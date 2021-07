Spielplan zum DFB-Pokal 21/22: Liveticker und alle Termine

Spielplan und Liveticker zum DFB-Pokal 21/22: Hier finden Sie alle Infos, Ergebnisse, Termine und die aktuelle Tabelle.

Die 79. Austragung beim DFB-Pokal startet am 6. August 2021 mit der 1. Hauptrunde und endet mit dem Finale am 21. Mai 2022. Der Fußballwettbewerb beinhaltet 63 Partien, die sich aus der Auslosung am 4. Juli 2021 ergeben. Über unseren Liveticker sind Sie stets auf dem neuesten Stand: Wir informieren Sie über den Spielplan, die Termine, Ergebnisse und weitere News zum DFB-Pokal 21/22.

Spielplan und Termine im DFB-Pokal 21/22

Die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal findet vom 6. bis 9. August 2021 statt, die zweite Runde Ende Oktober. Nach den Achtelfinals am 18. und 19. Januar 2022, werden die Viertelfinals am 1. und 2. März 2022 ausgetragen. Das Finalspiel um den DFB-Pokal ist auf den 21. Mai 2022 datiert und wird traditionell immer im Berliner Olympiastadion abgehalten. Die Halbfinals werden einen Monat zuvor, am 19. und 20. April 2022, ausgespielt. Das sind die aktuellen Termine mit Datum:

Liveticker des DFB-Pokals 21/22: Ergebnisse, Termine, Uhrzeiten und Spielplan

Unser Datencenter gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Tabellenplatzierungen, Punkte, Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Auch aktuelle Infos zu der Auslosung finden Sie hier. Mit unserem Liveticker verpassen Sie keine Resultate und News Ihrer Lieblingsmannschaft.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Qualifikation für den DFB-Pokal: Infos zur Quali

Im DFB-Pokal gehen 64 Mannschaften an den Start. 36 davon qualifizieren sich durch die Platzierung in der 1. und 2. Bundesliga 20/21. Ebenso für den DFB-Pokal 21/22 gesetzt sind der Meister, der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der 3. Bundesliga 20/21.

Dabei handelt es sich um Dynamo Dresden, FC Hansa Rostock, FC Ingolstadt 04 und TSV 1860 München. Zu den 40 Teams gesellen sich zudem die 21 Landespokalsieger. Drei weitere Startplätze, die die Landesverbände von Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vergeben, komplettieren das die teilnehmenden Mannschaften.

Die Teams und Mannschaften im DFB-Pokal 21/22

Bundesliga

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin

Arminia Bielefeld

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Bayern München

FC Schalke 04

Hertha BSC

RB Leipzig

SC Freiburg

SV Werder Bremen

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg

2. Bundesliga

1. FC Heidenheim

1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig

FC Erzgebirge Aue

FC St. Pauli

FC Würzburger Kickers

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Hannover 96

Holstein Kiel

Karlsruher SC

SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth

SSV Jahn Regensburg

SV Darmstadt 98

SV Sandhausen

VfL Bochum

VfL Osnabrück

3. Bundesliga

Dynamo Dresden

FC Hansa Rostock

FC Ingolstadt 04

04 FC Viktoria Köln

SV Waldhof Mannheim

SV Wehen Wiesbaden

SV Meppen

TSV 1860 München

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

Türkgücü München

Oberliga

VfL Oldenburg

Greifswalder FC

FC 08 Villingen

Bremer SV

Regionalliga

1. FC Lok Leipzig

BFC Dynamo

SC Preußen Münster

Sportfreunde Lotte

SSV Ulm 1846 Fußball

Fußball SV 07 Elversberg

SV Babelsberg 03

TuS Rot-Weiß Koblenz

Wuppertaler SV

SpVgg Oberfranken Bayreuth

Bayreuth FC Eintracht Norderstedt

SC Weiche Flensburg 08

08 Carl Zeiss Jena

Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22:

Die 1. Runde im DFB-Pokal und ihre Paarungen werden am 4. Juli, Sonntag, um 18.30 live beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD ausgelost. Der ARD-Experte und ehemalige Profi Thomas Broich fungiert als Losfee.

