen Sie das Spiel in der Champions League

In der Champions League treffen heute Club Brügge und Paris St. Germain aufeinander. Wie wird die Partie übertragen? Gibt es einen Stream? Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos für Sie.

Die Champions League 2021/22 stellt in dieser Saison die 67. Spielzeit des europäischen Fußball-Wettkampfes dar. Insgesamt 80 Clubs nehmen diesmal teil, um Titelverteidiger FC Chelsea abzulösen. Am 22. Juni 2021 startete die Saison und wird voraussichtlich am 28. Mai 2022 mit dem Finale enden.

In diesem Rahmen treffen auch Club Brügge und Paris St. Germain aufeinander. Wo können Sie die Partie sehen? Wir sagen es Ihnen. In unserem Artikel haben wir alle Informationen für Sie zusammengefasst, darunter Datum und Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, einen Livetricker sowie eine Bilanz beider Vereine.

Club Brügge gegen Paris St. Germain in der Champions League heute: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Der Termin für die Partie Club Brügge gegen Paris St. Germain in der Campions League-Saison von 2021/22 ist Mittwoch, der 15. September 2021. Anstoß ist um Punkt 21 Uhr.

So sehen Sie die Partie Club Brügge gegen Paris St. Germain: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der diesjährigen Champions League-Saison wird keines der Spiele im Free-TV, sondern ausschließlich im Bezahl-Fernsehen bei Amazon Prime oder DAZN übertragen. Wir haben die wichtigsten Eckdaten zur Partie Club Brügge - Paris St. Germain in einer Übersicht für Sie zusammengefasst:

Spiel: Club Brügge gegen Paris St. Germain , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

Club gegen , Gruppenphase der 2021/22 Datum: Mittwoch, 15. September 2021

Mittwoch, 15. September 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Jan-Breydel-Stadion, Brügge

Jan-Breydel-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: -

Club Brügge - Paris St. Germain: Liveticker in der Champions League

Sie haben keine Zeit, alle Spiele in der Champions League live vor dem Fernseher mit zu verfolgen? Kein Problem! Für Sie haben wir einen Liveticker, der nicht nur Auskunft über den aktuellen Spielstand gibt, sondern außerdem alle Informationen rund um Tore, Auswechslungen, gelbe und rote Karte sowie spannende Spielmomente als Kommentar liefert. In unserem Datencenter wird außerdem kurz vor Spielbeginn die Aufstellung der Mannschaften bekannt gegeben.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

In dieser Saison wird kein Spiel der Champions League im Free-TV gezeigt. Stattdessen gibt es nur kostenpflichtige Anbieter, die die diesjährige Saison ausstrahlen: Amazon Prime übernimmt die Übertragung von insgesamt 16 Spielen der Champions League 2021/22. Für die Ausstrahlung aller anderen Partien ist der Streaming-Dienst DAZN zuständig.

Club Brügge - Paris St. Germain: Bilanz beider Vereine

In der Vergangenheit trafen die beiden Fußball-Mannschaften Club Brügge aus Belgien und Paris St. Germain aus Frankreich erst zwei Mal aufeinander. Die beiden Begegnungen endeten jeweils mit einem Sieg für Paris:

22.10.2019: 5:0 für Paris St. Germain

6.11.2019: 1:0 für Paris St. Germain

Während der PSG bereits 14 Mal Pokalsieger, Club Brügge 11 Mal dasselbe wurde, liegt letzterer Verein beim Supercup mit 15 zu 10 Siegen vorne. Dafür wiederum hat Paris St. Germain bereits 129 Champions League-Spiele bestritten, Brügge hingegen nur 89.