Curling-WM 2020 der Frauen: Termine, Zeitplan und Live-TV

Die Curling-WM der Frauen rückt näher. Am 14. März 2020 geht es los. Wir verraten Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit. Außerdem verraten wir, ob Sie die Curling-WM 2020 der Frauen live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können. Plus Ergebnisse und Resultate.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2020 sollen vom 14. bis 22. März in Prince George ( Kanada) im dortigen CN-Centre ausgetragen werden. Die World Women’s Curling Championship sind Jahr für Jahr stattfindende Turniere, um die besten Curling-Mannschaften der Welt zu ermitteln. Seit Beginn wird die Curling-WM von Kanada weitgehend beherrscht. Jedoch haben die Schweiz, Schottland, Schweden, Dänemark, Deutschland, die USA und Norwegen auch zumindest einmal gesiegt. Geplant werden die WMs von der World Curling Federation (WCF).

Curling-WM 2020 der Frauen: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Den besten Überblick über Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit sowie zu den Ergebnissen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Curling-WM 2020 der Damen:

Curling-WM 2020 der Frauen: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream - Free-TV?

Aktuell ist noch nicht klar, ob die Curling-WM der Damen live in TV, Fernsehen und Stream bzw. im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen ist. Möglicherweise wird die Weltmeisterschaft auf Youtube bei World Curling TV ausgestrahlt.

Zeitverschiebung nach Kanada

Deutschland ist 9 Stunden vor Prince George, Britisch-Kolumbien, Kanada. Ist es dort also 2.26 Uhr in der Nacht, so ist es in Deutschland bereits 11.26 Uhr am Vormittag.

Curling-WM 2020 der Frauen: Diese Länder nehmen teil

Kanada

China

Tschechien

Dänemark

Deutschland

Italien

Japan

Korea

Russia

Schottland

Schweiz

Schweden

USA

Sie Sieger der letzten Curling-WMs der Damen

2019: Schweiz

2018: Kanada

2017: Kanada

2016: Schweiz

2015: Schweiz

2014: Schweiz

2013: Schottland

...

2010: Deutschland

Die Geschichte der Curling-WM der Damen

Die ersten Curling-Weltmeisterschaften der Frauen fanden 1979 statt und wurden bis 1988 getrennt von der Herren-WM ausgetragen, von 1989 bis 2004 gemeinsam. 1959 fand in Schottland mit dem Scotch Cup zum 1. Mal der Vorläufer der heutigen Curling-WM statt. Von 1961 bis 1967 wechselte die Zahl der Teams zwischen 3 und 8. 1968 bekam der Scotch Cup den Status einer offiziellen Curling-WM.

Seit 2005 finden die Cups der Männer und Frauen wieder getrennt statt. Dabei soll jedes Jahr eine der beiden WMs in Kanada ausgetragen werden. Von 1968 bis 1988 sowie seit 1995 werden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen verliehen.

