vor 33 Min.

DFB-Elf: Löw benennt Deutschland-Kader gegen Argentinien und Estland

Mit welchem Kader spielt Deutschland gegen Argentinien und Estland? Löw gibt heute bekannt, welche Spieler für die DFB-Elf bei den nächsten beiden Spielen der Nationalmannschaft auflaufen werden.

Wenn Joachim Löw heute den Kader der DFB-Elf bekanntgibt, wird das sicherlich genau analysiert. Nach dem Vorrunden-Aus bei der letzten WM ist Deutschland schließlich immer noch dabei, sich neu aufzustellen. Spannend wird auch die Frage, welcher Torwart für die Nationalmannschaft die Nummer 1 sein wird. Marc-André ter Stegen war zuletzt unzufrieden mit seiner Rolle, was zu einem Streit mit Manuel Neuer geführt hatte. Unklar ist aber, ob diese Frage bei der Kadernominierung überhaupt schon geklärt wird.

Aktuell geht es um den Deutschland-Kader für die nächsten beiden Spiele. Am Mittwoch, 9. Oktober, steht in Dortmund ein Testspiel gegen Argentinien an. Am Sonntag, 13. Oktober, geht es dann gegen Estland um die EM-Qualifikation.

Auf so einige Spieler muss Löw auf jeden Fall verzichten. Leroy Sané wurde nach seiner Kreuzband-Verletzung operiert. Unter anderem fallen auch Leon Goretzka, Nico Schulz und Julian Draxler verletzt aus.

Sobald der Kader für die Nationalmannschaft bekannt ist, geben wir an dieser Stelle einen Überblick:

Deutschland-Kader: Spieler der DFB-Elf gegen Argentinien und Estland

Torwart

wird noch bekanntgegeben

Verteidigung

wird noch bekanntgegeben

Mittelfeld

wird noch bekanntgegeben

Offensive

wird noch bekanntgegeben

Nationalmannschaft: Torwart-Streit um den Kader der DFB-Elf

Spannend wird, ob Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen gegen Argentinien im Tor stehen werden. Ter Stegen hatte nach den letzten Länderspielen seinen Frust darüber gezeigt, dass er in der Nationalelf nur Ersatzmann ist - trotz seiner guten Leistung für den FC Barcelona.

Neuer reagierte wenig begeistert darauf. "Ich weiß nicht, ob uns das hilft", sagte er. Es hat aber auch angekündigt, sich bis zum Spiel am Mittwoch nicht mehr zur Torwartfrage zu äußern. Auch Bayern-Präsident Uli Hoeneß hält sich mittlerweile zurück, nachdem er ter Stegen mit deutlichen Worten angegriffen hatte.

10 Bilder Von Otto Nerz bis Joachim Löw: Die deutschen Bundestrainer Bild: Andreas Gebert, dpa

Löw machte bisher keine klare Ansage zum Torwartstreit. Es sagte nur, dass auch ter Stegen seine Einsatzzeit bekommen werde - und hielt sich damit alle Möglichkeiten offen. (AZ)

