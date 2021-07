Conor Benn vs. Adrian Granados: Termin und Übertragung

Heute steht der Kampf zwischen Conor Benn und Adrian Granados auf dem Programm. Wir informieren Sie über Termin, Uhrzeit und Übertragung des WBA-Duells live im TV und Stream.

Heute wird es in der WBA wieder ernst: Es steht das Duell um den heiß begehrten Continental-Titel an. Gegenüber stehen werden sich der 24-jährige Brite Conor Benn alias "The Destroyer" (dt.: "Der Zerstörer") und der 31-jährige Mexikaner Adrian Granados alais "Tigre" (dt.: "Tiger").

Doch welcher der beiden WBA-Kämpfer hat besserer Chancen auf den Sieg? Während der Brite Conor Benn erst 24 Jahre jung ist, feierte der Mexikaner Adrian Granados bereits seinen 31. Geburtstag - dafür bringt er aber auch sieben Jahre mehr Kampferfahrung mit. Vergleicht man die körperlichen Voraussetzungen der beiden, dürfte der Kampf wortwörtlich ein Duell auf Augenhöhe werden: Benn ist 173 cm groß, Granados misst 175 Zentimeter. Außerdem kommen beide Boxer auf das gleiche Gewicht und sind darüber hinaus Rechtshänder.

Auch die Statistik der vergangenen Kämpfe spricht sich nicht klar für den Sieg von einem der beiden Sportler aus. Zwar musste Benn in seiner fünfjährigen Profi-Karriere noch keine einzige Niederlage einstecken, jedoch kann Granados insgesamt mehr Siege verzeichnen. Benn kommt demnach bei 18 Kämpfen auf 18 Siege, zwölf davon durch K.O. Der Mexikaner Granados hingegen hat von 33 Duellen nur 21 gewonnen. Davon siegte er insgesamt 15 Mal durch ein K.O. Es bleibt also abzuwarten, welcher der beiden Kämpfer den Sieg im 12-Runden-Weltergewichts-Kampf mit nach Hause nehmen kann.

Sie wollen alle Informationen rund um das Duell zwischen Conor Benn und Adrian Granados erfahren? Wir verraten Ihnen Termin und Uhrzeit des WBA-Fights. Außerdem lesen Sie, wie Sie den Continental-Titelkampf live in der Übertragung im TV und Stream sehen können.

Conor Benn vs. Adrian Granados: Termin und Uhrzeit heute

Der Kampf zwischen Conor Benn und Adrian Granados wird am Samstag, 31. Juli 2021, stattfinden. Los geht das Duell um 19.00 Uhr. Die Veranstaltung beginnt bereits um 17.00 Uhr und wird in der "Matchroom Fight Camp"-Arena in Brentwood/Essex (Großbritannien) ausgetragen.

Gekämpft wird am 31. Juli 2021 um den WBA-Continental-Titel. Sowohl Conor Benn als auch Adrian Granados treten dabei in der Weltergewicht-Klasse an.

So sehen Sie die Übertragung des WBA-Kampfes zwischen Conor Benn und Adrian Granados im TV und Live Stream

Sie haben nicht die Möglichkeit, vor Ort in Brentwood beim Kampf dabei zu sein, wollen das Duell aber trotzdem bequem vom Sofa aus verfolgen? Das dürfte kein Problem sein. Zwar wird die WBA nicht im Free-TV übertragen, sehr wohl aber im Stream. In Deutschland wird der Kampf um den WBA Continental-Titel und damit auch der Kampf zwischen Benn und Granados vom kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN im Stream gezeigt. Nach eigenen Angaben des Anbieters kostet ein Abonnement monatlich 14,99 Euro - man kann aber auch jährlich bezahlen, wobei die Kosten dann bei insgesamt 149,99 Euro pro Jahr liegen. Sie wollen DAZN zunächst testen, bevor Sie ein Abo abschließen? Kein Problem, das ist 30 Tage lang gratis möglich.