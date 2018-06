vor 32 Min.

Comeback: Boxkampf Fury gegen Seferi heute live im Stream Sport

Tyson Fury kehrt in den Boxring zurück. Am 9. Juni boxt der 29-jährige Ex-Weltmeister gegen Sefer Seferi in seiner Heimatstadt Manchester.

Nach drei Jahren Pause steht Tyson Fury wieder im Ring: Heute, am 9. Juni, boxt der Ex-Weltmeister gegen Sefer Seferi. Der Kampf läuft nur im Live-Stream.

Es ist das Box-Comeback des Jahres: Heute am Samstag, den 9. Juni, gibt der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury sein Comeback: In seiner Heimatstadt Manchester steigt der 29-Jährige gegen den Albaner Sefer Seferi in den Ring. Ob der englisch-irische Boxer die Form hat, die ihn vor seiner Doping-Sperre und einer mittlerweile überstandenen Depression zum Weltmeister machte? Zu sehen gibt es das Event im Live-Stream.

Tyson Fury gegen Sefer Seferi: Hier sehen Sie das Comeback live im Stream

Fury, der wegen seines losen Mundwerks schon öfter in Bedrängnis gekommen war, läuft zumindest mit seinem Mundwerk schon wieder zu großer Form auf. Auf der Pressekonferenz vor dem Fight sagte er in Richtung der aktuellen Schwergewichtsweltmeister Joshua und Deontay Wilder: "Es gibt Leute, die sich für die besten der Welt halten, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Jungs eine wirkliche Herausforderung für mich darstellen würden." Mehr noch: Joshua, der zuletzt im April 2017 Wladimir Klitschko besiegte, stelle für ihn überhaupt kein Problem dar. Oder, um es mit Furys eigenen Worten zu sagen: "Joshua ist nur ein alter Penner, der meine Gürtel verwaltet. Das wird ein einfacher Kampf für mich, keine Herausforderung."

Nach zweieinhalb Jahren Ringpause kehrt der britische Schwergewichts-Boxer Tyson Fury in den Ring zurück. Bild: Victoria Jones/PA Wire (dpa)

Starke Sprüche für einen, der drei Jahre lang keinen Boxring mehr bestiegen hat. November 2015 hatte Fury mit dem überraschenden Sieg gegen Wladimir Klitschko selbst gekrönt. Der Ukrainer, der bis dahin elf Jahre lang unbesiegt war, verlor nach zwölf Runden einstimmig gegen Fury. Fury machte sich mit diesem Sieg zum vierfachen Weltmeister der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO. So spektakulär der Sieg war - es war bis dato der letzte Boxkampf in Furys Karriere.

Was folgte, war der Absturz: Der geplante Rückkampf gegen Klitschko fiel aus, wegen gesundheitlicher Probleme sagte Fury den Termin zweimal ab. In der Folge kündigte er zweimal seinen Rücktritt an, revidierte seine Entscheidung aber wieder. Eine depressive Erkrankung, ein positiver Test auf Kokain und eine in jeder Hinsicht unglückliche Außendarstellung mit zum Teil wirren Aussagen rundeten das schlechte Bild, das Fury machte, noch ab.

Boxen live: Tyson Fury vs. Sefer Seferi

Nun also das Comeback. Die deutschen TV-Sender sind bei der REchtevergabe leer ausgegangen. Übertragen wird der Kampf aber etwa von Streaming-Anbieter DAZN. Dafür ist ein Abo nötig, das 9,99 Euro im Monat kostet. Es gibt aber eine Alternative: Wer den Kampf nicht über DAZN sehen möchte, der muss beim britischen Pay-TV-Anbieter das Spiel im Pay-per-View-Modus einkaufen, der Sender hat die Exklusivrechte an dem Fight erworben. Die Homepage von BT Sports ist hier zu erreichen. (AZ)

