Alle Infos zur Copa América 2021: Spielplan, Ergebnisse, Übertragung

Copa América 2021: Die Copa América, die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft im Fußball, wird im Juni 2021 ausgetragen. Alle Informationen zu den Spielen, Terminen, zur Gruppenphase, dem Halbfinale und Endspiel sowie zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream finden Sie hier.

Copa América 2021: Zum ersten Mal findet die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft in zwei Ländern, in Argentinien und Kolumbien, statt. Wegen der Corona-Pandemie konnte das Turnier 2020 nicht ausgetragen werden, 2021 wird es zeitgleich mit der EM in Europa vom 11. Juni bis 10. Juli 2021 ausgetragen. Zehn südamerikanische Mannschaften und zwei Gastmannschaften treten in neun Stadien gegeneinander an. Wissenswertes zur Gruppenphase, den Gruppen A und B, dem Spielplan, den Austragungsorten sowie der Übertragung im Live-Stream oder Free-TV, erfahren Sie hier.

Copa América 2021: Spielplan und Termine

Am 11. Juni startet die Copa América mit dem Eröffnungsspiel in Buenos Aires. Argentinien und Chile stehen sich dort gegenüber, alle weiteren Partien werden sowohl in Argentinien als auch in Kolumbien gespielt. In der Gruppenphase treten zehn Mannschaften und zwei Gastmannschaften (Australien, Katar) gegeneinander an, eine Qualifikation ist wegen der geringen Anzahl der Mannschaften nicht nötig. Die Teams sind in nur zwei Gruppen zu je sechs Mannschaften eingeteilt, in Gruppe A bzw. B. Die Gruppenphase selbst wird vom 11. Juni bis zum 28. Juni 21 ausgespielt. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in das Viertelfinale und in die K.-o.-Phase des Turniers ein. Am 6. und 7. Juli 21 spielen die vier Sieger der ersten Runde um das Weiterkommen im Halbfinale. Das Finale wird schließlich am 10. Juli 2021 ausgetragen.

Copa América 2021, südamerikanische Kontinentalmeisterschaft im Fußball

11. Juni bis 10. Juli 2021

Gruppenphase: 11. Juni bis 28. Juni 2021

Viertelfinale: 3. bis 5. Juli 2021

Halbfinale: 6. und 7. Juli 2021

Spiel um Platz drei: 10. Juli 2021

Finale: 10. Juli 2021

Copa América 2021: Gruppenphase – Mannschaften, Datum, Ort

Das Eröffnungsspiel der Copa América 21 wird am 11. Juni 2021 in Buenos Aires, im Estadio Monumental, zwischen Argentinien und Chile stattfinden, das Endspiel in Barranquilla im Estadio Metropolitano, Kolumbien. Die teilnehmenden Mannschaften sind in die zwei Gruppen A, Zona Sur, und B, Zona Norte, aufgeteilt. Die Südzone spielt ihre Partien in Argentinien, die Nordzone in Kolumbien aus. Die vier Bestplatzierten in jeder Gruppe ziehen schließlich in das Viertelfinale ein.

Die Gruppenphase läuft vom 11. Juni bis zum 28. Juni 2021. Der aktuelle Spielplan für die südamerikanische Meisterschaft 2021 wurde im August 2020 veröffentlicht. Er sieht für Gruppe A wie folgt aus:

Gruppe A (Zona Sur): Argentinien, Australien, Bolivien, Chile, Paraguay, Uruguay

Datum Uhrzeit Mannschaften Austragungsort Ergebnis 11. Juni 2021 20.00 Argentinien - Chile Buenos Aires

12. Juni 2021 16.00 Australien - Uruguay Córdoba

12. Juni 2021 16.00 Paraguay - Bolivien Mendoza

15. Juni 2021 16.00 Chile - Bolivien Mendoza

15. Juni 2021 19.00 Argentinien - Uruguay Córdoba

16. Juni 2021 19.00 Paraguay - Australien La Plata

18. Juni 2021 20.00 Uruguay - Chile Mendoza

19. Juni 2021 17.00 Australien - Bolivien La Plata

19. Juni 2021 20.00 Argentinien-Paraguay Buenos Aires 22. Juni 2021 17.00 Bolivien - Uruguay La Plata

22. Juni 2021 20.00 Australien - Argentinien Buenos Aires

23. Juni 2021 19.00 Chile - Paraguay Santiago del Estero

27. Juni 2021 20.00 Bolivien - Argentinien La Plata

27. Juni 2021 20.00 Chile - Australien Córdoba

27. Juni 2021 20.00 Uruguay - Paraguay Santiàgo del Estero







Gruppe B (Zona Norte): Brasilien, Ecuador, Katar, Kolumbien, Peru, Venezuela

Datum Uhrzeit Mannschaften Austragungsort Ergebnis 12. Juni 2021 20.00 Kolumbien - Ecuador Bogotá

13. Juni 2021 17.00 Brasilien - Venezuela Medellín

13. Juni 2021 20.00 Peru - Katar Cali

16. Juni 2021 20.00 Kolumbien - Venezuela Medellín

17. Juni 2021 17.00 Ecuador - Katar Bogotá

17. Juni 2021 20.00 Peru - Brasilien Cali

20. Juni 2021 17.00 Venezuela - Ecuador Bogotá

20. Juni 2021 20.00 Kolumbien - Peru Cali

21. Juni 2021 19.00 Brasilien - Katar Barranquilla

23. Juni 2021 20.00 Ecuador - Peru Cali

24. Juni 2021 17.00 Katar - Venezuela Medellín

24. Juni 2021 20.00 Brasilien - Kolumbien Barranquilla

28. Juni 2021 20.00 Katar - Kolumbien Barranquilla

28. Juni 2021 20.00 Ecuador - Brasilien Bogotá

28. Juni 2021 20.00 Venezuela - Peru Medellín







Copa América 2021: live im Stream und Free-TV

2019 hatte sich der Streaming-Dienst-Anbieter DAZN die Rechte für die Übertragung der Copa América gesichert. 2021 ist die Übertragung der Copa América noch nicht klar. Wir aktualisieren an dieser Stelle, sobald es weitere Informationen dazu gibt.

