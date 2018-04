Coe: Größtes Problem der Leichtathletik ist Relevanz

Wird die Abstimmung über den Gastgeber der Fußball-WM 2026 auch zum Meinungsvotum über Donald Trump? Der US-Präsident mischt sich mit deutlichen Worten in das Bewerberrennen ein. Der DFB will seine Stimme von anderen Faktoren abhängig machen.

Großer Preis von Aserbaidschan

Ricciardo holt Tagesbestzeit in Baku - Vettel Elfter

Sebastian Vettel kommt zum Auftakt in Baku gar nicht zurecht. Am Ende liegt der deutsche Ferrari-Star und WM-Spitzenreiter nur auf Platz elf. Verfolger Lewis Hamilton kommt auch nicht richtig auf Touren. Red Bull setzt in Aserbaidschan ein erstes Zeichen.