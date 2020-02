vor 54 Min.

DFB-Pokal 2020: Auslosung fürs Viertelfinale live im TV und Stream - Datum und Uhrzeit

DFB-Pokal 2020: Am Sonntag, 9.2.20, wird das Viertelfinale ausgelost. Viertligist Saarbrücken warf den KSC aus dem Wettbewerb.

Bald wird das Viertelfinale des DFB-Pokals 2020 ausgelost. Wo die Auslosung live im TV und Stream zu sehen ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Das Achtelfinale ist geschafft, die Teams für das Viertelfinal des DFB-Pokals 2020 stehen fest. Bald wird die Auslosung fürs Viertelfinale live im TV und Stream gezeigt. Welche Mannschaften im Viertelfinale stehen und wann die Auslosung stattfindet, erfahren Sie in unserer Übersicht.

DFB-Pokal 2020: Die Auslosung fürs Viertelfinale live im TV und Stream

Wie üblich findet für das Viertelfinale die Auslosung im DFB-Pokal am Sonntag nach den Spielen statt. Am Sonntag, 9. Februar, zeigt die ARD ab 18 Uhr live in der Sportschau die Auslosung.

Das Ganze kann natürlich auch live im Stream verfolgt werden auf der Homepage des Ersten.

Auslosung live: Diese Mannschaften stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020

Aus 16 werden acht: Diese Teams haben es ins Viertelfinale des DFB-Pokals 2020 geschafft:

Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04

Werder Bremen

Bayer Leverkusen

1. FC Union Berlin

Bayern München

1. FC Saarbrücken

Auslosung zum DFB-Pokal 2020: Wann kommt das Viertelfinale?

Nachdem ausgelost wurde geht es schon Anfang März weiter mit dem Viertefinale des DFB-Pokals 2020. Das sind die weiteren Termine:

Viertelfinale: 3./4. März 2020 (Dienstag u. Mittwoch)

Halbfinale: 21./22. April 2020 (Dienstag u. Mittwoch)

Finale in Berlin : 23. Mai 2020 (Samstag)

Das war das Achtelfinale des DFB-Pokals 2020

So spielten die Teams im Achtelfinale:

Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf 2:5

- 2:5 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 3:1

- 3:1 FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:2 n.V.

- 3:2 n.V. Werder Bremen - Borussia Dortmund 3:2

- 3:2 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:1

- 2:1 SC Verl - Union Berlin 0:1

- 0:1 Saarbrücken - Karlsruhe 5:3 n.E.

- 5:3 n.E. FC Bayern München - 1899 Hoffenheim 4:3

