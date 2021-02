vor 17 Min.

DFB-Pokal 2020/21: Spielplan, Ergebnisse, Übertragung im TV & Live-Stream heute am 2.2.21

DFB-Pokal 2020/21: Alle Infos zu Terminen, Spielplan und Live-Übertragung in Free-TV, auf ARD oder ZDF, Pay-TV und Stream finden Sie hier.

Wo können Sie die Spiele um den DFB-Pokal live schauen? In diesem Artikel gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Die Partien des DFB-Pokals sind alle live im TV und Stream zu sehen. Hier erfahren Sie nicht nur, welcher Sender überträgt und welche Spiele gratis im Free-TV gezeigt werden. Wir informieren auch über den Spielplan.

DFB-Pokal 2020/21: Termine, Spielplan und Rahmenterminkalender

Die Saison des DFB-Pokal hat im September begonnen - im Dezember wurde die zweite Runde ausgetragen. Das Achtelfinale im DFB-Pokal ist für den 2./3. Februar angesetzt, das Pokalfinale auf Donnerstag, den 13. Mai, datiert. Es wird im Berliner Olympiastadion ausgespielt.

Die beiden Spiele des Halbfinales hat der DFB für das erste Mai-Wochenende geplant, diese Termine sind allerdings unter Vorbehalt, da noch Abstimmungsgespräche ausstehen. Alle Planungen des Terminkalenders der DFB gelten nur unter der Voraussetzung, dass die behördlichen Verfügungsunterlagen vor Ort den Spielbetrieb gewährleisten.

Die Termine des DFB-Pokals im Überblick:

1. Hauptrunde : 11. - 14. September, 15. Oktober, 3. November

: 11. - 14. September, 15. Oktober, 3. November 2. Hauptrunde : 22./23. Dezember

: 22./23. Dezember Achtelfinale : 2./3. Februar

: 2./3. Februar Viertelfinale: 2./3. März

2./3. März Halbfinale: 1. Maiwochenende (unter Vorbehalt)

1. Maiwochenende (unter Vorbehalt) Finale: 13. Mai, Donnerstag im Berliner Olympiastadion

Spielplan des DFB-Pokal 2020/21: Die Termine im Achtelfinale

Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet am 2. und 3. Februar 2021 statt. Infos zur Übertragung bekommen Sie hier: DFB-Pokal-Achtelfinale: Übertragung im TV oder Live-Stream.

Den Spieplan finden Sie an dieser Stelle:

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 2.2.21 18.30 Uhr Holstein Kiel SV Darmstadt 98

2.2.21 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen Bayer 04 Leverkusen

2.2.21 20.45 Uhr Borussia Dortmund SC Paderborn 07

2.2.21 20.45 Uhr Werder Bremen SpVgg Greuther Fürth

3.2.21 18.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Schalke 04

3.2.21 18.30 Uhr RB Leipzig VfL Bochum

3.2.21 20.45 Uhr VfB Stuttgart Gladbach

3.2.21 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg 1. FC Köln



DFB-Pokal 2020/21: Das waren die Termine der 2. Hauptrunde

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis 22.12.2020 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 : FC Schalke 04 1:3 22.12.2020 18.30 Uhr 1899 Hoffenheim : SpVgg Greuther Fürth 6:7 (Nach Elfmeterschießen) 22.12.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln : VfL Osnabrück 1:0 22.12.2020 18.30 Uhr FC Augsburg : RB Leipzig 0:3 22.12.2020 20.00 Uhr Eintracht Braunschweig : Borussia Dortmund , live bei Sport1 0:2 22.12.2020 20.45 Uhr SV Elversberg : Borussia Mönchengladbach 0:5 22.12.2020 20.45 Uhr Dynamo Dresden : SV Darmstadt 98 0:3 22.12.2020 20.45 Uhr 1. FC Union Berlin : SC Paderborn 07 2:3 23.12.2020 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen : Fortuna Düsseldorf 3:2 23.12.2020 18.30 Uhr VfB Stuttgart : SC Freiburg 1:0 23.12.2020 18.30 Uhr VfL Wolfsburg : SV Sandhausen 4:0 23.12.2020 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden : SSV Jahn Regensburg 0(2):0(4) 23.12.2020 20.45 Uhr Hannover 96 : Werder Bremen 0:3 23.12.2020 20.45 Uhr 1. FSV Mainz 05 : VfL Bochum 2(0):2(3) 12.01.2021 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Eintracht Frankfurt 4:1 13.01.2021 20.45 Uhr Holstein Kiel : Bayern München 6:5 (nach Elfmeterschießen)

DFB-Pokal 2020/21: Das waren die Termine der 1. Hauptrunde

Datum Uhrzeit Spiel 11.09.2020 20.45 Uhr TSV Havelse - 1. FSV Mainz 05 11.09.2020 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 12.09.2020 15.30 Uhr FV Engers - VfL Bochum 12.09.2020 15.30 Uhr FSV Union Fürstenwalde - VfL Wolfsburg 12.09.2020 15.30 Uhr FC Oberneuland - Gladbach 12.09.2020 15.30 Uhr RSV Meinerzhagen - SpVgg Greuther Fürth 12.09.2020 15.30 Uhr VSG Altglienicke - 1. FC Köln 12.09.2020 15.30 Uhr 1. FC Nürnberg - RB Leipzig 12.09.2020 15.30 Uhr Sport Verein Todesfelde - VfL Osnabrück 12.09.2020 15.30 Uhr 1860 München - Eintracht Frankfurt 12.09.2020 15.30 Uhr MTV Eintracht Celle - FC Augsburg 12.09.2020 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Erzgebirge Aue 12.09.2020 18.30 Uhr FC Ingolstadt - Fortuna Düsseldorf 12.09.2020 18.30 Uhr Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin 12.09.2020 20.45 Uhr FC Carl Zeiss Jena - Werder Bremen 13.09.2020 15.30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen 13.09.2020 15.30 Uhr SV Elversberg - FC St. Pauli 13.09.2020 15.30 Uhr Eintracht Norderstedt - Bayer 04 Leverkusen 13.09.2020 15.30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 13.09.2020 15.30 Uhr SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 13.09.2020 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg 13.09.2020 15.30 Uhr Chemnitzer FC - TSG Hoffenheim 13.09.2020 15.30 Uhr 1. FC Rielasingen-Arlen - Holstein Kiel 13.09.2020 15.30 Uhr Hansa Rostock - VfB Stuttgart 13.09.2020 18.30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg 13.09.2020 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 13.09.2020 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Heidenheim 14.09.2020 18.30 Uhr Dynamo Dresden - Hamburger SV 14.09.2020 18.30 Uhr FC Würzburger Kickers - Hannover 96 14.09.2020 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen - Arminia Bielefeld 14.09.2020 20.45 Uhr MSV Duisburg - Borussia Dortmund 15.10.2020 20.45 Uhr 1. FC Düren - FC Bayern 03.11.2020 16.30 Uhr Schweinfurt - Schalke

Wo läuft der DFB-Pokal 2020/21? Alle Infos zur Übertragung in TV und Stream:

Die Spiele des DFB-Pokals wurden bis zur Spielzeit 18/19 bei der ARD im Free-TV und im Pay-TV auf Sky ausgestrahlt. Seit der Saison 19/20 halten auch die Axel Springer SE und Sport1 Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals. Die ARD und Sport1 zeigt im Free-TV ausgewählte Spiele jeder Runde live – zwei Spiele in den ersten beiden Runden und drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale. Auch die Halbfinalspiele und das Endspiel sind im Free-TV zu sehen. 1-2 Tage später wird es auf beiden Sendern zudem Zusammenfassungen zu den Pokal-Spielen geben. Auch im Pay-TV sind die Pokalspiele live zu verfolgen. Der Münchner Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 63 Spiele des Pokal-Wettbewerbs 2020/21 live.

Eine Übertragung per Live-Stream bietet Sky über Sky Go an. Auch die ARD und Sport1 zeigen die Spiele, für die sie die Rechte halten, im Live-Stream.

Der Weg ins Finale im DFB-Pokal Turnier 2020/21

Alle Landespokalgewinner qualifizieren sich für den DFB-Pokal und erhalten einen Gegner aus der 1. oder 2. Bundesliga zugelost. An der ersten Hauptrunde nehmen insgesamt 64 Mannschaften teil, 36 Plätze sind für die Teams aus der Bundesliga. Eine Mannschaft, die ins DFB-Pokal-Finale einziehen möchte, muss fünf Runden im K.o.-Modus überstehen. Bei einem Unentschieden am Spielende wird der Gewinner in der Verlängerung bzw. im Elfmeter ermittelt.

Rekordsieger und Titelverteidiger des DFB-Pokal-Turniers

Titelverteidiger der neuen DFB-Pokalrunde ist der FC Bayern München, der am 4. Juli 2020 Bayer Leverkusen im Olympiastadion Berlin mit 4:2 besiegte. Der FC Bayern München ist außerdem zugleich Rekordsieger – er hat bisher an 24 Endspielen teilgenommen. In der Saison 2020 / 2021 schieden die Bayern aber schon in der zweiten Runde gegen Holstein Kiel aus. Werder Bremen rangiert mit sechs Pokalsiegen und zehn Teilnahmen am Endspiel auf Rang zwei und der FC Schalke 04 mit zwölf Finalspielteilnahmen und fünf Siegen auf Platz drei.

