DFB-Pokal 2020/21 heute: 2. Hauptrunde - Termine, Teams, Uhrzeit, Live-Übertragung im TV & Stream

Wer spielt gegen wen in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals 20/21 – alle Infos zu Spielplan, Terminen und Übertragung in TV und Stream – das erfahren Sie hier.

Beim DFB-Pokal 2020/21 läuft aktuell die 2. Runde. Den Spielplan, alle Termine sowie die Übertragung der Spiele der zweiten Runde live im TV und Stream finden Sie hier. Werden die Partien im Free-TV, nur im Pay-TV oder im kostenpflichtigem Stream übertragen - alle Infos dazu hier.

Beim DFB-Pokal der Saison 2020/21 läuft aktuell die 2. Runde. Die Auslosung für die 2. Runde fand am 8. November statt. Alle Termine, den aktuellen Spielplan sowie die Übertragung der Spiele live im TV (Free- oder Pay-TV) und Stream finden Sie hier. Die Informationen werden laufend aktualisiert.

Die 2. Runde im DFB-Pokal: Wann stehen die nächsten Partien an?

Die Spiele der 2. Hauptrunde fanden am 22. und 23. Dezember statt. Ausnahme: Frankfurt spielt am 12. Januar gegen Leverkusen, Bayern München trägt sein Spiel am 13. Januar in Kiel aus.

Spielplan DFB-Pokal 2020/21: Begegnungen in der 2. Hauptrunde

Datum Uhrzeit Spiel Sender 22.12.2020 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 : FC Schalke 04 Sky 22.12.2020 18.30 Uhr 1899 Hoffenheim : SpVgg Greuther Fürth Sky 22.12.2020 18.30 Uhr 1. FC Köln : VfL Osnabrück Sky 22.12.2020 18.30 Uhr FC Augsburg : RB Leipzig Sky 22.12.2020 20.00 Uhr Eintracht Braunschweig : Borussia Dortmund Sport 1, Sky 22.12.2020 20.45 Uhr SV Elversberg : Borussia Mönchengladbach Sky 22.12.2020 20.45 Uhr Dynamo Dresden : SV Darmstadt 98 Sky 22.12.2020 20.45 Uhr 1. FC Union Berlin : SC Paderborn 07 Sky 23.12.2020 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen : Fortuna Düsseldorf Sky 23.12.2020 18.30 Uhr VfB Stuttgart : SC Freiburg Sky 23.12.2020 18.30 Uhr VfL Wolfsburg : SV Sandhausen Sky 23.12.2020 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden : SSV Jahn Regensburg Sky 23.12.2020 20.45 Uhr Hannover 96 : Werder Bremen Sky 23.12.2020 20.45 Uhr 1. FSV Mainz 05 : VfL Bochum Sky 12.01.2021 20.45 Uhr Bayer 04 Leverkusen : Eintracht Frankfurt Sky 13.01.2021 20.45 Uhr Holstein Kiel : Bayern München ARD , Sky

DFB-Pokal live im TV & Stream: Pay-TV, Free-TV, Sky oder Sport1?

Gute Nachrichten für Fans: Die Spiele des DFB-Pokals sind live im Free-TV und Gratis-Stream von ARD und Sport1 zu sehen. Seit der Spielzeit 19/20 halten neben der ARD und Sky auch die Axel Springer SE und eben Sport1 Rechte an der DFB-Pokal-Übertragung. Allerdings werden dort nur ausgewählte Partien jeder Runde übertragen. Pro Free-TV-Sender ist in den ersten Runden jeweils 1 Spiel bei ARD und Sport1 zu sehen, drei Spiele im Achtel- und Viertelfinale. Halbfinal- und Finalspiele werden auch im Free-TV für Fans zu sehen sein.

Im Pay-TV des Münchner Anbieters Sky sind alle 63 Spiele des gesamten DFB-Pokal-Turniers live zu verfolgen. Zudem können Fans über SkyGo die Spiele auch im Stream zeitaktuell sehen. Gestreamt werden kann auch bei der ARD - der öffentlich-rechtliche Sender bietet zu allen Spielen, an denen er die Rechte hält, einen Live-Stream.

In der zweiten Runde werden zwei Partien live im Free-TV gezeigt: Das Spiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Braunschweig am 22. Dezember war live bei Sport1 zu sehen. Und auch Holstein Kiel gegen Bayern München können Fans im Free-TV verfolgen. Die ARD übertragt am 13. Januar live.

DFB-Pokal 20/21: Alle Termine im Überblick: 1./2. Runde, Finalspiele

Erste Runde: 11. bis 14. September 2020

Zweite Runde: 22. bis 23. Dezember 2020

Achtelfinale: 2. und 3. Februar 2021

Viertelfinale: 2. und 3. März 2021

2. und 3. März 2021 Halbfinale: voraussichtlich 1. Mai-Wochenende

voraussichtlich 1. Mai-Wochenende Finale: 13. Mai 2021

