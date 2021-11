Club Brügge - RB Leipzig in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Ende November treffen Club Brügge und RB Leipzig in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Liveticker haben wir hier für Sie.

Am fünften von insgesamt sechs Spieltagen in der Gruppenphase der Champions League 2021/22 treten am 24. November Club Brügge und RB Leipzig gegeneinander an. Die weiteren Gegner für die beiden Teams in der Gruppe A sind Manchester City und Paris Saint-Germain.

Wo wird die Partie live im TV und Stream übertragen? Kommt sie auch im Free-TV? Die Übertragung der Champions League teilen sich in dieser Saison Amazon Prime Video und der Streaming-Anbieter DAZN. Alle Infos dazu, wie Sie das Spiel online schauen können, einen Live-Ticker und alles zu Datum, Uhrzeit, Sender und bisheriger Bilanz finden Sie hier in diesem Artikel.

Club Brügge - RB Leipzig: Datum und Uhrzeit - Wann ist Anstoß in der Champions League?

Das Spiel zwischen dem Club Brügge und RB Leipzig findet am 24. November 2021 statt. Anpfiff ist an diesem Termin in Belgien um 21 Uhr.

Club Brügge vs. RB Leipzig: Übertragung live im TV und Online-Stream - Free-TV?

Im Free-TV läuft in dieser Saison keines der Spiele in der Champions League. Auch Sky hat momentan keine Rechte zur Übertragung der europäischen Königsklasse. Alle Spiele werden demnach exklusiv von Amazon Prime Video und DAZN gezeigt. Die Partie zwischen Club Brügge und RB Leipzig wird vom Streamingdienst-Anbieter DAZN übertragen.

Alle wichtigen Informationen zum Spiel zwischen Brügge und RB Leipzig haben wir hier in dieser Übersicht zusammengefasst:

Spiel: Club Brügge - RB Leipzig , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

Club - , der 2021/22 Datum: Mittwoch, 24. November 2021

Mittwoch, 24. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Jan-Breydel-Stadion in Brügge

Jan-Breydel-Stadion in Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel: Club Brügge - RB Leipzig

Sie haben keine Zeit, das Spiel von RB Leipzig gegen Club Brügge live im Stream zu verfolgen? Unser Liveticker bietet für solche Fälle eine umfassende Alternative. Er informiert über den aktuellen Spielstand und über alle Tore, Auswechslungen, gelbe und rote Karten und liefert außerdem die spannendsten Spielmomente als Kommentar. Das Datencenter bietet die Aufstellung und alle Infos zum Verlauf der aktuellen Champions-League-Saison:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo laufen die Spiele der Saison 2021/22?

Insgesamt 16 Partien der aktuellen Champions League Saison laufen live bei Amazon Prime Video - hauptsächlich die Top-Spiele am Dienstagabend. Die meisten Spiele werden 2021/22 aber vom Streaming-Service DAZN übertragen.

Von den Play-Offs bis zum Finale überträgt DAZN 121 von 137 Spielen live im Stream. Alle Mittwochsspiele und, eine Partie pro Woche ausgenommen, alle Dienstagsspiele sowie Konferenzen und Highlights sind beim Münchner Streaming-Anbieter zu sehen.

Im Free-TV können Fans lediglich das Finale der Champions League 2021/22 verfolgen: Das ZDF zeigt das Endspiel live und kostenlos im Fernsehen.

Brügge gegen Leipzig: Bilanz und Infos

Laut dem Online-Portal fußballdaten.de haben Brügge und Leipzig bisher erst einmal gegeneinander gespielt - und zwar beim Hinspiel in der diesjährigen Champions League Saison. Die Partie am 28. September 2021 konnte Brügge mit 2:1 für sich entscheiden.

