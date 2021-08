Neue Besucherregel im Stadion: Freude beim FCA, Sorge beim AEV

Plus Das Gesundheitsministerium wird die Besucherregeln für Sportgroßveranstaltungen lockern. Die Augsburger Panther stellen die Regeln jedoch vor Probleme.

Die Reaktionen auf diese Nachricht aus dem bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege dürften höchst unterschiedlich ausfallen. Freudige Zustimmung bei den Fußball-Bundesligisten, Frust bei den Hallen-Sportarten. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers soll an diesem Freitag bekannt gegeben werden, wie viele Zuschauer künftig zu Sport-Großveranstaltungen dürfen.