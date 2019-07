vor 2 Min.

Copa-Aus: Brasilien schlägt Erzrivalen Argentinien

Der "Superclásico de las Américas" bei der Südamerikameisterschaft geht an den Gastgeber. Zwar liefert Messi sein bestes Spiel bei der Copa ab, aber gegen die Seleção dringt er erneut nicht durch. Auf den ersten Titel mit der Albiceleste muss der Weltstar weiter warten.

Der Traum von Lionel Messi von einem internationalen Titel mit seiner argentinischen Nationalmannschaft ist wieder einmal geplatzt.

Rekordweltmeister Brasilien schlägt den Erzrivalen bei der Südamerikameisterschaft und zieht in das Finale der Copa América ein. Die Seleção setzte sich in Belo Horizonte mit 2:0 (1:0) gegen die argentinische Auswahl durch.

Die Gastgeber gingen in der 19. Minute des Halbfinales durch Gabriel Jesus in Führung. Zuvor hatte Dani Alves sich im Mittelfeld den Ball geholt, mehrere Gegenspieler stehen gelassen und Roberto Firmino auf der rechten Seite angespielt, der den Ball genau vor das Tor passte. Jesus hielt den Fuß hin und traf aus kurzer Distanz.

In der 71. Minute legte Firmino zum 2:0 nach, nachdem Gabriel Jesus mit einem langen Sprint aus der eigenen Hälfte heraus bis in den gegnerischen Strafraum vorgedrungen war und den Ball zu dem Ex-Hoffenheimer in die Mitte schob, der dann aus kurzer Entfernung verwandeln konnte.

Die Argentinier protestierten heftig nach diesem Treffer, weil sie vor dem Konter ein Foul an Messi im gegnerischen Strafraum gesehen haben wollten. Auch auf der Tribüne gerieten die Fans der beiden Teams aneinander, die Polizei musste dazwischen gehen.

"Es war ein hartes Spiel, aber wir waren sehr konzentriert", sagte Alves nach dem Abpfiff. "Ich bin sehr froh. Wir haben viel für diesen Sieg gearbeitet." Der Argentinier Nicolás Tagliafico räumte ein: "Sie waren effizienter als wir."

Obwohl Messi in der Partie sein bislang bestes Spiel bei der Südamerikameisterschaft zeigte, endete die Copa América erneut mit einer großen Enttäuschung für ihn. Im Clubfußball hat der Stürmer bereits alles erreicht, doch noch immer ist er ohne internationalen Titel mit seiner Albiceleste. Zuletzt verlor er mit Argentinien zweimal in Folge im Finale der Südamerikameisterschaft - ebenso wie bei der WM 2014 in Brasilien gegen Deutschland.

Am 7. Juli trifft Brasilien nun im Finale der Copa América auf Chile oder Peru. Die beiden Mannschaften spielen noch im zweiten Halbfinale gegeneinander. Argentinien kämpft am 6. Juli mit dem Verlierer der zweiten Partie um den dritten Platz. (dpa)

Copa América

