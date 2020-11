vor 34 Min.

DFB-Pokal 20/21 - Auslosung der 2. Hauptrunde heute: Übertragung live im Free-TV & Stream am 8.11.20

DFB-Pokal: Heute werden die Spiele der 2. Hauptrunde ausgelost. Ursprünglich war dies für den 18.10.2020 in Dortmund angesetzt. Alle Informationen zum Termin, zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Termin und Uhrzeit der Auslosung finden Sie hier.

Die Auslosung für die 2. Hauptrunde im DFB-Pokal 2020/21 ist mehrmals verschoben worden, nun - am 8.11.2020 - ist es endlich soweit. Ursprünglich sollte die Auslosung am Sonntag, 18. Oktober 2020, um 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, stattfinden, es gab allerdings juristische Probleme um das Spiel von Schalke 04. Auch der Ort der Verlosung hat sich geändert: Wegen Corona kann die Verlosung nicht im Deutschen Fußballmuseum stattfinden.

Es stand lange Zeit nicht fest, ob Schweinfurt oder Türkgücü München in der ersten Runde gegen den Erstligisten Schalke 04 antreten darf. Das Schiedsgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes entschied schließlich, dass Schweinfurt und nicht Türkgücü München das Spiel austragen soll.

Übertragung live im Free-TV und Live-Stream, Töpfe - lesen Sie hier die Infos zum DFB-Pokal.

Auslosung DFB-Pokal für 2. Hauptrunde: Termin ist heute am 8.11.2020

Der Streit um das Pokalrecht hat in ganz Deutschland lange Zeit für Aufsehen gesorgt. Im September entschied sich der Münchner Verein Türkgücü wenige Tage vor dem Spieltermin der Schalker Erstrundenpartie dazu, eine Einstweilige Verfügung zu erwirken. Das Spiel konnte somit nicht ausgetragen werden. Der Grund war eine Anmerkung des FC Schweinfurt, der öffentlich die Drittliga-Tauglichkeit der Münchner angezweifelt hatte.

Da das Schalke-Spiel deshalb erst Anfang November ausgetragen wurde, musste die Auslosung mehrmals verschoben werden. Der Sieger musste entweder dem Profi- oder dem Amateurtopf zugelost werden, eine frühere Ziehung war deswegen nicht möglich. Letztlich endete das Spiel gegen Schweinfurt 4:1 für den FC Schalke 04.

Üblicherweise werden die Runden im Rahmen der ARD-Sportschau an einem Sonntag gezogen - auch dieses Jahr. 30 Mannschaften von der 1. bis zur 4. Liga haben den Sprung in die 2. Runde geschafft.

DFB-Pokal 20/21, Auslosung 2. Hauptrunde heute: Wann ist die Auslosung live im Free-TV oder Live-Stream zu sehen? Auf ARD oder ZDF?

Die Auslosung für die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 ist live im Free-TV zu sehen. Fans können diese live im Free-TV der ARD oder auch im kostenlosen Live-Stream der ARD verfolgen. Außerdem kann die Auslosung über die App der ARD-Mediathek bei iTunes oder der ARD-Mediathek im Google-Play-Store verfolgt werden. Auch in der Sportschau ist die Auslosung und die Ziehung der Kugeln live zu sehen.

Was: Auslosung DFB Pokal 20/21

Pokal 20/21 Wann: 8. November, 18.30 Uhr

8. November, 18.30 Uhr Wo: ARD -Studio Köln

-Studio Übertragung: Live im Free-TV der ARD , 18.30 Uhr, Live-Stream der ARD , Sportschau

Live im Free-TV der , 18.30 Uhr, Live-Stream der , Sportschau I-Tunes/Google-Play-Store: ARD -Mediathek App

-Mediathek App Moderator: Alexander Bommes

Losfee: Inka Grings

Ziehungsleiter: Peter Frymuth

Spieltermine 2. Runde des DFB-Pokals: Termine, Spielplan, Datum

Die zweite Runde des DFB-Pokals ist für den 22. und 23. Dezember angesetzt. Die Partien werden am Dienstag und Mittwoch jeweils um 18.30 Uhr und um 20.45 Uhr ausgetragen.

DFB-Pokal: die weiteren Runden

Achtelfinale: 2./3. Februar 2021

Viertelfinale: 2./3. März 2021

Halbfinale: 1./2. Mai 2021

Finale: 13. Mai 2021

