DFB-Pokal 20/21: Auslosung 2. Hauptrunde live im Free-TV und Live-Stream, Termine & Töpfe

DFB-Pokal: Die Auslosung zur 2. Hauptrunde wurde erneut verschoben. Ursprünglich war sie für den 18.10.2020 in Dortmund angesetzt. Alle Informationen zum aktuellen Termin, zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Termin und Uhrzeit der Auslosung finden Sie hier.

Die Auslosung für die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2020/21 ist erneut verschoben worden. Ursprünglich sollte am Sonntag, den 18. Oktober 2020 um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, gelost werden. Da aber der Schalke 04 und der FC Bayern noch nicht in der nächsten Runde stehen, zieht sich die Auslosung weiter in die Länge.

Auslosung DFB-Pokal verschiebt sich: 2. Runde DFB-Pokal

30 Mannschaften von der 1. bis zur 4. Liga haben den Sprung in die 2. Runde geschafft. Zwei Teams für die 2. Runde fehlen aufgrund der speziellen Corona-Lage noch. Der FC Bayern und der 1. FC Düren tragen das Erstrundenspiel erst am 15. Oktober aus. Die Partie zwischen Schalke und Schweinfurt/Türkgücü ist für den 3. oder 4. November neu terminiert. Da das Schalke-Spiel nun erst Anfang November ausgetragen wird, muss die Auslosung erneut verschoben werden. Der Sieger der offenen Spiele wird entweder dem Profi- oder dem Amateurtopf zugelost, eine frühere Ziehung ist deswegen nicht möglich.

Üblicherweise werden die Runden im Rahmen der ARD-Sportschau an einem Sonntag ab 18 Uhr gezogen.

DFB-Pokal 20/21 Auslosung 1. Hauptrunde: Wann ist die Auslosung live im Free-TV oder Live-Stream zu sehen? Auf ARD oder ZDF?

Die Auslosung für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 ist live im Free-TV zu sehen. Fans können diese live im Free-TV der ARD oder auch im kostenlosen Live-Stream der ARD verfolgen. Außerdem kann die Auslosung über die App der ARD-Mediathek bei iTunes oder der ARD-Mediathek im Google-Play-Store verfolgt werden. Auch in der Sportschau ist die Auslosung und die Ziehung der Kugeln live zu sehen.

Was: Auslosung DFB Pokal 20/21

Pokal 20/21 Wann: 18.10.2020 - verschoben! Neuer Termin unklar

18.10.2020 - verschoben! Neuer Termin unklar Wo: Dortmund , Deutsches Fußballmuseum

, Deutsches Fußballmuseum Übertragung: Live im Free-TV der ARD , 18.00 Uhr (unter Vorbehalt), Live-Stream der ARD , Sportschau

Live im Free-TV der , 18.00 Uhr (unter Vorbehalt), Live-Stream der , Sportschau I-Tunes/Google-Play-Store: ARD-Mediathek App

ARD-Mediathek App Moderator: Alexander Bommes

Losfee: noch offen

noch offen Ziehungsleiter: noch offen

Spieltermine der offenen Partien: DFB-Pokal nächste Spiele, live im TV & Stream

Die noch ausstehenden Partien, die vor der Auslosung der 2. Hauptrunde stattfinden, finden zu folgenden Termine statt.

1. FC Düren - Bayern München : Donnerstag, 15.10.2020, 20.45 Uhr, live auf SkySport1 ab 20.15 Uhr

- : Donnerstag, 15.10.2020, 20.45 Uhr, live auf SkySport1 ab 20.15 Uhr Bayern-Vertreter - FC Schalke 04 : Mittwoch, 3. oder 4.11.2020, ab 16.30 Uhr, live im Stream bei Sky

Spieltermine 2. Runde des DFB-Pokals: Termine, Spielplan, Datum

Die zweite Runde des DFB-Pokals ist für den 22. und 23. Dezember angesetzt. Die Partien werden am Dienstag und Mittwoch jeweils um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr ausgetragen.

DFB-Pokal: die weiteren Runden

Achtelfinale: 2./3. Februar 2021

Viertelfinale: 2./3. März 2021

Halbfinale: 1./2. Mai 2021

Finale: 13. Mai 2021

