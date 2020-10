vor 18 Min.

Corona-Fälle: Auer Mannschaft befindet sich in Quarantäne

Aue (dpa) – Nach zwei Corona-Fällen beim Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und der Absage des Auswärtsspiels am Sonntag beim Hamburger SV befindet sich die Mannschaft inzwischen in Quarantäne.

"Wir stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt, das uns nun über weitere Schritte, wie die Dauer der Quarantäne und weitere Corona-Tests, informieren wird", sagte Aues Geschäftsführer Michael Voigt. Für eine Aussage, wann das Mannschaftstraining wieder aufgenommen werden kann, sei es aktuell noch zu früh, betonte Voigt.

Die Sachsen waren am Vortag bereits in Hamburg eingetroffen, als sie über die positiven Testergebnisse informiert wurden. "Am Samstagmorgen vor der Abfahrt wurden wie üblich die PCR-Testungen durchgeführt. Am Abend im Hotel in Hamburg wurden dann die beiden positiven Ergebnisse bekannt. Wir haben sofort alle nötigen Behörden und die DFL informiert", erklärte Voigt.

Auf Anweisung des Gesundheitsamtes des Erzgebirgskreises reiste das Team unverzüglich nach Aue zurück. Die beiden betreffenden Personen, die bislang keine Symptome zeigen, wurden isoliert und haben die Heimreise getrennt von der Mannschaft angetreten.

© dpa-infocom, dpa:201004-99-817996/2 (dpa)

Homepage Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue auf Twitter

Erzgebirge Aue auf Facebook

Themen folgen