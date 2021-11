Olympische Winterspiele 2022

Curling bei Olympia 2022: Zeitplan, Übertragung, Infos

Kaitlyn Lawes (l) und John Morris aus Kanada gewannen 2018 Gold im Mixed-Contest der Curler. In diesem Artikel finden Sie den Zeitplan und Infos zur Übertragung der Curling-Wettbewerbe im Free-TV und Live-Stream bei Olympia 22.

Die Olympischen Winterspiele 2022 im Curling starten bereits vor der eigentlichen Eröffnungsfeier am 4. Februar. Schon am 2. Februar beginnen die Spiele mit den Mixed Doubles im Curling. Wann und wo Sie die Wettbewerbe sehen können und was Sie über die Sportart wissen sollten, verrät Ihnen dieser Artikel.