DEL-Saison 2018/19: Eishockey-Spiele live im TV und Stream sehen Sport

Der EHC Red Bull München will in der Jubiläumssaison seinen Meistertitel verteidigen. Alle Spiele der DEL können Sie live im Stream sehen.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zelebriert ihre 25. Saison. Die Liga-Spiele laufen bis Anfang März. Hier sehen Sie die Spiele live im TV und Stream.

Es ist die Jubiläumssaison der DEL: Im Jahr 1994 formierten sich Deutschlands Eishockey-Klubs unter dem Dach der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) neu. Eine sich selbst verwaltende Liga schrieb eine neues Kapitel deutscher Sportgeschichte - und geht in der Spielzeit 2018/19 in ihre 25. Saison.

Im Herbst 2018 ist ein Verein der große Favorit, den es beim Start noch nicht gab: Am EHC München führt bei der Frage nach dem Titelfavoriten kaum ein Weg vorbei. Dreimal nacheinander hat der EHC die Meisterschaft gefeiert, eine Serie von vier Titeln ist noch keinem DEL-Team gelungen.

Größter Herausforderer ist Mannheim - dahinter folgen Berlin, Nürnberg und Köln. Bis Anfang März sind die 52 Spieltage angesetzt, bevor die Play-off-Spiele um den Meistertitel anstehen. Zu sehen gibt es die Begegnungen live im Stream und im TV.

Die Spiele der DEL live im TV und im Stream sehen

Die meisten Coaches rechnen mit einem deutlichen spannenderen Titelrennen als in den vergangenen drei Jahren, als stets der finanzkräftigste Club triumphierte. Kaum ein Trainer äußerte sich in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur so deutlich wie Münchens Meistergarant Jackson: "EHC Red Bull München - weil wir unseren Titel wieder verteidigen und immer gewinnen wollen."

Als größten Herausforderer sehen die DEL-Trainer wieder den siebenmaligen Champion Adler Mannheim, der zuletzt 2015 vor dem Beginn der Münchner Meisterserie den Titel holte und danach meist enttäuschte. "Es gibt sicher einige Mannschaften, die dieses Jahr um den Titel mitreden wollen. Dazu gehören in jedem Fall auch wir", sagte der neue Mannheimer Coach und Adler-Spielerlegende Pavel Gross.

Wo und wie sind die Spiele der DEL im Fernsehen und Stream zu sehen?

In der Regel ist das Sonntagsspiel um 17 Uhr live im Free-TV bei Sport1 zu sehen, zum Live-Stream des Senders geht es hier. Wer alle Spiele sehen will, muss sich ein Abonnement von Telekom Sport besorgen, der Online-Sender zeigt jedes Match. Freien Zugang hat jeder Telekom-Kunde. Alle anderen müssen bezahlen.

