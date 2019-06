vor 2 Min.

Copa America live in TV & Stream: Spielplan, Gruppen & TV-Termine

Trägt wieder die Kapitänsbinde der brasilianischen Nationalmannschaft: Dani Alves. Copa America live in TV & Stream: Spielplan, Gruppen & TV-Termine. Free-TV oder Sky bzw. DAZN?

Die Copa America 2019 geht vom 14. Juni bis 7. Juli.

Copa America live in TV & Stream: Spielplan & TV-Termine - hier finden Sie alle Infos zur Südamerikameisterschaft: Gruppen, Spielplan, TV-Rechte, TV-Termine sowie die Infos zu Pay-TV (Sky, DAZN) und Free-TV.

Noch bevor die Copa America überhaupt begonnen hat, hat sie einen ihrer absoluten Superstars verloren. Der umstrittene Spieler Neymar verletzte sich in einem Vorbereitungsspiel und fällt für das Turnier aus.

Copa America: TV-Rechte, TV-Termine und Spielplan

DAZN hat sich die Streaming-Rechte an der Copa America 2019 gesichert. Aktuell ist jedoch noch nicht klar, welche Spiele online im Stream zu sehen sein werden. Darüber werden wir Sie updaten. Zudem könnte es noch gut sein, dass ein deutscher Fernsehsender sich die TV-Rechte schnappt. In der Vergangenheit war dies oft spät der Fall. Beispielsweise hatten bei der Copa 2016 Sat 1 und Kabel 1 einige Partien live im Fernsehen gezeigt. Bei ran.de konnten die Fans außerdem alle PArtien des Turniers im Live-Stream sehen. In den Jahren 2011 und 2013 liefen die Spiele der Copa America bei Sport1.

Copa America 2019: Spielplan und TV-Termine

Gruppe A

15.06.2019

02:30 Brasilien - Bolivien -:-

21:00 Venezuela - Peru -:-

18.06.2019

23:30 Bolivien - Peru -:-

19.06.2019

02:30 Brasilien - Venezuela -:-

22.06.2019

21:00 Peru - Brasilien -:-

21:00 Bolivien - Venezuela -:-

Gruppe B

16.06.2019

00:00 Argentinien - Kolumbien -:-

21:00 Paraguay - Katar -:-

19.06.2019

23:30 Kolumbien - Katar -:-

20.06.2019

02:30 Argentinien - Paraguay -:-

23.06.2019

21:00 Katar - Argentinien -:-

21:00 Kolumbien - Paraguay -:-

Gruppe C

17.06.2019

00:00 Uruguay - Ecuador -:-

18.06.2019

01:00 Japan - Chile -:-

21.06.2019

01:00 Uruguay - Japan -:-

22.06.2019

01:00 Ecuador - Chile -:-

25.06.2019

01:00 Chile - Uruguay -:-

01:00 Ecuador - Japan -:-

Viertelfinale

28.06.2019

02:30 Sieger Gruppe A - Dritter B / Dritter C -:-

21:00 Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B -:-

29.06.2019

01:00 Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe C -:-

21:00 Sieger Gruppe C - Dritter A / Dritter B -:-

Halbfinale

03.07.2019

02:30 Sieger VF 1 - Sieger VF 2 -:-

04.07.2019

02:30 Sieger VF 3 - Sieger VF 4 -:-

Spiel um Platz 3

06.07.2019

21:00 Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 -:-

Finale 07.07.2019

22:00 Sieger HF 1 - Sieger HF 2 -:-

Copa America: Gruppen und Teilnehmer bzw. Teams

Gruppe A

Brasilien

Bolivien

Venezuela

Peru

Gruppe B

Argentinien

Kolumbien

Paraguay

Katar

Gruppe C

Uruguay

Ecuador

Japan

Chile

Copa America live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV oder Sky bzw. DAZN?

Wie bereits erwähnt, stehen noch nicht alle TV-Termine und auch die TV-Rechte sind bis auf die Übertragung einzelner Spiele im Stream live auf DAZN unklar. Es könnte sein, dass bspw. noch Sport1 oder Sat.1 Übertragungsrechte für das Free-TV bzw. Fernsehen kauft.

Copa America 2019: Spielorte, Gastgeberland und Stadien

Die Copa 2019 findet im Gastgeberland Brasilien statt. Eigentlich hätte das Turnier in Chile stattfinden sollen. Weil Brasilien aber mit Olympia und Fußball-WM kürzlich zwei Großevents hatte, tauschte man den Termin mit Chile.

Trivia rund um die Südamerikameisterschaft

An der Copa 2019 nehmen überraschenderweise Japan und Katar teil und Fans fragen sich seitdem: Warum nehmen Katar und Japan an der Copa America teil? Japan hat dies schon einmal in der Vergangenheit. Hintergrund ist, dass der südamerikanische Verband diesmal zwei Gastmannschaften eingeladen hat. Die Hintergründe sind nicht ganz klar.

