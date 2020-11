14:02 Uhr

DFB-Pokal 2020/21: 2. Hauptrunde - Termine, Datum, Teams, Uhrzeit, Live-Übertragung im TV und Stream

Wer spielt gegen wen in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals 20/21 – alle Infos zu Spielplan, Terminen und Übertragung in TV und Stream – das erfahren Sie hier.

Der DFB-Pokal 2020/21 startet im Dezember in seine 2. Runde. Den aktuellen Spielplan, alle Termine, sowie die Übertragung der Spiele der zweiten Runde live im TV und Stream finden Sie hier. Werden die Partien im Free-TV, nur im Pay-TV oder im kostenpflichtigem Stream übertragen - alle Infos dazu hier.

Weitere Infos: DFB-Pokal 2020/21: Übertragung im TV und Live-Stream, Spielplan, alle Ergebnisse

Der DFB-Pokal der Saison 2020/21 startet im Dezember in die 2. Runde. Die Auslosung für die 2. Runde fand am 8. November statt. Alle Termine, den aktuellen Spielplan sowie die Übertragung der Spiele live im TV (Free- oder Pay-TV) und Stream finden Sie hier. Die Informationen werden laufend aktualisiert.

Die 2. Runde im DFB-Pokal: Wann wird sie ausgetragen?

Die Spiele der 2. Hauptrunde sind für den 22. und 23. Dezember angesetzt. Ausnahme: Der FC Bayern München trägt sein Spiel gegen Kiel erst Anfang Januar aus. Nach der Auslosung am 8. November stehen die einzelnen Paarungen, Partien, Termine und der Spielplan der 2. Hauptrunde nun fest. Die genauen Zeiten sind mittlerweile auch bekannt.

Spielplan DFB-Pokal 2020/21: Begegnungen in der 2. Hauptrunde

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis 22.12.2020 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 : FC Schalke 04 22.12.2020 18.30 Uhr 1899 Hoffenheim : SpVgg Greuther Fürth 22.12.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln : VfL Osnabrück 22.12.2020 18.30 Uhr FC Augsburg : RB Leipzig 22.12.2020 20.00 Uhr Eintracht Braunschweig : Borussia Dortmund 22.12.2020 20.45 Uhr SV Elversberg : Borussia Mönchengladbach 22.12.2020 20.45 Uhr Dynamo Dresden : SV Darmstadt 98 22.12.2020 20.45 Uhr 1. FC Union Berlin : SC Paderborn 07 23.12.2020 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen : Fortuna Düsseldorf 23.12.2020 18.30 Uhr VfB Stuttgart : SC Freiburg 23.12.2020 18.30 Uhr VfL Wolfsburg : SV Sandhausen 23.12.2020 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden : SSV Jahn Regensburg 23.12.2020 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Eintracht Frankfurt 23.12.2020 20.45 Uhr Hannover 96 : Werder Bremen 23.12.2020 20.45 Uhr 1. FSV Mainz 05 : VfL Bochum 13.01.2021 20.45 Uhr Holstein Kiel : Bayern München

DFB-Pokal live im TV & Stream: Pay-TV, Free-TV, Sky oder Sport1?

Gute Nachrichten für Fans: Die Spiele des DFB-Pokals sind live im Free-TV und Gratis-Stream von ARD und Sport1 zu sehen. Seit der Spielzeit 19/20 halten neben der ARD und Sky auch die Axel Springer SE und eben Sport1 Rechte an der DFB-Pokal-Übertragung. Allerdings werden dort nur ausgewählte Partien jeder Runde übertragen. Pro Free-TV-Sender ist in den ersten Runden jeweils 1 Spiel bei ARD und Sport1 zu sehen, drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale. Halbfinal- und Finalspiele werden auch im Free-TV für Fans zu sehen sein.

Im Pay-TV des Münchner Anbieters Sky sind alle 63 Spiele des gesamten DFB-Pokal-Turniers live zu verfolgen. Zudem können Fans über SkyGo die Spiele auch im Stream zeitaktuell sehen. Gestreamt werden kann auch bei der ARD - der öffentlich-rechtliche Sender bietet zu allen Spielen, an denen er die Rechte hält, einen Live-Stream.

In der zweiten Runde werden zwei Partien live im Free-TV gezeigt: Das Spiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Braunschweig am 22. Dezember ist live bei Sport1 zu sehen. Und auch Holstein Kiel gegen Bayern München können Fans im Free-TV verfolgen. Die ARD übertragt am 13. Januar live.

Mehr Infos zur Übertragung im TV & Stream:

Hier alle Partien der ersten Runde:

DFB-Pokal 20/21: Termine im Überblick: 1./2. Runde, Finalspiele

Erste Runde: 11. bis 14. September 2020

Zweite Runde: 22. bis 23. Dezember 2020

22. bis 23. Dezember 2020 Achtelfinale: 2. und 3. Februar 2021

2. und 3. Februar 2021 Viertelfinale: 2. und 3. März 2021

2. und 3. März 2021 Halbfinale: voraussichtlich 1. Mai-Wochenende

voraussichtlich 1. Mai-Wochenende Finale: 13. Mai 2021

Themen folgen