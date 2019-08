14:51 Uhr

DFB Pokal 2019/20: Spielplan, Ergebnisse und Übertragung im TV oder Live-Stream

DFB Pokal 2019: Zwei Spieltage der ersten Hauptrunde sind bereits vorbei. Alle Infos zu Terminen, Spielplan & Live-Übertragung im TV und Stream: hier.

Die 1. Hautrunde des DFB Pokals 2019 hat begonnen. Bis Freitag laufen täglich Spiele live im TV und Stream. Heute um 15.30 Uhr spielt unter anderem Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen. Der FC Augsburg konnte sich am Samstag nicht gegen Viertligist SC Verl durchsetzen und verlor mit 1:2.

Alle Infos zu den weiteren Partien und der Übertragung der Spiele im TV und Live-Stream gibt es hier im Überblick.

DFB Pokal 2019/2020: Die Termine

Die DFB Pokal Saison 2019/20 wurde mit den Spielen KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund, SV Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach und FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag, 9. August, eröffnet. Ab der 2. Hauptrunde finden die Spiele um den DFB Pokal wegen der parallel stattfindenden Bundesliga wie gewöhnlich unter der Woche, mittwochs und dienstags, statt. Der DFB Pokal endet am Samstag, dem 23. Mai 2020, mit dem Finale im Berliner Olympiastadion.

1. Hauptrunde: Freitag, 9. August, bis Montag, 12. August 2019

2. Hauptrunde: Dienstag, 29. Oktober, & Mittwoch, 30. Oktober 2019

Achtelfinale: Dienstag, 4. Februar, & Mittwoch, 5. Februar 2020

Viertelfinale: Dienstag, 3. März, & Mittwoch, 4. März 2020

Halbfinale: Dienstag, 21. April, & Mittwoch, 22. April 2020

Finale: Samstag, 23. Mai 2020

Spielplan des DFB Pokals 2019/20: Welche Teams treffen in Runde 1 aufeinander?

Freitag, 9. August, 20.45 Uhr

KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund 0:2

SV Sandhausen - Bor. Mönchengladbach 0:1

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg 0:1

Samstag, 10. August, 15.30 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05 2:0

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1:4

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden 0:3

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf 1:3

SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04 0:5

FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld 0:1

SC Verl - FC Augsburg 2:1

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue 1:4

1. FC Magdeburg - SC Freiburg 0:1

Samstag, 10 August, 18.30 Uhr und 20:45 Uhr:

Würzburger Kickers - 1899 Hoffenheim 4:5

KSV Baunatal - VfL Bochum 2:3

SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim 1846 0:2

Atlas Delmenhorst - Werder Bremen 1:6

Sonntag, 11. August, 15.30 Uhr:

Sonntag, 11. August, 18:30 Uhr:

Chemnitzer FC - Hamburger SV

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

Montag, 12. August, 18.30 Uhr:

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

Karlsruher SC - Hannover 96

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Montag, 12. August, 20.45 Uhr

Energie Cottbus - Bayern München

Wo läuft der DFB Pokal 2019? Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream

Übertragung im Fernsehen, Free oder Pay TV:

Bisher wurden die Spiele des DFB Pokals im Free TV in der ARD (Das Erste) und im Pay-TV auf Sky ausgestrahlt. Ab der Saison 2019/2020 erhalten auch Sport1 und die Axel Springer SE spezielle Verwertungsrechte. Die ARD wird neun Partien live ausstrahlen: in der 1. und 2. Runde jeweils ein DFB-Pokalspiel, im Achtel-, Viertel- und Halbfinale jeweils zwei Partien und natürlich das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. Am Ende der Live-Übertragung zeigt Das Erste eine Zusammenfassung aller Spiele. Sport1 überträgt je ein Spiel von der 1. Runde bis zum Viertelfinale. Somit haben beim DFB Pokal 2019 mehr Fußball-Fans die Möglichkeit, die Spiele im Free-TV zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky wird alle Spiele live ausstrahlen.

Live im Free TV übertragen werden folgende Spiele der ersten Runde:

Freitag, 9. August

20.45 Uhr: KFC Uerdingen – Borussia Dortmund (Sport1)

Montag, 12. August

20.45 Uhr: Energie Cottbus – FC Bayern München (ARD)

Übertragung per Live Stream:

Auch online können Fußballfans die Spiele per Live Stream verfolgen: Sky bietet alle Spiele des DFB-Pokals im Stream bei Sky Go an. Auch die ARD und Sport1 zeigen die Spiele, für die die Sender Übertragungsrechte haben, im Live-Stream. Über Amazon können Sie zudem alle Spiele des DFB Pokals per Audio-Live-Stream verfolgen.

DFB Pokal 2019/2020: Der Titelverteidiger

Titelverteidiger ist der FC Bayern München. Der FCB hat sich im Finale des DFB Pokals 2018/19 mit einem 3:0 gegen den RB Leipzig durchgesetzt und so den Pokal zum 19. Mal in Folge gesichert. Der Rekordsieger hat bisher an 23 Endspielen teilgenommen. Werder Bremen liegt mit zehn Endspielteilnahmen und sechs Pokalsiegen auf Platz zwei, der FC Schalke 04 mit zwölf Endspielteilnahmen und fünf Siegen auf Position drei.

