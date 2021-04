Corona-Schock im Basketball: Pokalturnier abgesetzt

Der offizielle Stopp kommt keine Stunde vor dem geplanten Beginn des ersten Halbfinals: Nach zwei Corona-Fällen bei der BG Göttingen wird das Top Four um den deutschen Basketball-Pokal abgesetzt.

Knapp zwei Stunden vor dem geplanten Start ihres Halbfinals stiegen die Basketballer des FC Bayern an der Münchner Halle bereits zur letzten Pokal-Vorbereitung aus dem Teambus.

Nur wenig später folgte der große Corona-Schock für die Bundesliga und das Ende jeder Vorfreude auf das Cup-Wochenende. Nach zwei positiven Fällen bei Spielern der BG Göttingen wurde das komplette Top Four um den ersten Titel dieser Saison abgesetzt und soll nun zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

"Eine Stunde vor dem Tip-off des ersten Halbfinals ist es natürlich super-bitter. Es sind alle sehr enttäuscht", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe immer gesagt, dass wir drei Kreuze machen, wenn es gespielt ist - und wir waren kurz davor."

Das Gesundheitsamt München habe entschieden, dass wegen der ermittelten Kontakt- und unklaren Gesamtsituation das Team aus Niedersachsen nicht spielen dürfe, hieß es in einer Mitteilung der Liga. Die BG sollte am Abend (19.30 Uhr) im zweiten Halbfinale auf Titelverteidiger Alba Berlin treffen. Göttingen stellte einen Antrag auf Verlegung der Partie. Diesem stimmte die Bundesliga zu.

"Es stand für uns außer Frage, dass wir eine Verlegung beantragen", sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen der dpa. "Das müssen wir, weil viele Gelder, Sponsoren und Werbung daran hängen." Bereits in den Qualifikationsturnieren für den Pokal waren mehrfach Spiele wegen Corona-Fällen bei Teams verlegt worden.

Am Freitag sei ein Spieler positiv getestet worden, am Samstag ein weiterer, bestätigte Meinertshagen. "Das war eine sehr negative Überraschung zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt." Am Donnerstag seien alle Tests noch negativ ausgefallen. Meinertshagen betonte, dass sich alle Spieler, Trainer und Teammitglieder an alle Vorschriften gehalten hätten. Die vier teilnehmenden Mannschaften wohnten - wie bereits beim Meister-Finalturnier vergangenes Jahr - alle in einem Münchner Hotel.

Ein neuer Termin im engen Spielkalender für das Top Four mit den Halbfinals zwischen dem FC Bayern München gegen ratiopharm Ulm sowie Göttingen gegen Alba und dem Endspiel soll nach Angaben der BBL nun frühestmöglich bekanntgegeben werden. "Das ganz klare Ziel ist, den Pokal diese Saison noch zu Ende zu spielen", sagte Holz der dpa. Die Spielzeit muss komplett bis zum 13. Juni beendet sein. Für den 9. Mai ist der letzte Spieltag der Liga-Hauptrunde angesetzt. Derzeit ist noch offen, unter welchen Corona-Vorsichtsmaßnahmen der Meister ermittelt werden soll.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde bereits der Pokal in dieser Spielzeit in einem geänderten Modus veranstaltet. Die vier Halbfinal-Teilnehmer hatten sich in vier regionalen Turnieren qualifiziert.

In enger Taktung geht es vor allem für den FC Bayern weiter: Die Münchner treffen am Dienstag im ersten von maximal fünf Viertelfinals der Euroleague auf Mailand. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri hatte sich als erstes deutsches Team für die K.o-Runde der europäischen Königsklasse qualifiziert.

