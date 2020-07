09:05 Uhr

DFB-Pokal 20/21: Auslosung der 1. Hauptrunde heute live im Free-TV und Live-Stream – Datum, Uhrzeit, Termine

DFB-Pokal: Die Auslosung zur 1. Hauptrunde des DFB-Pokals findet bereits am heutigen Sonntag statt. Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Datum und Uhrzeit der Auslosung erhalten Sie hier.

Die Auslosung für die 1. Runde des DFB-Pokals steht schon heute am Sonntag, 26. Juli, an. Da einige Landespokalsieger aufgrund der Corona-Zwangspause noch nicht ermittelt werden konnten, befinden sich viele Vereine noch in der Qualifikation für den DFB-Pokal. Die zu ermittelnden Teilnehmer werden in der DFB-Pokal-Auslosung durch Platzhalter ersetzt.

Der frühe Zeitpunkt der Auslosung wurde bewusst gewählt, um den Amateurvereinen genug Zeit für das Vorlegen eines Hygienekonzepts und das Benennen einer Heimspielstätte zu verschaffen. Start der Spielzeit ist im September

DFB-Pokal Auslosung 1. Hauptrunde: Wann ist die Auslosung heute live im Free-TV & Live-Stream zu sehen? ARD oder ZDF?

Die Auslosung für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals findet heute am 26. Juli, Sonntag, statt. Fans können die Auslosung live im Free-TV der ARD oder im kostenlosen Live-Stream der ARD verfolgen. Auch über die App der ARD-Mediathek bei iTunes oder der ARD-Mediathek im Google-Play-Store kann die Auslosung live gesehen werden.

Was: Auslosung DFB-Pokal 20/21

DFB-Pokal 20/21 Wann: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Wo: Sportschau ARD , Live-Stream ARD

Sportschau , Live-Stream Moderatorin: Jessy Wellmer

Rahmenterminkalender DFB-Pokal 2020: Spielplan und Termine

1. Hauptrunde : 11.-14. September 2020

11.-14. September 2020 2. Hauptrunde : 22./23. Dezember 2020

22./23. Dezember 2020 Viertelfinale: 2./3. Februar 2021

2./3. Februar 2021 Halbfinale: 2./3. März 2021

2./3. März 2021 Finale: 13. Mai 2021

DFB-Pokal: Modus und Mannschaften

64 Mannschaften treten um den DFB-Pokal an, darunter 36 Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga und 21 Pokalsieger. Außerdem sind im Teilnehmerfeld die vier erstplatzierten Teams aus der 3. Liga und die drei Vertreter der größten Landesverbände Westfalen, Niedersachsen und Bayern.

Themen folgen