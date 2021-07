So sehen Sie die Auslosung der 1. Runde im DFB Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit, Losfee

Der Termin zur Auslosung der 1. Runde im DFB Pokal 2021/22 steht fest. Zu welcher Uhrzeit findet die Auslosung statt? Welcher Sender ist für die Übertragung live im TV und Stream zuständig? Welche Teams sind dabei? Hier die Infos.

Der DFB-Pokal 2021/22 startet am 6. August in die 1. Runde. Die Auslosung zur 1. Runde findet morgen statt. 64 Teams befinden sich im Lostopf. Wer spielt gegen wen? Hier in diesem Artikel finden Sie Infos zur Übertragung der Auslosung des DFB-Pokals live im TV und Stream. Außerdem werden alle teilnehmenden Mannschaften aufgelistet.

Auslosung DFB-Pokal 2021/22: Termin, Uhrzeit und Datum - Wer ist die Losfee?

Datum: Sonntag, 4. Juli

Sonntag, 4. Juli Uhrzeit : 18.30 Uhr

18.30 Uhr Dauer: 50 Minuten

50 Minuten Übertragung: ARD

Moderation: Stephanie Müller-Spirra

Losfee : Thomas Broich

Spielt für viele Amateur-Teams im DFB-Pokal 2021/22 Glücksfee: Thomas Broich. Foto: Horst Galuschka, dpa

Der ehemalige Fußball-Profi und TV-Experte Thomas Broich lost am Sonntagabend die Erstrundenspiele im DFB-Pokal 2021/22 aus.

Wie läuft die Auslosung zum DFB-Pokal 2021/22 ab?

Losfee Thomas Broich muss die Kugeln aus zwei verschiedenen Lostöpfen ziehen. In einem Topf liegen die Namen der Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga – allerdings ohne Plätze 15 bis 18 der vergangenen Zweitliga-Saison. Diese landen im Amateur-Topf. Auch die Aufsteiger zur zweiten Liga werden im 2. Lostopf platziert, um zu gewährleisten, dass sich in jedem Lostopf 32 Kugeln befinden.

DFB-Pokal: Übertragung live im TV und Stream

Die Auslosung selbst ist am 4. Juli um 18.30 Uhr im Free-TV in der ARD zu sehen. Der Sender zeigt auch insgesamt neun Spiele des DFB-Pokals im Fernsehen. Jeweils ein Spiel aus Runde 1, ein Spiel aus Runde 2, zwei Spiele im Achtel- und Viertelfinale. Auch die beiden Halbfinals und das Finale werden von der ARD übertragen. Die restlichen Spiele sind nur im Pay-TV bei Sky zu sehen, der Sender übertragt alle 63 Spiele live.

Sowohl Sky, als auch die ARD bieten für die Spiele üblicherweise einen Live-Stream im Internet an.

Termine des DFB-Pokals 2021/22 im Überblick

Neben dem Termin zur Auslosung stehen auch bereits die Termine zur Austragung des DFB-Pokals fest. Hier der Überblick:

1. Runde: 6. bis 9. August 2021

2. Runde: 26./27. Oktober 2021

Achtelfinale: 18./19. Januar 2022

Viertelfinale: 1./2. März 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Finale: 21. Mai 2022

DFB Pokal 2021/22: Welche Teams sind bei der Auslosung dabei?

Insgesamt 64 Mannschaften haben sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Hier finden Sie alle Teilnehmer, wie sie laut DFB bekanntgeben wurden:

1. Bundesliga (18 Mannschaften)

1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Arminia Bielefeld, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, FC Schalke 04, Hertha BSC, RB Leipzig, SC Freiburg, SV Werder Bremen, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg.

2. Bundesliga (18 Mannschaften)

1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, FC Erzgebirge Aue, FC St. Pauli, FC Würzburger Kickers, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn 07, SpVgg Greuther Fürth, SSV Jahn Regensburg, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, VfL Bochum, VfL Osnabrück.

3. Liga (11 Mannschaften)

Dynamo Dresden (Meister 3. Liga), FC Hansa Rostock (Zweiter 3. Liga), FC Ingolstadt 04 (Dritter 3. Liga), FC Viktoria Köln (Sieger Mittelrheinpokal), SV Waldhof Mannheim (Sieger Baden-Pokal), SV Wehen Wiesbaden (Sieger Hessenpokal), SV Meppen (Sieger Niedersachsen-Pokal für Dritt- und Regionalligisten), TSV 1860 München (Vierter 3. Liga), 1. FC Kaiserslautern (Meldung vom Südwestdeutschen Fußballverband), 1. FC Magdeburg (Meldung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt), Türkgücü München (Sieger bayerischer Toto-Pokal).

Regionalliga (13 Mannschaften)

1. FC Lok Leipzig (Sieger Sachsenpokal), BFC Dynamo (Sieger Berlin-Pokal), SC Preußen Münster (bester westfälischer West-Regionalligist), Sportfreunde Lotte ( Finalist im Westfalenpokal gegen den bereits qualifizierten SC Preußen Münster), SSV Ulm 1846 Fußball (Sieger Württemberg-Pokal), SV 07 Elversberg (Sieger Saarlandpokal), SV Babelsberg 03 (Sieger Brandenburg-Pokal), TuS Rot-Weiß Koblenz (Sieger Rheinlandpokal), Wuppertaler SV (Sieger Niederrheinpokal), SpVgg Oberfranken Bayreuth (Sieger Ligapokal der Regionalliga Bayern), FC Eintracht Norderstedt (Entscheidungsspiel-Sieger des Hamburger Fußball-Verbandes), SC Weiche Flensburg 08 (Sieger Landespokal von Schleswig-Holstein), FC Carl Zeiss Jena (Sieger Thüringen-Pokal).

Oberliga (4 Mannschaften)

VfL Oldenburg (Gewinner des Niedersächsischen Landespokals der Amateure - musste wegen der Corona-Pandemie ausgelost werden), Greifswalder FC (klassenhöchster Verein (Hansa Rostock bereits qualifiziert) - Meldung des Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern), FC 08 Villingen (Gewinner im Südbadischen Verbandspokal), Bremer SV (Sieger Bremer Landespokal).

